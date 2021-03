Quels sont les réseaux sociaux les plus populaires?

29/03/2021 à 23:19 CEST

Sur les six heures et cinquante-quatre minutes en moyenne que les êtres humains passent sur Internet jour après jour, et selon les données recueillies dans le rapport Numérique 2021, préparé par DataReportal, nous consacrons autour de deux heures et vingt-cinq minutes vers les réseaux sociaux. Mais évidemment cela varie selon les différents pays du monde. Ainsi, en Espagne, on passe en moyenne une heure et cinquante-quatre minutes sur les réseaux sociaux, bien loin des cinquante et une minutes des Japonais ou des quatre heures et quinze minutes des Philippins. La question est: Dans quels réseaux sociaux passons-nous le plus de temps?

Cette même question a été posée par les professionnels de l’IAB Espagne et d’Elogia, qui ont publié une autre année leur Étude annuelle des réseaux sociaux 2020, où l’on découvre les tendances des internautes dans le domaine des plateformes sociales. Ainsi, et en nombre d’utilisateurs, la victoire correspond à WhatsApp, qui est utilisé par 85% des sondés, suivi de près avec Facebook avec 81%. Ce qui est intéressant ici, ce ne sont pas seulement les nombres totaux, mais leur relation avec les nombres précédents. En ce sens, la chute de Facebook est un fait indéniable: 6% de personnes en moins ont utilisé le réseau social Zuckerberg par rapport à 2019.

Le top 5 des réseaux sociaux avec le plus grand nombre d’utilisateurs est complété par YouTube, la première plateforme vidéo de la planète, Instagram et Twitter avec respectivement 70%, 59% et 51%. Cependant, le nombre d’utilisateurs n’est pas le seul facteur qui nous permet de mesurer la popularité: il faut aussi prendre en compte la fréquence d’utilisation. Ce n’est pas la même chose de participer une fois par jour pendant dix minutes à un réseau social que de participer dix fois pendant vingt minutes. Heureusement, le rapport édité par IAB Espagne en a également tenu compte. Et encore une fois, WhatsApp gagne à nouveau.

Sans surprise, 87% des utilisateurs de WhatsApp l’utilisent plusieurs fois par jour. Et, s’il est vrai que l’application est née en tant qu’application de messagerie, elle a ensuite évolué en un réseau social avec d’autres possibilités. En deuxième position, et devant Facebook, on retrouve Instagram, qui est utilisé plusieurs fois par jour par jusqu’à 56% de ses utilisateurs. Bien sûr, Facebook est très proche avec 52%. Comme le montre ce nouveau rapport, 2020 a signifié une croissance de l’utilisation des réseaux sociaux. La pandémie causée par le coronavirus, et le confinement en particulier, semblent être en retard.

Jusqu’à présent, nous avons parlé de deux facteurs essentiels pour évaluer la popularité des réseaux sociaux: les utilisateurs et la fréquence d’utilisation. Mais il y en a une autre très intéressante pour mesurer cette valeur: le temps investi. En ce sens, et probablement sans surprendre personne, Reine WhatsApp avec une heure et quarante-trois minutes en moyenne. Il est suivi d’un réseau social complètement ascendant: Twitch, dans lequel les utilisateurs passent en moyenne une heure et quarante minutes. Seulement une minute de moins dépensent les utilisateurs de YouTube, 99 par jour, et une autre moins ceux de Spotify, 98. L’important est de ne pas abuser.