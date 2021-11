Quels sont les problèmes de sélection du sous-marin P-75 I ?

Le sous-marin P 75 I a été prévu pour le rôle principal d’attaque terrestre avec des missiles de croisière lancés par sous-marin (LACM).

Par Joseph P Chacko

Le projet de sous-marin P-75 1 de la marine indienne est inscrit dans la phase I du plan de construction de sous-marins indigènes de la marine indienne de 30 ans, approuvé par le Comité du Cabinet sur la sécurité (CCS) le 13 juillet 1999. Le plan prévoit la construction de 24 sous-marins indigènes avec des et les industries privées, de conceptions appropriées en deux phases. Dans la phase I (2000 – 2015), le plan comportait deux volets. La première partie est la construction du P 75, et il est actuellement en construction. Mais la seconde partie, le Projet 75(I), six sous-marins de conception orientale comme le 877EKM ou un dérivé comme l’Amur 1650, devait être construit simultanément.

L’objectif était d’absorber les meilleures technologies de l’est et de l’ouest et de concevoir et construire les douze prochains sous-marins de conception purement indigène au cours de la phase II-2016-2030. Deux sources diverses auraient permis d’atténuer les torsions de bras politiques et les sanctions à l’avenir.

Conformément à l’objectif, l’Inde a entamé des négociations avec M/S Rosoboronexport (ROE) pour la conception de l’Amur 1650. La conception devait être adaptée aux exigences de la marine indienne. Les autres conditions incluent le transfert de technologie (conception et construction), achevé en décembre 2001 soit chez MDL soit chez Larsen & Toubro (L&T, dans leurs installations à Hazira).

Demande de proposition (DDP)

La marine indienne a créé un appel d’offres officiel à Rosoboronexport et un rapport interne du comité du quartier général de la marine (NHQ) qui a recommandé un chantier approprié pour la construction des bateaux. Mais les élections de 2004 ont eu lieu et le gouvernement a changé, entraînant un gel du projet pour une raison inconnue.

Les sous-marins du projet 75(I)

Le sous-marin P 75 I a été prévu pour le rôle principal d’attaque terrestre avec des missiles de croisière lancés par sous-marin (LACM). Le missile d’attaque terrestre russe 3m-14E Klub équipait déjà la classe Kilo depuis le début de la modernisation de l’INS Sindhughosh.

Mais une nouvelle exigence a été insérée par l’introduction du système de propulsion indépendant de l’air (AIP). En 2006-07, le Naval Qualitative Staff Requirement (NSQR) a été modifié pour inclure les AIP, de préférence avec des piles à combustible, que seuls les Allemands possédaient à l’époque. J’ai un argument contre les AIP qui sera un sujet pour une autre fois.

RFP bloqué. Le LACM était uniquement avec la Russie (et les États-Unis) et l’AIP prescrit uniquement avec l’Allemagne. Un terrain de jeu égal n’a pas pu être créé même à ce jour entre l’est et l’ouest.

Depuis que la conception « orientale » des sous-marins a été diluée pour inclure une conception orientée vers l’Ouest comme un Type 214 avec AIP, une nouvelle sanction CCS était requise.

Une géopolitique modifiée

Le plan de 1999 nécessitait une refonte, et le projet P-75 I comprend désormais une conception améliorée pour répondre à la plate-forme d’exigences stratégiques et tactiques pour servir jusqu’au milieu de ce siècle. Une autre itération du plan de 30 ans de la phase II est la réduction de 6 sous-marins conventionnels. Au second semestre 2018, le CCS a approuvé la construction indigène de six sous-marins SSN (nucléaire d’attaque). Ainsi, seuls 18 sous-marins conventionnels doivent être construits sur les 24 budgétisés dans le plan sur 30 ans.

Initiative de partenariat stratégique (IPS)

Le plan P 75I a encore été retardé avec l’introduction du partenaire stratégique (SP) du secteur privé afin d’encourager leur participation à la politique « Make in India ».

Après quatre années de fulminations et de délibérations, le Defense Acquisition Council (DAC) a présélectionné deux constructeurs potentiels, MDL et L&T, en tant que partenaires stratégiques pour le P 75 (I). En quoi est-ce différent du scénario 2002-03 où seuls ces deux-là étaient en lice ?

Concurrents de collaboration de conception. Cinq collaborateurs de conception potentiels ont été présélectionnés, dont Rosoboronexport pour Amur, French Naval Group pour le Scorpène amélioré, l’espagnol Navantia pour son S 80, Thyssenkrupp Germany pour le Type 214/218 et Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (DSMC) South Korea pour DSME3000.

Les deux SP présélectionnés, MDL et L&T, doivent s’entretenir avec les cinq collaborateurs présélectionnés et présenter leur meilleure offre à l’AC/Ministère de la Défense (MoD). Mais c’est là que réside le problème. Sur le papier, la logique semble bonne mais pose problème en pratique. À l’exception de DSMC, tous les candidats ont annulé leur offre en raison des conditions fixées et de leur incapacité à partager des données commerciales confidentielles avec un chantier.

Il y a d’autres problèmes.

1) Un chantier naval peut-il sélectionner une technologie de sous-marin pour l’intégration dans la marine indienne ?

2) L’indigénisation est-elle même la priorité du chantier ? Par exemple, lors de la construction de deux sous-marins HDW Type 150 à MDL au milieu des années 1980 et au début des années 1990, le MDL n’a pas réussi à indigéniser une grande partie de l’équipement et des systèmes, car ce n’était pas dans la charte ni même dans la capacité du MDL. Il appartenait à la Marine de l’indigéniser.

3) Le chantier a-t-il la compétence pour évaluer les propositions de transfert de technologie en cours de conception et de construction ? N’est-ce pas ce que la marine indienne devrait faire puisqu’elle a l’expertise ?

4) Le chantier peut-il assurer le secret de l’information en traitant simultanément avec les cinq collaborateurs ?

Histoire de la collaboration

L&T et le bureau russe Rubin Design ont coopéré au cours des trois dernières décennies pour un projet spécial. Le MDL a travaillé avec les Allemands (HDW), les Français (Scorpènes) et les Russes (navires de surface). MDL dispose de deux lignes d’assemblage pour la construction de sous-marins, East Yard et Alcock Yard, pour les sous-marins de l’est et de l’ouest, donnant aux Français et aux Russes une longueur d’avance. Qu’est-ce qui empêche ces deux entreprises du chemin de la moindre résistance et de ne traiter qu’avec les collaborateurs de conception avec lesquels elles travaillent déjà depuis longtemps ?

La logique SP défectueuse

L’ensemble du régime SP dans ce cas semble être insensé.

La sélection d’un entrepreneur sur une base commerciale est un enjeu majeur. La sélection doit se faire dans l’audit technique, sinon le choix d’un SP n’a aucun sens. C’est ce que Dhirendra Singh, qui avait précédemment servi au ministère de la Défense en tant que secrétaire conjoint (Planification et coordination), secrétaire supplémentaire et Département de la production de défense, avait recommandé. Mais le MoD (Fin), l’aile du ministère des Finances du ministère des Finances, voulait un processus d’appel d’offres commercial pour choisir un SP. Cela n’avait aucun sens à l’époque, pas plus que maintenant.

La proposition initiale était de choisir le SP sur la base d’un audit technique pour répondre aux QR ainsi que la viabilité totale du SP sur la base de ses antécédents techniques, financiers et dans le domaine concerné. Mais le ministère de la Défense (Fin) souhaite une offre commerciale pour sélectionner l’entité ostensiblement pour éviter le favoritisme.

C’est une logique alambiquée. La sélection de SP se fait toujours en fonction de la capacité, des compétences, des antécédents et de la durabilité de l’entreprise. Si une concurrence commerciale a eu recours, où est la logique SP ?

La logique du SP

Standard Batteries était une entreprise fabriquant des batteries de sous-marins. Quelqu’un du QG naval a dit qu’un concurrent devrait être créé. Ainsi Chloride India (maintenant Exide India) est entré en scène. Comme l’exigence de commande pour seulement quatre bateaux n’était pas suffisante, elle ne pouvait pas se maintenir. L’activité batteries de Standard Battery a été achetée par Exide, qui comprenait les batteries de sous-marins. En ce sens, Exide India est devenu SP pendant un certain temps. Le concept est basé sur la viabilité technique et financière. Maintenant, la marine a deux fournisseurs basés sur les forces du marché, et non sur l’intervention navale, et il sera intéressant de voir comment cela se passe cette fois puisque la marine indienne a un besoin croissant.

La Marine devrait prendre un fournisseur et lui dire qu’il s’agit du SP, et la Marine soutiendra son carnet de commandes pour les 20 prochaines années. Le PS potentiel sera disposé à investir dans l’infrastructure nécessaire car il obtient une économie d’échelle.

Regardez le cas de MDL, qui a développé l’expertise, la capacité et l’infrastructure pour construire deux conceptions simultanément. Si les commandes n’arrivent pas plus vite, comment amortira-t-elle les coûts de création des installations et restera-t-elle économiquement viable ? Ensuite, tout le monde accusera MDL d’être une unité du secteur public de la défense (DPSU) inefficace et apte à la privatisation.

Aller de l’avant

La voie à suivre pourrait être que le schéma SP soit remanié dans lequel l’utilisateur sélectionne le collaborateur qui se qualifie techniquement et a également soumissionné pour le transfert de conception. Ainsi, le collaborateur peut être sélectionné sur appel d’offres. En parallèle, l’utilisateur sélectionne le SP, puis le coût total du projet doit être élaboré avec le coût du collaborateur en harmonie avec le coût de l’entrepreneur exactement comme cela a été fait pour le P75 dans le cas de Scorpène. Le succès du P75 est le fruit du pudding.

(L’auteur est un éditeur, chroniqueur et auteur. Il écrit sur la défense et les affaires stratégiques et occasionnellement sur d’autres sujets. Il tweete @chackojoseph Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Reproduire ce contenu sans autorisation est interdit).

