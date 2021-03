quels sont ses bienfaits pour la santé

Le aubépine ou aubépine C’est un arbuste épineux à fleurs blanches qui appartient à la famille des rosacées et qui a été traditionnellement utilisé comme plante médicinale pour « réguler la fréquence cardiaque et la pression artérielle », explique Ricardo Blanco Escuredo, membre des plantes médicinales du Collège des pharmaciens de Biscaye.

Cette plante, dont le nom officiel est Crataegus monogyna, présente des avantages importants pour prendre soin de la santé cardiovasculaire et il peut être consommé sous forme d’infusion, de poudre, d’extrait sec ou de préparations pharmaceutiques.

Favorise la relaxation dans les situations stressantes

En plus de ses utilisations traditionnelles, l’aubépine est populairement connue pour favoriser la relaxation et améliorer les processus de conciliation du sommeil. Pour cette raison, sa consommation est recommandée pour ceux qui ont des difficultés à dormir ou à calmer la nervosité.

De même, « son activité pour arrêter les arythmies et réguler l’activité cardiaque lui donne propriétés intéressantes en cas d’anxiété et de stress avec manifestations cardiaques« , ajoute l’expert. La partie la plus active et celle utilisée pour préparer les infusions sont ses fleurs ou ses fruits, étant le flavonoïdes et proanthocyanidines ses principaux composants.

De cette manière, il est idéal pour traiter les symptômes d’anxiété tels que les palpitations, « toujours après que l’existence d’autres pathologies a été écartée ». Il a propriétés antioxydantes puissantes et favorise le bien-être physique et émotionnel.

Ainsi, pour préparer une infusion avec cette plante, il suffira d’introduire deux cuillères à soupe de fleurs d’aubépine séchées, ou une cuillère à soupe de ses fruits, accompagnée d’une tasse d’eau bouillante.