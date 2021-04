Quels téléphones l’équipe de l’autorité Android utilise-t-elle en 2021?

Il existe de nombreux smartphones sur le marché aujourd’hui, et nous, à l’Android Authority, nous efforçons de tous les couvrir. Mais qu’en est-il des téléphones que nous utilisons chaque jour comme chauffeurs quotidiens? Après tout, c’est une chose d’examiner un téléphone et de l’appeler l’un des meilleurs que vous puissiez acheter, mais une autre chose d’en utiliser un comme appareil principal.

Nous avons effectué un sondage quotidien des conducteurs de l’équipe AA en 2018, ainsi qu’un autre l’année dernière. Avec quelques excellents téléphones déjà sortis cette année, nous avons pensé que le moment était idéal pour faire une édition 2021 de ce sondage pour voir comment les choses ont changé au cours des douze derniers mois.

21 membres de l’équipe AA du monde entier ont contribué à ces résultats, tout en donnant à leurs conducteurs quotidiens une note sur 10 et en nous faisant savoir ce qu’ils aimaient / n’aimaient pas chez eux.

Quels téléphones les membres de l’équipe Android Authority utilisent-ils? Découvrons-le!

Les résultats

Nous avons présenté les résultats par modèle de téléphone ainsi que par marque de téléphone. Nous entrerons dans les détails plus loin dans cet article, mais vous pouvez consulter les chiffres bruts ci-dessous:

C’est une fête Samsung ici

Le sondage de l’année dernière a montré que Samsung était en tête du peloton avec une marge très étroite par rapport aux téléphones de Google, mais le fabricant sud-coréen a prolongé cet écart en 2021. En 2020, près d’un quart de tous les membres de l’équipe AA utilisaient un appareil Samsung comme pilote quotidien. , suivi de 21% des membres disposant d’un appareil Google. Désormais, un tiers de tous les membres utilisent un téléphone Samsung.

En les ventilant par modèle, le Galaxy S20 (deux) et le Galaxy S10 Plus (deux) étaient les seuls téléphones à être utilisés par plus d’un membre de l’équipe AA. Sinon, aucun autre modèle de téléphone n’est apparu deux fois dans notre sondage.

Les propriétaires de Samsung ont généralement fait l’éloge des appareils photo, des performances, de la durée de vie de la batterie et de la taille (grands et petits modèles). Une plainte exceptionnelle concernant les téléphones Samsung est venue de l’expert social et SEO Luka Mlinar et de son Exynos Samsung Galaxy S20:

«Vous vous attendez à ce qu’un téléphone de 1 000 € et plus fonctionne avec COD Mobile sans bégayer, et pourtant ce n’est pas le cas.»

Près d’un quart des membres de l’Autorité Android interrogés (cinq) utilisent un téléphone Google Pixel comme pilote quotidien, et les éloges ont généralement porté sur l’appareil photo, la taille du téléphone et l’expérience logicielle. Des plaintes ont cependant été formulées contre le capteur de caméra principal vieillissant du Pixel 5, tandis que Sam Moore – éditeur de notre site sœur SoundGuys – a déploré l’absence de classification IP et de chargement sans fil sur le Pixel 4a.

OnePlus a complété les trois premières marques, avec quatre membres des AA déclarant utiliser un appareil OnePlus comme pilote quotidien. Fait intéressant, il a également obtenu la note moyenne la plus élevée parmi les trois premiers fabricants (8,75 / 10 contre 8,1 / 10 pour Samsung et 8/10 pour Google).

Le rédacteur en chef Matt Horne a également donné à son OnePlus 8 toutes les notes – le seul score parfait cette fois-ci. Matt a dit qu’il aimait tout sur le téléphone, notant qu’il s’agissait de son premier appareil avec un capteur d’empreintes digitales intégré et qu’il aimait également le design. Mais il a reconnu que l’éloge pourrait également être dû au fait que ses téléphones précédents n’étaient pas à la hauteur.

L’autorité Apple frappe à nouveau

Crédit: David Imel / Autorité Android

Croyez-le ou non, mais deux membres de notre équipe utilisent les iPhones comme conducteurs quotidiens. Le critique résident Eric Zeman et l’éditeur audio Lily Katz ont choisi respectivement l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Mini.

Eric a cité l’appareil photo, la durée de vie de la batterie, les performances et la sélection d’applications pour choisir l’iPhone. Pendant ce temps, Lily a préféré le modèle Mini car elle dit qu’elle a de petites mains, qu’elle porte un chargeur et qu’elle n’utilise pas activement son téléphone très souvent de toute façon.

Les propriétaires d’iPhone ont cependant quelques critiques, Eric décriant la taille, l’encoche et l’absence de taux de rafraîchissement élevé de l’iPhone 12 Pro Max. Lily a également critiqué l’iPhone 12 Mini pour l’absence de port de 3,5 mm et de lumière parasite de l’objectif de la caméra.

Trois choix aberrants

Crédit: David Imel / Autorité Android

Qu’est-ce que nos membres AA utilisaient d’autre comme chauffeurs quotidiens? Eh bien, Huawei, LG et Xiaomi ont tous fait une apparition chacun.

À partir de Huawei, j’utilise toujours le Mate 20 Pro comme pilote quotidien. C’est encore assez rapide pour mes besoins, les caméras sont assez polyvalentes, je peux passer une journée sans batterie et la charge rapide est toujours très pratique. Cependant, on a vraiment l’impression que la batterie s’est dégradée, et l’absence d’écran à taux de rafraîchissement élevé et d’enregistrement 4K à 60 ips est un peu décevante par rapport aux appareils plus récents.

Pendant ce temps, le rédacteur en chef Kris Carlon choisit un choix plutôt inhabituel dans l’aile LG. Il estime que le téléphone en forme de T est LG «à son meilleur original»:

«C’est loin d’être parfait, mais c’est l’un des téléphones les plus intéressants que j’ai utilisés depuis des années. Les cas d’utilisation sont certainement assez de niche, mais une fois que vous avez trouvé ceux qui fonctionnent pour vous, ils se sentent étrangement indispensables. C’est aussi un ‘téléphone ordinaire’ assez solide. »

Ce n’est pas tout bon cependant, car Kris n’aime pas le logiciel de l’aile. Néanmoins, il admet que c’était mieux que ce à quoi il s’attendait.

Il n’y avait qu’un seul téléphone Xiaomi utilisé comme pilote quotidien dans ce sondage, et c’est le Mi 9T Pro de Gary Sims. Il a salué les performances, la quantité de stockage (128 Go), le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et les mises à jour MIUI. Mais il avait également des éloges particuliers pour la batterie, notant qu’il se couchait rarement avec moins de 50% de jus. Cependant, Gary a déploré la caméra frontale comme étant trop large, affirmant qu’elle déformait les selfies en conséquence.

Autres plats à emporter

Un seul membre de l’équipe AA a déclaré qu’il ne recommanderait pas son téléphone aux lecteurs, à savoir le rédacteur en chef Ollie Cragg et son Pixel 4 XL. Il déteste les 64 Go de stockage fixe et a qualifié la batterie du téléphone d’atroce. Dans le cas de ce dernier, il a dit que cela l’amenait à peine à 18 heures pour le moment. Il lui a quand même donné une note élevée de 8/10. C’est une relation amour-haine compliquée ici. Il y a eu une grande quantité de report du sondage de l’année dernière, avec huit modèles qui ont vu un retour en 2021. Il s’agissait du Google Pixel 4 XL, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy Note 10 , Samsung Galaxy S10 Plus, OnePlus 7, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro et Xiaomi Mi 9T Pro.Il n’y a qu’un seul téléphone Huawei sur cette liste, contre cinq membres totalisant un appareil Huawei il y a un an. L’absence de Google Mobile Services suggère que de nombreux membres de l’équipe AA évitent pour l’instant les téléphones de la marque chinoise. Je sais que je passerais en un clin d’œil à un Mate 40 Pro s’il bénéficiait du support de Google.C’est notre premier sondage quotidien des conducteurs qui propose une gamme entièrement OLED, car le sondage 2020 incluait des téléphones LCD comme le Huawei P20, Huawei Mate 9 et des iPhones plus anciens et moins chers. Et avec même les milieu de gamme recevant des écrans OLED à taux de rafraîchissement élevé en 2021, nous pensons que cette tendance se poursuivra l’année prochaine: à peine moins de 24% de nos conducteurs quotidiens proposaient des ports de 3,5 mm. Il s’agissait des Pixel 4a 5G, Pixel 4a, Mi 9T Pro et Galaxy S10 Plus. Cela correspond au sondage de l’année dernière, pour le meilleur ou pour le pire: un seul téléphone (Pixel 4 XL) avait un front traditionnel, tandis que trois offraient une caméra selfie pop-up. Les autres ont une encoche ou une découpe perforée.La taille moyenne de la batterie est de 3861 mAh, l’iPhone 12 Mini et le Google Pixel 4a réduisent considérablement cette moyenne.Le téléphone le plus ancien de la liste est le Mate 20 Pro, sorti. à la fin de 2018. Je pense qu’il est temps pour moi d’obtenir une mise à niveau… Seuls six téléphones sur les 21 choix (28,5%) ont été fabriqués par des marques chinoises. Pendant ce temps, les marques sud-coréennes représentaient huit choix (38,1%), tandis que les marques américaines représentaient sept appareils (33,3%). Oppo était classé cinquième pour les expéditions en 2020, selon Counterpoint Research, mais il est complètement absent du sondage de cette année. Ce n’est pas le seul acteur mondial du top 10 manquant dans ce sondage, car Vivo (classé sixième), Realme (septième) et Lenovo / Motorola (huitième) étaient tous absents.

Nos prochains téléphones

Nous avons également demandé à l’équipe s’il y avait des téléphones annoncés ou dont ils avaient les yeux rivés ensuite, et de loin la plus grande option était «rien». Sept membres de l’équipe étaient assez satisfaits de leurs téléphones actuels pour ne pas avoir l’intention de procéder à une mise à niveau de si tôt – contre cinq il y a un an.

En ce qui concerne la marque la plus populaire, cinq membres de l’équipe ont déclaré vouloir passer à un téléphone Samsung. Deux membres de l’Autorité Android ont déclaré qu’ils voulaient un Samsung pliable 2021 tandis que trois autres voulaient le Galaxy S21, le Galaxy Note 21 et le Galaxy S22. Le deuxième fabricant le plus populaire était Google, car deux membres de l’équipe lorgnaient sur le Pixel 6 et un envisageait le Pixel 5a.

Nous avons également vu deux marques faire la coupe qui n’apparaissait pas dans notre sondage quotidien des conducteurs, car Kris a choisi l’Asus ROG Phone 5 et Ollie a choisi l’Oppo Find X3 Pro. Enfin, nous avons également vu deux choix qui n’étaient pas vraiment spécifiques à la marque, car l’éditeur de newsletter Tristan Rayner voulait simplement un téléphone alimenté par Snapdragon 888 tandis que le gourou des accessoires Ankit Banerjee lorgne simplement un téléphone avec une caméra selfie sous-écran.

Quel est votre chauffeur quotidien en ce moment? Avez-vous des goûts ou des dégoûts à partager? Faites-nous savoir en laissant un commentaire ci-dessous.