Quels sont les risques d’investir dans des fonds de dette? Trouver

Comme pour les fonds d’actions, les rendements des fonds communs de placement de dette ne sont pas garantis et dépendent de la valeur liquidative du fonds.

Les fonds communs de placement de dette investissent habituellement dans une combinaison de titres de créance ou de titres à revenu fixe. Il s’agit notamment de titres d’État, d’instruments du marché monétaire, d’obligations de sociétés à horizons temporels variables, de papier commercial, etc.

Les fonds de dette sont assortis d’un potentiel de rémunération fixe et d’une échéance prédéterminée. Ces fonds sont par nature des avenues d’investissement à faible risque par rapport aux fonds d’actions à haut risque, qui sont soumis à la volatilité des marchés.

Cependant, notez que même les fonds de dette ne sont pas entièrement sans risque. Les fonds de dette sont également sujets au risque de crédit et au risque de taux d’intérêt, contrairement aux FD bancaires.

Par conséquent, disent les experts, il est important de comprendre et d’évaluer certains risques associés aux fonds de dette avant d’y investir.

Éléments à considérer avant d’investir dans des fonds de dette ;

Risque de taux d’intérêt – La fluctuation des taux d’intérêt a un impact important sur la valorisation de la dette des OPCVM. Les experts disent que, puisque les fonds communs de placement de dette investissent principalement dans des instruments obligataires, une baisse des taux d’intérêt se traduit par de meilleurs revenus.

Par exemple, un gestionnaire de fonds opte généralement pour des titres à long terme afin de verrouiller les gains pour une durée plus longue lorsque les taux d’intérêt évoluent à la baisse.

Le risque de crédit- Si un gestionnaire de fonds investit dans des titres de créance avec une faible notation de crédit, le défaut est probable. Par conséquent, les gestionnaires de fonds investissent généralement dans des instruments ayant une cote de crédit élevée. De plus, les instruments bien notés sont également sujets à moins de fluctuations, ce qui réduit considérablement le risque de crédit.

Risque du marché – Certains fonds communs de placement de dette tels que les programmes d’obligations dynamiques sont soumis à des risques spécifiques, par exemple, les gestionnaires de portefeuille modifient fréquemment la composition et la durée des investissements en fonction des fluctuations des taux d’intérêt. Par conséquent, si les estimations du gestionnaire de fonds se trompent, les investissements peuvent être perdus.

Outre les risques, selon les conditions du marché et la période d’investissement, les rendements des fonds de dette incluent les revenus d’intérêts et l’appréciation du capital dans la valeur du titre, que ce soit à court ou à moyen terme.

Les experts du secteur affirment que les investisseurs peuvent atteindre divers objectifs financiers en investissant dans des fonds de dette. Il peut s’agir d’une source de revenu alternative, d’un outil de planification de la retraite, d’une option d’investissement pour les investisseurs à faible appétit pour le risque, qui souhaitent obtenir des rendements supérieurs aux taux des dépôts fixes.

Les experts disent que les investisseurs pourraient également opter pour des fonds de dette car ils offrent la flexibilité de basculer entre les fonds, la liquidité et des rendements décents. Cependant, soyez conscient des risques associés avant d’investir dans des fonds de dette.

