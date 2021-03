Quels sont les services de streaming de musique les plus populaires en 2021?

La pandémie sans précédent de COVID-19 a définitivement changé les habitudes de streaming. Quels sont les services de streaming de musique les plus populaires de 2021? La réponse pourrait te surprendre.

Une nouvelle étude mondiale menée par YouGov montre comment les habitudes de streaming ont changé au cours de l’année dernière. Les gens aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont fait une écoute plus active (écoute de musique et podcasting), tandis que l’écoute passive (radio) a diminué. Cela est largement attribué au fait que les gens passent plus de temps à la maison que dans leur voiture.

Une ventilation des données démographiques montre à quel point les services de diffusion de musique en continu sont populaires par groupe d’âge. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Services de diffusion de musique les plus populaires – États-Unis

YouTube est nettement en avance sur tous les autres services de streaming de musique parmi les adultes américains avec 44%. Il domine également chaque tranche démographique d’âge, ce qui l’aide à maintenir cette solide avance. Les répondants ont été invités à indiquer les services de musique qu’ils utilisent, qu’ils soient abonnements gratuits ou payants.

Youtube – 44% de tous les adultes américainsSpotify – 27% de tous les adultes américainsPandore – 25% de tous les adultes américainsMusique d’Amazon Prime – 24% de tous les adultes américainsMusique Apple – 12% de tous les adultes américainsiHeartRadio – 12% de tous les adultes américains Services de streaming de musique les plus populaires – Grande-Bretagne

Les données sont légèrement différentes lorsque vous examinez les personnes au Royaume-Uni et en Irlande. Spotify est le meilleur service de streaming musical pour tous les adultes britanniques, mais YouTube rattrape son retard dans certains âges. La popularité de Spotify au Royaume-Uni et en Irlande diminue légèrement chez les personnes âgées de 35 ans ou plus.

Amazon Prime Music est particulièrement populaire parmi les Britanniques plus âgés. Ce groupe démographique est tout aussi susceptible d’utiliser Amazon Music que Spotify ou YouTube pour écouter de la musique.

Services de diffusion de musique les plus populaires – France

La popularité du streaming de musique française ressemble plus aux États-Unis qu’au Royaume-Uni. YouTube est le premier service de musique en ligne utilisé par les adultes français, éclipsant la concurrence. Spotify est deuxième, suivi de Deezer à un tiers proche. Cela ne devrait pas être trop surprenant, étant donné que Deezer est un service de musique français.

Des rivaux comme Amazon Prime Music, Apple Music et Google Play Music (aujourd’hui disparus) sont également à peine en France. Le remplacement de YouTube pour GPM, YouTube Music – ne figure pas du tout dans le classement.

Services de diffusion de musique les plus populaires – Inde

La domination totale de YouTube sur l’industrie du streaming musical devient évidente en Inde. Il détient la plus grande part de marché parmi les adultes indiens, 66% d’entre eux utilisant YouTube pour écouter de la musique. Amazon Prime Music était en concurrence étroite avec Google Play Music avant sa fermeture.

Les services locaux indiens Gaana et JioSaavn figurent également sur la liste. Spotify n’a lancé son service en Inde qu’en 2019, ce qui en fait l’un des nouveaux entrants sur le marché. Seuls 24% des adultes indiens déclarent utiliser Spotify, le plaçant fermement à la dernière place.