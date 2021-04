Quels téléphones Android sont compatibles avec Visible?

Meilleure réponse: Bien que Visible soit alimenté par les réseaux LTE et 5G de Verizon, seuls certains téléphones sont compatibles. Cela inclut de nombreux appareils populaires, tels que la famille Galaxy S20, les séries Pixel 4a et 5 et le Moto Edge. Si vous préférez Team Apple, l’iPhone 6 jusqu’à l’iPhone 12 Pro Max est entièrement pris en charge.

Visible ne fonctionne qu’avec certains téléphones Android

Visible est l’une des options de transport les plus attrayantes du marché à l’heure actuelle. Pourtant, au moins pour le moment, le facteur limitant le plus important est sa gamme de téléphones Android pris en charge.

Google Pixel 3 Pixel 3 XL Google Pixel 3a Google Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Hot Pepper LG G8 G8 ThinQ Stylo 5 / M7 Stylo 6 V40 Motorola Moto E Moto E6 Moto Edge Moto G power Moto G7 power Moto Z4 OnePlus Samsung Galaxy A11 Galaxy A21 Galaxy A50 Galaxy A51 Galaxy S8 Galaxy S8 + Galaxy S9 Galaxy S9 + Galaxy S10e Galaxy S10 + Galaxy S20 Galaxy S20 FE Galaxy S20 + Galaxy S20 Ultra Galaxy 21 5G Galaxy 21+ 5G Note 10 Note 10+ Visible / ZTE ZTE Blade A3 Prime ZTE Blade A7 Prime ZTE Blade Vantage 2 ZTE Blade V10 Prime ZTE Blade X1 5G ZTE R2

Si vous vous interrogez sur les iPhones, tous les modèles de l’iPhone 6 jusqu’au dernier iPhone 11 fonctionneront sans accroc. La liste complète est la suivante:

Apple iPhone 6 iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPhone SE (2e génération) iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max

Vous pouvez apporter votre propre téléphone ou acheter directement auprès de Visible

Si vous possédez déjà l’un des téléphones ci-dessus, vous pouvez le transférer sur Visible sans problème. Vous devez vous assurer qu’il est déverrouillé et non lié à un transporteur.

Pour vous assurer que vous êtes prêt à partir, Visible dispose d’un vérificateur de compatibilité sur son site Web. Tapez simplement l’IMEI de votre téléphone (ce code unique à 15 chiffres fourni avec chaque téléphone), et une fois soumis, Visible vous indiquera si cela fonctionnera ou non.

Vous pouvez également vérifier la compatibilité avec l’application Visible. Vous pouvez également acheter des téléphones directement auprès de Visible.

Visible vend tous les téléphones qu’il prend en charge, et en plus de pouvoir acheter des téléphones directement, vous avez également la possibilité de vous inscrire à un financement à 0% APR avec des plans de paiement de 12, 18 et 24 mois via Affirm.

Y aura-t-il plus de téléphones ajoutés à l’avenir?

Alors que la liste actuelle des téléphones Android compatibles laisse beaucoup à désirer, Visible s’engage à apporter le service à plus de téléphones tout le temps.

Étant donné que le réseau LTE de Verizon alimente Visible, tout téléphone Android qui fonctionne avec Verizon LTE et prend en charge VoLTE devrait pouvoir fonctionner sur Visible à un moment donné.

Au fur et à mesure que de nouveaux téléphones sont ajoutés à la gamme de Visible, nous ne manquerons pas de le mettre à jour en conséquence! Pour l’instant, si vous recherchez un téléphone à acheter avec Visible, voici quelques options alléchantes: le Google Pixel 4a et le Moto Edge.

Visible propose une offre alléchante: tout illimité sur l'incroyable réseau LTE et 5G de Verizon pour seulement 40 $ par mois, sans taxes ni frais supplémentaires. La prise en charge limitée d'Android est irritante, mais si vous avez un téléphone qui fonctionne avec Visible, cela vaut la peine d'être vérifié.

Le Pixel 4a n'est pas seulement un bon choix si vous avez besoin d'un téléphone qui fonctionne avec Visible – c'est aussi l'un des meilleurs téléphones de milieu de gamme que l'argent puisse acheter. Il dispose d'un appareil photo spectaculaire, d'un superbe écran AMOLED, d'un logiciel propre et d'une conception en polycarbonate durable.

Le Moto Edge a un écran spectaculaire, une grande autonomie de la batterie et des performances 5G à un prix exceptionnel. Cela donne vraiment aux Samsung et aux OnePlus une course pour leur argent!

