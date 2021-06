Avec la promesse de nouveaux smartphones et montres intelligentes passionnants à l’horizon, nous ne pouvons pas oublier les prochains écouteurs. Amazon et Google ont déjà dévoilé leurs derniers écouteurs, et des rumeurs ont déjà commencé à tourbillonner sur de nouveaux écouteurs provenant de Sony et Samsung. Bien que rien ne soit officiel, certaines informations ont émergé pour nous donner une idée de ce à quoi nous pourrions nous attendre. Chez Android Central, nous voulons savoir quelle paire vous attendez avec impatience !

Quels sont vos prochains écouteurs sans fil ?

Echo Buds (2e génération)

Les Echo Buds (2e génération) récemment publiés ont reçu des critiques élogieuses depuis leur lancement et sont parfaits pour tous ceux qui sont ancrés dans l’écosystème d’Amazon. La conception est améliorée, ils offrent Alexa mains libres et ils sont même passés à la suppression active du bruit pour une expérience d’écoute nettement améliorée.

Pixel Buds série A

La série Google Pixel A a enfin été dévoilée, et elles sont plus ou moins les mêmes que les précédents Pixel Buds (2020) mais avec quelques fonctionnalités omises pour réduire le coût. Si vous pouvez vivre sans gestes de balayage, chargement sans fil ou deuxième capteur intra-auriculaire ambiant, ces écouteurs pourraient être les écouteurs idéaux pour vous. Après tout, vous aurez toujours accès à de nombreuses fonctionnalités de l’Assistant Google, telles que les traductions en temps réel.

Sony WF-1000XM4

Le Sony WF-1000XM4 a récemment fuité et représente une refonte des précédents écouteurs phares de Sony. D’après les images, le WF-1000XM4 présentera un design plus petit et plus arrondi, un peu comme le Galaxy Buds Pro. Cela dit, on dit qu’ils ont une autonomie de batterie plus longue que le Sony WF-1000XM3, qui était déjà impressionnant.

Le boîtier de charge sera également beaucoup plus petit et comportera une charge sans fil.

Galaxy Buds2

Les Galaxy Buds2 n’ont pas été autant divulgués. Cependant, on dit qu’ils sont des suites directes des Galaxy Buds originaux au lieu du produit phare Galaxy Buds Pro. Cela devrait les mettre à un prix inférieur, mais espérons-le avec l’ajout de l’ANC. Nous avons récemment reçu notre premier aperçu des écouteurs, et ils semblent très similaires aux Samsung Galaxy Buds Pro, qui font déjà partie des meilleurs écouteurs sans fil sur le marché en ce moment.

Les prochains Galaxy Buds ne sont pas attendus avant août au plus tôt et viendront peut-être avec la prochaine Samsung Galaxy Watch.