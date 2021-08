Quels sont les projets de Jeyvier Cintrón ?

Facebook / Telemundo Jeyvier Cintrón chez Exatlon USA

A quelques jours de la fin de la cinquième saison de Reality Deportivo Exatlon États-Unis, et les guerriers qui restent dans cette dernière étape de la compétition donnent tout dans les arènes de la compétition la plus féroce de la planète, dans le but d’être couronné comme le gagnant et le gagnant, recevant non seulement le trophée classique, mais aussi 200 000 $ en espèces et l’honneur d’être les gagnants d’un défi incroyable qui a duré plus de 6 mois.

Une saison comme non

À ce stade, ce n’est un secret pour personne que la cinquième saison d’Exatlon États-Unis restera dans l’histoire comme une édition très particulière où la production a été forcée de participer après que plusieurs athlètes ont enfreint les règles du programme, avant d’être expulsés et sanctionnés. . , où il y avait aussi une très longue liste de guerriers blessés, mais surtout où se déroulaient d’impressionnants duels sportifs, véritable démonstration d’habileté de haut niveau.

L’un de ces guerriers qui a fait preuve de sa puissance dès le premier jour est le membre de l’équipe Famosos Jeyvier Cintrón. Le boxeur portoricain de 26 ans est devenu invincible, et maintenant, à quelques jours de l’issue attendue de la compétition, le jeune homme au sourire sympathique est prêt à reprendre “la vie après Exatlon”, et à reprendre sa carrière impeccable dans le ring de boxe.

Tal a fait savoir au présentateur d’Exatlon États-Unis, Frederik Oldenburg, avant de débuter le circuit le jeudi 19 août, où il a assuré que depuis son enfance il comprenait la valeur du sacrifice grâce à son père, et que ce sacrifice l’avait conduit pour réaliser de grandes réalisations dans la boxe, et il est convaincu que les fans fidèles qui ont suivi chacun de ses pas bien avant Exatlon USA attendent qu’il revienne à sa première passion, la boxe.

Ne manquez pas cette vidéo gracieuseté du profil Instagram d’Exatlon États-Unis, où Jeyvier discute ouvertement avec Frederik :

“Je suis venu ici, cela a été totalement différent pour moi, comme pour tout le monde, mais je suis fou de reprendre ma carrière, la boxe me manque vraiment trop et je veux entrer dans l’histoire.” Jeyvier Cintron.

Cette soif de faire l’histoire est ce qui a conduit Jeyvier sur un chemin imparable de triomphes à l’intérieur et à l’extérieur des sables féroces d’Exatlon aux États-Unis et c’est précisément pourquoi il est aujourd’hui parmi les grands favoris pour être un vainqueur.

En ce qui concerne cette vidéo partagée par Telemundo, l’opinion des partisans de Jeyvier n’a pas attendu, montrant une grande joie devant l’engagement de Cintrón dans le sport qui l’a amené tant de fois à caresser les miels du succès. Un fan lui a dit : « 👏👏👏👏Tu es persévérant et très bon Jeyvier et ça t’emmènera très loin, champion des succès ❤️🙌 ».

Un autre adepte dit que la clé du Portoricain réside dans son attitude face aux défis que la vie lui a donnés : “Avec votre attitude gagnante, vous surmonterez toujours les barrières, 🙏, 🥊🥊 ♥ ️💯 ️ ️”.

Nous n’avons aucun doute qu’il y a encore beaucoup à voir de Jeyvier Cintrón.

Allez-y, championne !

