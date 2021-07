Quels sont les objectifs de développement durable ?

19/07/2021 à 09h00 CEST

En 2015, les dirigeants mondiaux ont créé 17 objectifs de développement durable (ODD) pour parvenir à un monde équitable, plus sain et en harmonie avec la nature. L’échéance pour les atteindre est 2030, mais neuf ans seulement après cette date, le Covid-19 a tout compliqué, en raison des inégalités d’accès aux ressources que la pandémie a générées. Le 25 septembre, cela fera six ans depuis cet accord, et chaque pays y fait du mieux qu’il peut. En ce qui concerne l’Espagne, les progrès sont importants, mais insuffisants. Selon le rapport « Les ODD dans 100 villes espagnoles », préparé par REDS en collaboration avec Ecoembes, le pays atteint déjà 82% des ODD, parmi lesquels se distinguent la santé et le bien-être, une éducation de qualité et la paix. Cependant, 6,6% des objectifs montrent de “faibles niveaux de progrès”, comme l’élimination de la faim ou de la pauvreté.

ODD 1 : Mettre fin à la pauvreté

10% de la population mondiale vit dans l’extrême pauvreté. Avec la crise du Covid-19, les progrès réalisés depuis 1990 (lorsque le niveau de pauvreté est passé à 36%) risquent de s’inverser. En Espagne, c’est l’objectif avec le plus de lacunes. Dix-sept villes ont des niveaux de conformité très bas et une seule parvient à atteindre l’objectif. « Sans aucun doute, les effets de la crise économique persistent toujours et vont probablement s’accentuer de manière significative avec la situation actuelle générée par la crise sanitaire », prévient le rapport REDS.

ODD 2 : Faim zéro

Environ 690 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. Parmi eux, 135 millions souffrent de faim sévère et l’épidémie de Covid-19 pourrait doubler ce chiffre. Le monde n’est pas en bonne voie pour atteindre cet objectif, car si la tendance se poursuit, le nombre de personnes touchées par la faim dépassera les 840 millions de personnes d’ici 2030. L’Espagne suit dans le sillage d’autres pays, car elle manque de potentiel d’autosuffisance.

ODD 3 : Santé et bien-être

Cet objectif s’est heurté de façon inattendue à une crise sanitaire sans précédent. L’accès aux soins de santé publics et universels en Espagne a plus que satisfait la plupart des indicateurs de santé dans le monde, bien que le pays continue de boiter dans des aspects tels que la dépendance au tabac et l’obésité. Les experts estiment qu’il faut aussi mesurer la résilience du système, étant donné que “la situation extrême qui a été vécue a révélé les faiblesses de notre système de santé”.

ODD 4: Éducation de qualité

L’éducation est la clé pour sortir de la pauvreté. De nombreux progrès ont été réalisés au cours de la dernière décennie, bien qu’environ 260 millions d’enfants ne soient toujours pas scolarisés et que le confinement ait contraint 91 % des élèves du monde entier à quitter la salle de classe. L’Espagne a une valeur très élevée pour atteindre cet objectif : par villes, 22 atteignent l’objectif et une seule se situe au niveau le plus bas.

ODD 5 : Égalité des genres

De nombreux pas en avant ont été franchis et l’Espagne atteint un sommet remarquable par rapport au reste des pays du monde. Cependant, il existe encore de nombreuses discriminations qui font que le rôle des femmes dans la société n’est pas équivalent à celui des hommes et que le machisme se termine souvent par des violences contre les femmes et les filles. En Espagne, 45 femmes ont été assassinées aux mains de leur partenaire ou ex-partenaire en 2020.

ODD 6 : Eau potable et assainissement

Une personne sur trois n’a pas accès à l’eau potable et deux personnes sur cinq ne disposent pas d’installations de base pour se laver les mains à l’eau et au savon. En Espagne, la conformité est assez élevée, étant donné qu’il y a 14 villes qui atteignent le niveau maximum et que trois seulement sont dans la valorisation la plus basse.

ODD 7 : Énergie abordable et propre

La plupart des pays se dirigent vers cet objectif, car la pénurie de combustibles fossiles et la pollution ont précipité la prise de mesures énergiques. L’Espagne a une évolution “très remarquable” et est proche d’atteindre les seuils maximaux à cet égard. Cependant, le privilège de l’Espagne montre qu’il existe encore un écart important entre les pays, puisque 13% de la population mondiale n’a toujours pas accès aux services électriques modernes.

ODD 8 : Travail décent et croissance économique

Avec la crise sanitaire de 2020, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une récession mondiale aussi grave ou pire que celle de 2009. Environ la moitié de tous les travailleurs dans le monde risquent de perdre leur emploi. Même avant la pandémie, en Espagne, la situation n’était pas excellente, mais pas entièrement mauvaise, bien qu’elle ait échoué de manière flagrante dans des aspects tels que le chômage des jeunes.

ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructures

L’innovation et le progrès technologique sont essentiels aux défis économiques et environnementaux, tels que l’augmentation de l’efficacité énergétique et des ressources. Globalement, les investissements en R&D ont atteint 1,7 % en 2017, mais dans les régions en développement, ils étaient inférieurs à 1 %. L’Espagne, qui a actuellement un investissement de 1,2 % en R&D, demande beaucoup plus d’efforts.

ODD 10 : Réduction des inégalités

La crise sanitaire a intensifié les inégalités existantes, touchant surtout les pauvres et les vulnérables. Elle n’a pas seulement mis à nu les inégalités économiques, elle les a aussi amplifiées. Dans notre pays, c’est l’un des objectifs avec les indicateurs les plus bas et où plus de travail est en attente.

ODD 11. Villes et communautés durables

Avec l’urbanisation de la planète, il faut faire en sorte que ces pôles de richesse soient respectueux de l’environnement. Ils représentent environ 70 % des émissions de carbone et plus de 60 % de l’utilisation des ressources. L’Espagne échoue lamentablement dans cet objectif, dans lequel elle a des valeurs « assez négatives », malgré les efforts municipaux pour améliorer la pollution et assurer l’accès à des services de qualité.

ODD 12 : Consommation et production responsables

Changer votre façon de consommer est essentiel pour réduire la pauvreté et évoluer vers des économies vertes. L’Espagne n’a atteint cet objectif dans aucune de ses villes et, de plus, elle manque de données pour évaluer les niveaux de consommation ou de production durables, car elle est essentiellement axée sur le recyclage.

ODD 13. Action climatique

Malgré tout, les températures continuent de s’élever au-dessus des maximums acceptables. Les objectifs n’ont pas été atteints et l’Espagne est très loin du chemin pour y parvenir, en échouant dans les aspects liés à la pollution. L’un des problèmes est qu’il ne s’agit pas d’un objectif distinct des autres, car il s’agit d’un problème « complexe, multi-causal et multi-niveaux », qui doit être abordé par une action coordonnée, soutenue, énergique et globale.

ODD 14 : Vie sous-marine

L’océan est un atout fondamental pour faire de la Terre un lieu habitable. Nous vivons une détérioration continue des eaux côtières, due à la pollution et à l’acidification des océans, qui a un effet néfaste sur le fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité. L’Espagne a stagné, bien qu’entourée par la mer, par rapport à la qualité des eaux de nos mers et océans.

ODD 15 : Vie des écosystèmes terrestres

L’abus que les êtres humains ont fait de l’environnement terrestre entraîne la perte d’espèces, la désertification des sols et l’apparition de nouvelles maladies zoonotiques, comme le Covid-19. Tout cela sera exacerbé par le changement climatique, c’est pourquoi, pour redonner vie aux écosystèmes dégradés du monde, l’ONU a déclaré la Décennie pour la restauration des écosystèmes (2021-2030). Notre pays est dans une situation défavorable à cet égard.

ODD 16 : Paix, justice et institutions fortes

Le nombre de personnes fuyant la guerre, les persécutions et les conflits a dépassé les 70 millions en 2018, le nombre le plus élevé enregistré par les Nations Unies en près de 70 ans. Les conflits et l’insécurité sont une menace sérieuse pour le développement durable, mais heureusement, l’Espagne est l’un des pays avec les meilleurs scores à cet égard. L’Espagne atteint des valeurs notables dans le monde entier et, en outre, elle a encore la capacité de s’améliorer dans les aspects municipaux.

ODD 17 : Des partenariats pour atteindre les objectifs

Devant atteindre les objectifs d’un point de vue mondial, des partenariats mondiaux solides doivent être créés. En Espagne, bien que la situation puisse être améliorée, des efforts importants ont été déployés dans ce domaine, tant au niveau de l’État qu’au niveau municipal. En effet, 18 villes sont au plus haut niveau lorsqu’il s’agit d’établir des alliances.

« Le monde fait face à sa propre réinvention »

Entretien avec Francisco Lombardo fondateur de BforPlanet

Francisco Lombardo est président et secrétaire général du Water Economy Forum, co-auteur et coordinateur du Livre blanc sur l’économie de l’eau. Son désir de promouvoir les Objectifs de Développement Durable l’a amené à fonder l’initiative BforPlanet, qui s’est tenue à Barcelone et dans laquelle différents experts ont présenté des stratégies pour appliquer les ODD au monde des affaires.

Dans quel état est la réalisation des ODD partout sur la planète ?

Elle se situe dans des situations très différentes, selon le lieu que nous analysons, puisqu’elle est liée à des éléments tels que le développement économique et les avancées sociales et environnementales. La réalisation des ODD passe par un dialogue systémique au niveau international, pour lequel il est nécessaire de construire des ponts entre les entreprises, les gouvernements, les ONG, la société civile, le monde universitaire & mldr; et même des institutions religieuses. C’est précisément la raison d’être de BforPlanet : favoriser les alliances entre tous les secteurs concernés.

Au vu de la situation actuelle, les ODD sont-ils réalisables en 2030 ?

La crise sanitaire, sociale et économique dérivée du Covid-19 a marqué un changement fondamental dans les besoins et les priorités des pays. Pour cette raison, faire avancer l’Agenda 2030, plus actuel que jamais, est vital à un moment comme celui-ci, dans lequel le monde est confronté à sa propre « réinvention ». Nous ne devons pas comprendre 2030 comme une « échéance », mais plutôt comme une feuille de route pour la reprise économique et sociale post-Covid.

Que diriez-vous que notre pays devrait faire pour aller de l’avant dans les années à venir et atteindre les objectifs ?

Le gouvernement espagnol a récemment présenté sa stratégie Espagne 2050, qui comprend une série de mesures de relance et de transformation du pays à moyen et long terme, avec la durabilité comme vecteur stratégique et, naturellement, alignée sur les ODD.

Certaines villes ont déjà atteint l’objectif fixé, pourront-elles revenir en arrière dans les neuf prochaines années ?

Je crois que nous sommes plus préparés et plus conscients qu’avant pour faire face à des défis de grande envergure, ce qui n’empêche pas la possibilité de reculs ou une certaine paralysie cyclique dans la réalisation des objectifs en même temps, mais, avec un chemin clairement balisé, progrès, ils ne tarderaient pas à venir.

L’un des objectifs avec le pire score dans notre pays est la pauvreté, étant donné les crises continues qui affectent l’Espagne. Est-il possible de renverser la situation en moins d’une décennie ?

La stratégie Espagne 2050 et les fonds Next Generation seront essentiels pour lutter contre la pauvreté. Je veux croire que nous sommes toujours à l’heure, même s’il est devenu clair que la crise causée par Covid-19 nous a empêchés de nous conformer. Mais les ODD sont justement une opportunité : le guide par lequel il est possible d’affronter les problèmes actuels et de repositionner l’être humain dans son rapport à la planète et à lui-même.