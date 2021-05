Quels sont vos 5 films parfaits ? 10z viral

Si votre groupe d’amis ressemble au nôtre, peu de sujets dominent la conversation comme nos favoris de la culture pop. Qui d’entre nous ne maintient pas une liste constamment mise à jour des meilleurs films, séries télévisées, livres, jeux, etc. Récemment, la conversation autour des films fait le tour des réseaux sociaux (honnêtement quand n’est-ce pas) ils considèrent comme leurs cinq films parfaits.

Cinq films parfaits :

Les aventuriers de l’arche perdue Apocalypse maintenant Dernière exposition de photos L’appartement Goodfellas https://t.co/9w2vpjjv19 – Sean O’Connor (@seanoconnz) 26 mai 2021

J’adore la désignation de «parfait» dans ce contexte. Nous ne parlons pas des meilleurs films que nous ayons jamais vus, ou des plus acclamés par la critique. Et comme la perfection est une cible en constante évolution, nos choix ne manqueront pas de changer au fil des années. De plus, la définition de la perfection de chacun est entièrement subjective. Pour certains, le film parfait n’est peut-être pas le meilleur film de tous les temps, mais le film qu’ils aiment le plus regarder. Ou c’est peut-être leur film de réconfort lorsqu’ils se sentent déprimés.

C’est fascinant de voir quels films continuent d’apparaître sur les listes des gens. Des suspects habituels comme Retour vers le futur, The Princess Bride et Goodfellas apparaissent, tout comme des choix plus modernes comme The Dark Knight et Parasite. Chaque liste est une fenêtre sur la personnalité de quelqu’un, ses goûts et ses aversions, et sa sensibilité. Nous avons eu du mal à réduire nos choix, alors nous avons ajouté quelques mentions honorables car qui peut s’arrêter à seulement cinq ?

Dan Van Winkle:

Retour vers le futur

Teenage Mutant Ninja Turtles

La matrice

L’excellente aventure de Bill et Ted

parc jurassique

Rachel Leishman:

américain psychopathe

moi, Tonya

Zodiaque

Homme-fusée

À l’intérieur de Llewyn Davis

Mentions honorables : Hell or High Water, Spider-Man : Into the Spider-Verse

Kaila Hale-Stern :

Star Wars : L’Empire contre-attaque

Shakespeare amoureux

Donnie Darko

Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau

Chute du ciel

Mention honorable: Clueless, Indiana Jones and the Last Crusade, Do the Right Thing, Spirited Away, Blade Runner.

Briana Lawrence:

Spider-Man: dans le Spiderverse

Promare

Mortal Kombat (celui des années 90)

L’adolescence d’Utena

Espace de bureau

Chelsea Steiner:

Chanter sous la pluie

Réunion du lycée de Romy et Michele

jus de scarabée

La mort devient elle

chasseurs de fantômes

Mentions honorables : The Manchurian Candidate (1962), The Long Kiss Goodnight, Working Girl, Mad Max : Fury Road et Josie and the Pussycats. Oh, et Titanic (la ferme c’est parfait).

Viviane Kane :

parc jurassique

Paddington 2

Pousser un cri

Le fugitif

10 choses que je déteste à propos de toi

Mentions honorables : Birds of Prey, Ready or Not, Drop Dead Gorgeous, That Thing You Do

Qu’est-ce qui fait votre coupe pour 5 films parfaits? Faites le nous savoir dans les commentaires!

(image : 20th Century Fox)

