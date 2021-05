Quels sont les pays avec la meilleure connexion Internet?

Internet est devenu essentiel dans nos vies, de sorte que l’une des choses que nous apprécions le plus est d’avoir une bonne connexion et bien que nous nous plaignions parfois, il semble que L’Espagne peut se vanter d’être l’un des pays avec la meilleure connexion Internet une nouvelle étude a été révélée.

Quels pays ont la meilleure connexion Internet?

L’accès à Internet est très apprécié dans le monde, malgré le fait qu’il existe des disparités entre les différents pays comme le site l’a révélé comparethemarket.com à travers une étude, qui a été Publié par Business Insider, et dans lequel vous avez analysé 35 des 37 membres du Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), pour savoir où c’est possible trouver la meilleure connexion Internet, en tenant compte du prix du service dans chacun des pays analysés.

Et parmi tous, c’est La Suisse en tête du classement. La Confédération suisse offre un débit moyen de 186,40 Mbps, ce qui te permet télécharger une heure de vidéo en streaming en 2 minutes et 9 secondes.

Le seul inconvénient pour la Suisse est le prix moyen de l’abonnement à Internet, qui est 56,93 euros. C’est aussi le pays avec le prix moyen le plus élevé parmi les pays étudiés. En deuxième place du classement, on retrouve Danemark, Quoi offre une vitesse de téléchargement moyenne de 179,81 Mbps, vous permettant de télécharger une heure de vidéo en streaming en 2 min et 13 sec, tandis que le le prix moyen de souscription est de 34,84 euros.

L’Espagne à la septième place

Photo: comparethemarket.com

Après la Suisse et le Danemark, les pays avec la meilleure connexion Internet sont la France, la Hongrie, les États-Unis et la Corée du Sud, tandis que L’Espagne est en septième position avec une vitesse moyenne observée de 160,41 Mbps, ce qui nous permet télécharger une heure de vidéo en 2 min et 30 sec. Et quant à ce qui est payé dans notre pays d’abonnement Internet moyen, il est facturé à 41,92 euros.

Parmi les pays qui sont placés dans la partie inférieure du classement, nous trouvons Lituanie, 16e, qui est cependant le pays qui offre l’abonnement le moins cher avec seulement 11,18 euros par mois. Et les pays les moins bien classés sont l’Australie, le Mexique, la Colombie, la Grèce et la Turquie, avec une vitesse moyenne observée de 28,74 Mbps, tandis qu’une heure de transmission vidéo prend en moyenne 13 minutes et 55 secondes à télécharger en Turquie, qui est le pays au bout du tableau.