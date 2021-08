Quels sports feront partie de Paris 2024 ?

17/08/2021 à 14h20 CEST

Blanchiment d’Arnau

Il y a quelques jours le Jeux olympiques de Tokyo 2020, et maintenant tout indique Paris 2024, qui est juste au coin de la rue. Le temps du cycle olympique sera plus court, et on parle déjà des sports qui seront inclus pour l’événement de gala.

Oui ok le karaté, le skateboard, le surf et l’escalade étaient les nouveautés de la fête japonaise, le premier des nommés ne fera pas partie du programme olympique parisien. Cette décision a été prise par consensus entre les Comité International Olympique (CIO) et l’organisation de la compétition universelle elle-même. Rappelons que la combattante espagnole de karaté Sandra Sánchez a remporté la médaille d’or en finale de kata féminin contre la Japonaise Kiyou Shimizu.

On dit au revoir à #Tokyo2020 avec nostalgie, mais déjà en regardant #Paris2024 Combien de sports feront partie de 2024 ? Et combien d'athlètes ? ?? Comment sont les processus de classification?

Il est prévu qu’il y aura un total de 32 sports aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui mettront en vedette plus de 10 000 athlètes de plus de 200 nations participant à 306 épreuves médaillées. Les sports seront : aquatique (saut, nage en eau libre, nage artistique, natation, water-polo), tourné avec arc, Athlétisme, badminton, basketball (dont basket 3×3), break dance, boxe, canoë, cyclisme (cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX freestyle, BMX racing), équestre, escrime, football, Le golf, gymnastique (gymnastique artistique, gymnastique rythmique, trampoline), handball, le hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby à sept, bougie, jeta, faire de la planche à roulettes, escalade, le surf, tennis de table, taekwondo, tennis, triathlon, volley-ball (y compris beach-volley), musculation Oui lutter.

Les organisateurs des Jeux de Paris en 2024 ont proposé que le « breakdance » entre pour la première fois au programme olympique, au sein des disciplines invitées que le CIO autorise la ville hôte. Le président du comité d’organisation, Tony Estanguet, ont assuré qu’ils proposeront du “breakdance” aux côtés de trois autres disciplines déjà présentes au programme de Tokyo 2020, l’escalade, le surf et le skateboard. Les deux autres sports ajoutés au programme de Tokyo sont le karaté et le baseball/softball..

Concernant la décision du comité d’organisation d’exclure des disciplines largement implantées comme le karaté, le directeur des Sports de Paris 2024, Jean Philippe Gatien, a expliqué qu’ils ont opté pour “choisir les sports invités en s’appuyant sur des éléments innovants, créatifs qui rompent avec les codes existants”. “Nous comprenons la situation désespérée de certaines fédérations, pas seulement le karaté mais aussi d’autres comme la pétanque ou le squash, mais nous avons préféré ces sports qui se rattachent à une culture urbaine et jeune”, a-t-il souligné.

Avec ce pari, l’organisation veut faire passer un message avec lequel Paris 2024 veut s’adresser aux nouvelles générations. Les participants s’affronteront en duels avec un background musical d’un DJ qu’ils ne connaîtront pas au préalable, ce qui les obligera à improviser et à s’adapter rapidement.

Le surf et le skate se répéteront

Le surf, sport vieux de 200 ans et “en pleine expansion”, compte 35 millions de pratiquants dans le monde et Paris 2024 veut profiter de la dynamique générée par son inscription au programme de Tokyo.

Il répétera aussi le skateboard, qui compte 30 millions de followers, dont la moitié a moins de 18 ans, et qui « combine la partie sportive avec la partie festive ». A Paris il se jouera en deux sets, l’un urbain et l’autre conditionné pour permettre des sauts jusqu’à 4 mètres de haut.

Escalade, avec seulement deux modalités

L’escalade, avec 25 millions de pratiquants, reviendra au programme mais avec deux disciplines, vitesse, dans laquelle deux participants doivent escalader des murs de 15 mètres le plus vite possible, et combinés, ce qui demande plus de technique et de stratégie.