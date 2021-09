Quels sont les tarballs de la taille d’un basket-ball qui s’accumulent sur les plages de Juhu et Versova pendant la mousson, vérifiez les détails

L’organisme civique de la ville de Mumbai nomme chaque année un entrepreneur chargé de nettoyer les plages de la ville. (Crédit : Shaunak Modi, directeur, Coastal Conservation Foundation)

Les résidents vivant à proximité du rivage de Cuffe Parade dans le sud de Mumbai ont été surpris de trouver des boules de goudron allongées sur la côte de la mer gonflée. Dans un incident similaire, les habitants de la plage de Juhu se sont également plaints de l’odeur nauséabonde détestable provenant des hordes de boules de goudron qui s’étaient accumulées sur la plage le 4 septembre de cette année, a rapporté l’Indian Express. Selon les données fournies par la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), l’organisme civique a retiré plus de 20 000 kg de boules de goudron de différents points de rivage sur les plages de Juhu et Versova.

Comment se forment les tarballs ?

Les boules collantes de couleur foncée qui se forment à partir du pétrole déversé à la surface des mers et des océans sont un problème récurrent pour les habitants des villes côtières. Les navires qui traversent les routes commerciales achalandées à travers les océans laissent échapper le pétrole à la surface de la mer et le pétrole s’altère ensuite avec l’eau et forme les boules de goudron. Le phénomène prend une mauvaise tournure pendant les mois de mousson alors que les marées hautes et les vents forts amènent ces boules de goudron jusqu’aux côtes de la mer. Alors que la majorité des tarballs sont de petite taille, les écologistes ont récemment souligné que la taille des tarballs a commencé à dépasser celle d’un grand ballon de basket et que les tarballs pèsent jusqu’à 6-7 kg l’unité.

Comment les boulettes de goudron sont-elles éliminées de la côte ?

L’organisme civique de la ville de Mumbai nomme chaque année un entrepreneur chargé de nettoyer les plages de la ville. Cependant, le nettoyage des plages n’est pas aussi facile qu’il y paraît car la substance collante s’accroche aux machines de nettoyage et ne se lave pas facilement, ont déclaré des responsables de BMC à l’Indian Express. Outre les défis logistiques, il existe d’autres défis lorsqu’il s’agit de nettoyer les tarballs. Selon le Maharashtra Pollution Control Board (MPCB), il n’y a pas de juridiction clairement délimitée lorsqu’il s’agit de nettoyer les plages. Le MPCB a déclaré que la plupart des boules de goudron qui se déposent sur les plages sont formées par les fuites de pétrole de gros cargos qui naviguent dans les parties les plus profondes de la mer où le MPCB n’a aucune juridiction. Il a également déclaré qu’ils ne sont pas autorisés avec le pouvoir ou des directives pour contrôler la gestion des navires de charge et des navires de commerce.

Un impact climatique plus important

En plus d’être une source de répréhension et de saleté sur les plages immaculées et gonflées des zones côtières, le problème des fuites de pétrole nuisant aux espèces aquatiques, notamment les poissons, les marsouins et les récifs coralliens, a été suffisamment mis en évidence par les militants du climat. Les aliments récupérés dans les eaux côtières, y compris les poissons et autres fruits de mer, peuvent également être contaminés et devenir une partie de la chaîne alimentaire plus large, nuisant à la santé des personnes.

