Quels sont les secrets de régime, d’entraînement et de fitness de Cristiano Ronaldo ? 10z viral

Il n’y a aucun joueur dans le football mondial qui a suscité plus d’éloges pour ses qualités physiques et son dévouement à son métier que Cristiano Ronaldo.

La star de la Juventus et du Portugal possède un ensemble extraordinaire de compétences athlétiques, combinant un rythme rapide et une agilité avec des capacités et une puissance aériennes d’élite.

Ronaldo n’est pas né avec ces traits, cependant; le physique ondulant que nous voyons aujourd’hui est une transformation marquée de l’adolescent maigre qui est arrivé à Manchester United en provenance du Sporting en 2003.

Alors, comment l’incroyable athlète et quintuple vainqueur du Ballon d’Or a-t-il été créé ?

Avec l’aide de 15 conseils de fitness, Ronaldo s’est révélé, But jette un œil aux secrets de sa force et de sa vitesse.

Comment Cristiano Ronaldo s’entraîne-t-il ?

Première chose à faire : commencez par un échauffement pour diminuer le risque de blessure. «À l’entraînement, nous faisons quelques tours de terrain, des exercices d’étirement et d’échauffement cardio», explique Ronaldo.

« Assurez-vous de faire quelque chose de similaire dans votre entraînement, même s’il s’agit de faire du jogging à la salle de sport ou de vous échauffer sur le tapis roulant ou le vélo. »

Lorsqu’il est au gymnase, l’entraînement principal de Ronaldo est divisé entre l’entraînement cardiovasculaire – comme la course et l’aviron – et les poids. « Mixez-le », conseille Ronaldo – en plus de garder les choses intéressantes, il est important de s’assurer que toutes les zones du corps sont ciblées et que les exercices améliorent à la fois la force et l’endurance.

Sur le terrain, l’accent est mis sur des exercices de haute intensité qui reflètent les situations de match. “Nous faisons beaucoup d’exercices de sprint pendant l’entraînement et ils peuvent être intégrés à votre entraînement, que vous soyez au gymnase ou à l’extérieur”, explique Ronaldo. “Essayez de l’ajouter à chaque entraînement que vous faites.”

Cependant, les entraînements ne se limitent pas au temps que Ronaldo a passé dans les centres d’entraînement. « Faites de l’exercice partout où vous le pouvez », ajoute-t-il.

« Vous pouvez faire une séance d’entraînement des abdominaux dans votre chambre lorsque vous vous réveillez le matin ou avant d’aller vous coucher. Si vous entrez dans une routine, cela facilitera les choses car cela deviendra une habitude. »

https://images.daznservices.com/di/library/BUT/bf/4a/cristiano-ronaldo-juventus-real-madrid-champions-league-2017-18_lhz69ekq2t971w72jtdu535jh.png?t=1881870404&w=500&quality=80

Que mange Cristiano Ronaldo ?

Il ne sert à rien d’avoir la plus belle voiture si vous n’allez pas y mettre le bon carburant.

Ronaldo, sans surprise, prend son régime très au sérieux. « Un bon entraînement doit être combiné avec une bonne alimentation », déclare-t-il. “Je mange un régime riche en protéines, avec beaucoup de glucides complets, de fruits et de légumes, et j’évite les aliments sucrés.”

L’international portugais a un diététicien personnel qui travaille avec lui depuis ses jours au Real Madrid, mangeant six petits repas par jour – ou un toutes les trois à quatre heures.

Il aime particulièrement le poisson – en particulier l’espadon, le bar et la dorade – et son plat préféré est le bacalhau a braz, qui est un mélange de cabillaud, d’oignons, de pommes de terre émincées et d’œufs brouillés. Il mange aussi beaucoup de fruits et de protéines maigres. Dans les restaurants, Ronaldo dit qu’il commande souvent un steak et une salade, et jamais rien de congelé – tout ce qu’il mange est frais.

Pour son petit-déjeuner, Ronaldo aime le fromage, le jambon, le yaourt faible en gras, ainsi que de nombreux fruits et des toasts à l’avocat.

“Mangez régulièrement”, poursuit Ronaldo. « Si vous vous entraînez régulièrement, il est important de maintenir un niveau d’énergie élevé pour alimenter votre corps en vue d’une meilleure performance. Je mange parfois jusqu’à six petits repas par jour pour m’assurer d’avoir assez d’énergie pour effectuer chaque session au plus haut niveau.

L’hydratation est également vitale – “boire de l’eau est si important”, affirme Ronaldo – mais l’un des sacrifices qu’il fait pour garder son corps en parfait état est d’éviter l’alcool et les boissons gazeuses.

En 2021, il a fait la une des journaux pour une évaluation dédaigneuse de la boisson gazeuse Coca-Cola à l’Euro 2020, exhortant les gens à “boire de l’eau” à la place.

Quels autres secrets a Cristiano Ronaldo ?

Une vie saine n’est pas quelque chose à laquelle Ronaldo consacre quelques heures chaque jour – c’est un mode de vie auquel il adhère à tout moment.

Ce n’est pas seulement un défi physique, mais aussi mental. “Apprenez à entraîner votre esprit ainsi que votre corps”, dit Ronaldo. « La force mentale est tout aussi importante que la force physique et vous aidera à atteindre vos objectifs.

« Soyez discipliné. Il est essentiel de rester motivé et de s’en tenir à sa routine. Pour moi, il n’y a pas de place pour s’assouplir, je dois donc être strict. »

Vous pouvez vous aider en vous fixant des objectifs et en travaillant avec un partenaire d’entraînement, ajoutant ainsi de la compétitivité et de la compagnie à votre routine.

Lorsqu’il ne fait pas d’exercice, Ronaldo essaie de maintenir un style de vie détendu et reposant malgré sa renommée massive et l’attention qu’il suscite.

“L’entraînement et les séances physiques sont les plus importants, mais vivre un style de vie détendu vous aide à être le meilleur possible, physiquement et mentalement”, explique Ronaldo. “Je passe mon temps libre avec ma famille et mes amis, ce qui me permet de rester détendu et dans un état d’esprit positif.”

Quelque chose d’unique dans le régime de remise en forme de Ronaldo est qu’il ne dort pas pendant les huit heures traditionnelles par jour. Au lieu de cela, il choisit de faire cinq siestes de 90 minutes par jour.

Selon le professeur Littlehales dans son livre « Sleep : The Myth of 8 Hours, the Power of Siestes… and the New Plan to Recharge Your Body and Mind » : il est préférable pour les athlètes de faire cinq siestes par jour de 90 minutes chacune au lieu de une nuit complète de sommeil.

Selon le Daily Mail, Ronaldo prend au sérieux ce conseil de repos forcé.