Quels sont les meilleurs sites pour trouver de la musique de fond pour les vidéos?

Avez-vous déjà reçu une notification de droits d’auteur après avoir publié une vidéo en ligne? C’était probablement dû à la musique que vous avez utilisée.

Tout créateur de contenu sait à quel point il est difficile de trouver de la bonne musique que l’on puisse utiliser sans obtenir de droits d’auteur. En publiant du contenu en ligne, vous devez vous conformer à certaines règles non écrites, et l’une d’elles utilise de la musique que vous avez le droit d’utiliser.

Alors, quel genre de musique pouvez-vous réellement utiliser? Décomposons d’abord les bases.

Quelles sont les différences entre les droits d’auteur et les droits d’auteur?

Le droit d’auteur est un moyen légal de protéger l’œuvre d’un auteur. Une fois que quelqu’un a terminé une œuvre d’art (par exemple, une chanson), il en devient automatiquement le titulaire des droits d’auteur. Cela signifie qu’il ne peut pas être utilisé sans le consentement de l’auteur.

Libre de droits, en revanche, signifie que le propriétaire de la chanson vous a accordé l’utilisation de matériel protégé par le droit d’auteur après avoir acheté une licence. Habituellement, vous devez payer une sorte de frais (qu’il s’agisse d’un paiement unique ou d’un abonnement) pour avoir le droit d’utiliser une chanson. Mais gardez toujours à l’esprit que payer une redevance ne signifie pas que vous détiendrez automatiquement les droits (les droits d’auteur) de la piste.

Où pouvez-vous acheter de la musique libre de droits?

Vous pouvez trouver à peu près tout en ligne, et l’industrie de la musique libre de droits ne fait pas exception. Des sites Web proposant de la musique gratuite aux services spécialisés pour créer des pistes personnalisées, le choix est vaste.

Mais bien sûr, ce que vous choisissez doit être aligné sur vos besoins.

Si vous êtes un créateur de contenu professionnel, il y a de fortes chances que vous ayez besoin d’une musique de haute qualité et, par conséquent, vous devriez opter pour le meilleur. Ce qui n’est pas toujours gratuit. D’un autre côté, si vous créez simplement du contenu pour le plaisir ou pour commencer, vous pouvez vous déplacer avec des options gratuites.

Nous avons rassemblé les meilleurs sites libres de droits pour trouver de la musique de fond pour les vidéos. Voici nos meilleurs choix:

1. HookSounds

Si vous recherchez une sélection organisée de très bonnes musiques de fond pour vos vidéos, HookSounds est fait pour vous. Le site a été créé par des artistes et produit toute leur musique en interne, les normes de qualité sont donc très élevées. En d’autres termes, HookSounds est plus une question de qualité que de quantité.

Cela apparaît sur leur bibliothèque musicale libre de droits, qui compte environ 3000 pistes. Selon l’endroit où vous regardez, cela peut être bon ou mauvais. L’avantage est de ne pas avoir à parcourir des milliers de musiques juste pour trouver la bonne, et bien sûr, l’inconvénient est que cela peut être limitant.

Mais notre fonctionnalité préférée à propos de HookSounds est leur service de musique personnalisé pour les vidéos. En gros, vous pouvez demander n’importe quel type de chanson à HookSounds et ils pourront le produire exclusivement pour vous. Même si vous ne serez pas le propriétaire de la piste (ils détiendront toujours les droits d’auteur), c’est une excellente occasion d’avoir une chanson spécialement conçue pour votre contenu. La seule condition est que vous achetiez un abonnement Business et vous êtes prêt.

HookSounds propose des abonnements mensuels et annuels à partir de 29 dollars par mois, ainsi que des licences uniques pour une utilisation unique. Ils disposent également d’une licence «Use & Mention» qui vous permet d’utiliser leur musique gratuitement, uniquement pour du contenu non monétisé et destiné à un usage personnel, simplement en leur donnant du crédit.

2. bibliothèque audio YouTube

Si vous commencez par créer du contenu, la bibliothèque audio YouTube pourrait être votre source de musique préférée. Les conditions d’utilisation sont assez standard et la seule chose que vous devez faire est de créditer YouTube pour la chanson dans la description de votre vidéo (vous devez également inclure le nom de la piste).

Contrairement à HookSounds, vous avez ici beaucoup de choix de musique. Et c’est plein de lettres majuscules car il y a beaucoup trop d’options.

Cela le rend un peu écrasant et, en réalité, à la deuxième page, vous commencez à vous ennuyer d’écouter le même style de musique. Par conséquent, tout le monde se retrouve avec la même musique sur ses vidéos.

Mais si vous voulez une bonne qualité gratuitement, ne cherchez pas plus loin que YouTube.

3. Bensound

Un autre site Web de musique gratuit avec une musique de fond pour les vidéos est Bensound. Créé par un musicien français, Bensound propose de la musique gratuite ainsi que des options premium pour une somme modique. Le site Web n’est pas très convivial, mais vous pouvez y trouver de superbes pistes.

Il y a quelques conditions à la licence gratuite, telles que ne pas utiliser la musique pour créer des remix, les enregistrer, les utiliser pour des podcasts audio ou des livres audio. Vous devrez également créditer Bensound sauf si vous payez pour la licence Pro (à partir de 139 euros).

4. Son épidémique

En tant que l’un des plus grands noms du marché, Epidemic Sound est l’un des services de musique libre de droits les plus utilisés. Leur bibliothèque est immense et leur plan d’abonnement est assez simple: vous achetez un plan personnel ou commercial. Comme son nom l’indique, la seule différence est pour qui vous créez le contenu: pour votre propre usage ou si vous êtes une entreprise.

Ce qui est génial, c’est qu’ils offrent un essai de 30 jours, vous pouvez donc le tester un peu avant de faire le choix final.

5. Bande sonore

Si vous recherchez un site proposant de la musique et des vidéos libres de droits, Soundstripe est peut-être pour vous. Plus récemment, ils ont introduit des séquences vidéo à ajouter à leur service, en plus de la musique et des effets sonores.

Soundstripe propose trois types de licences, en fonction du type de produit que vous souhaitez utiliser, à partir de 12 dollars par mois.