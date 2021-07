Quels sont les taux d’alcool dans les autres pays européens | Moteur

Tous les pays européens ne tolèrent pas de la même manière la consommation d’alcool avant de conduire. Nous examinons les taux maximaux autorisés dans chaque région.

Ils disent que nous vivons l’été de la mobilité et bien qu’un pourcentage élevé de voyages se fasse à l’intérieur de l’Espagne, il y a ceux qui ont décidé de voyager en Europe en voiture. Bonne décision, mais pour éviter les mauvaises surprises, il est important d’être clair sur ce que dit la législation dans chaque région. Ici, nous passons en revue les taux d’alcool en Europe.

Royaume-Uni et Malte, les pays avec les taux d’alcool les plus élevés

Les pays européens les plus permissifs avec de l’alcool au volant sont malt et le Royaume-Uni, à l’exception de l’Écosse. Tant en Angleterre qu’au Pays de Galles et en Irlande du Nord, la limite avec laquelle vous pouvez conduire est de 0,8 gramme d’alcool par litre de sang, tant pour les conducteurs expérimentés que pour les novices et les professionnels.

Dans le cas de Écosse, la limite d’alcoolémie autorisée est la même qu’en Espagne : 0,5 g/l de sang. C’est également la valeur maximale en France ou en Allemagne, bien que comme dans le reste du Royaume-Uni.

Un peu moins tolérant est le gouvernement lituanien qui admet un maximum de 0,4 l/g.

Europe de l’Est : la moins tolérante à l’alcool

Estonie, Pologne Oui Suède, permettent à leurs conducteurs de consommer au maximum 0,2 g/l de sang avant de prendre le volant.

Chypre Oui Finlande, admettent un débit maximum de 0,22 g/l de sang. Tous ces tarifs sont établis aussi bien pour les conducteurs standard que pour les conducteurs professionnels et novices.

Pays avec un taux d’alcool 0

A l’opposé, les pays européens les moins tolérants à l’alcool au volant étant République tchèque, Hongrie Oui Slovaquie Ils optent pour la tolérance zéro pour le tandem alcool-volant et exigent 0,0 lors de la conduite.

Tarifs différents selon le chauffeur

France, Lettonie et les Pays Bas autoriser un taux de 0,5 g/l de sang aussi bien pour les conducteurs expérimentés que pour les professionnels (à l’exception des chauffeurs de bus en France), l’abaissant à 0,2 g/l de sang dans le cas des nouveaux arrivants.

Au Allemagne, Italie, Croatie ou alors Slovénie, 0,0 est requis pour les professionnels et les novices (0,5 pour les autres conducteurs).

Les autres pays ont des lois très différentes. « De manière générale, on peut dire que les conducteurs novices et professionnels ont des taux autorisés bien inférieurs, proches de 0,2 g/l, comme cela se produit au Portugal, ou en Grèce », expliquent-ils depuis la plateforme Daparto qui a compilé les données. Bien sûr, il existe des États membres de l’UE comme la Bulgarie et la Finlande, où le taux de 0,5 est applicable à tous les groupes de conducteurs.

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.