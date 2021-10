Quels sont les meilleurs paramètres d’égaliseur Spotify ? Essayez ces options

Vous n’aimez pas ce que vous entendez lorsque vous diffusez de la musique sur Spotify ? Trouvez les meilleurs paramètres d’égaliseur Spotify pour votre genre préféré. Voici comment.

La modification des paramètres de l’égaliseur dans Spotify peut aider à donner vie à la musique, même avec une paire d’écouteurs médiocres. Spotify a caché les paramètres de l’égaliseur assez profondément dans l’application – vous ne vous rendez peut-être même pas compte qu’ils sont là. Voici comment accéder aux paramètres de l’égaliseur et quelques conseils pour régler la musique à votre goût.

Comment accéder aux paramètres de l’égaliseur Spotify Appuyez sur ‘Paramètres‘ icône d’engrenage en haut à droite. Faites défiler jusqu’au ‘Égaliseur‘ option ; appuyez dessus.Acceptez l’avertissement et commencez à jouer votre genre préféré.Essayez certains des paramètres prédéfinis pour voir s’ils modifient le profil sonore à votre convenance.

L’application Spotify comprend des paramètres automatiques pour les genres Pop, Classique, Jazz et Rock. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de l’égaliseur à votre guise avec le mode personnalisé. Ce n’est pas parce que vous écoutez de la musique rock que le préréglage rock sera le meilleur pour vos oreilles. Certains fabricants de téléphones comme Samsung prennent également en charge le mixage Dolby Atmos.

Améliorer encore l’expérience d’écoute Spotify

Une fois que vous avez les meilleurs paramètres d’égaliseur Spotify pour vos oreilles, vous pouvez activer ou désactiver quelques autres paramètres. Tout d’abord, si vous êtes ennuyé par des niveaux de volume inégaux entre les pistes, il existe un réglage pour cela.

Accédez au menu « Paramètres » et recherchez « Normaliser ». Activez la bascule et Spotify fait sa magie pour arrêter le volume inégal. Choisissez entre les niveaux de volume « Silencieux », « Normal » et « Fort ».

Contrôles de la qualité audio – Spotify

Spotify propose plusieurs contrôles de qualité audio différents en fonction de votre connexion. Vous pouvez définir différents contrôles de qualité si vous utilisez une connexion WiFi par rapport à votre connexion 5G lorsque vous êtes en déplacement. Spotify ne définit pas sa qualité audio dans l’application, alors voici une approximation rapide.

Basse Qualité – 24 kbit/s Qualité Normale – 96kbit/sHaute Qualité – 160kbit/sTrès Haute Qualité – 320kbit/s*

* Seuls les abonnés Spotify Premium ont accès à l’option audio Très haute qualité dans les paramètres.

Ajuster les paramètres de Spotify

Une fois que vous avez les meilleurs paramètres d’égaliseur Spotify et que votre qualité audio est réglée, vous devriez avoir une musique qui sonne bien mieux. Cependant, vous pouvez activer quelques autres paramètres. Voici comment.

Fondu enchaîné

Vous aimez l’écoute continue qui saigne dans la chanson suivante ? Vous pouvez l’activer dans Spotify en activant l’option de fondu enchaîné. Vous pouvez même sélectionner la durée du fondu enchaîné et si les chansons de la liste de lecture doivent être mixées ou non. La lecture sans interruption maintient la musique sans la mélanger.