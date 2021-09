Quels téléphones perdent de leur valeur le plus rapidement (et que pouvez-vous y faire) ?

Le monde de la technologie évolue rapidement. Chaque année, de nouveaux gadgets sophistiqués arrivent avec des processeurs plus rapides, des caméras plus nettes et de meilleurs logiciels, faisant apparemment tomber les produits phares de l’année dernière dans l’oubli. Lorsque cela se produit, ces « anciens » appareils ne sont tout simplement plus si précieux. Aujourd’hui, nous nous associons à Decluttr pour obtenir les dernières mesures sur les marques et les modèles qui ont le plus de valeur, les téléphones qui se déprécient le plus rapidement, et plus encore.

Ce sera un choc (accrochez-vous), mais votre téléphone se déprécie en fait au moment où vous le quittez (ou quelque chose comme ça). C’est vrai! Peu importe que votre appareil ait été fabriqué par Samsung, Google ou même Apple, ils perdent tous de leur valeur avec le temps. Mais aussi comme vous l’avez peut-être deviné, certains appareils perdent de leur valeur plus rapidement que d’autres.

Top 10 des téléphones qui conservent le plus de valeur au fil du temps

Prenez un moment pour trouver votre visage surpris. Vous ne devinerez jamais quelles marques de téléphones conservent leur valeur au fil du temps.

*Pause pour un effet dramatique*

De manière générale, les appareils fabriqués par Apple, Samsung et Google (dans cet ordre) conservent tous la valeur moyenne la plus élevée dans l’ensemble. Au sein de ces marques, cependant, l’histoire n’est pas si tranchée

Il ne faut pas s’étonner pour la plupart que 8 des 10 téléphones sur la liste les plus précieux sont des combinés Apple. Nous commençons avec l’iPhone 11 standard qui conserve 63% de sa valeur après 12 mois. Aux deuxième et troisième places se trouvent l’iPhone XS Max et l’iPhone 11 Pro Max, tous deux conservant 57% de leur valeur dans le même délai. Après cela, les iPhones 11 Pro, 8 Plus, XR et 8 conservent 54% à 48% de leur valeur.

Les deux derniers emplacements de la liste sont complétés par le Pixel 3a de Google avec une rétention de la valeur de 48% après 12 mois et le Pixel XL d’origine avec 47% de sa valeur intacte au cours de la même période. Curieusement, les combinés de Samsung ne figurent nulle part sur cette liste. Plus à ce sujet dans le paragraphe suivant. ??

Top 10 des téléphones qui se déprécient le plus rapidement au fil du temps

D’un autre côté, certains téléphones ont du mal à conserver leur valeur après les 12 premiers mois de possession. Les fans de matériel Samsung et Google devraient détourner le regard, car ils constituent le top 10 des téléphones qui se sont le plus dépréciés en 2021.

Nous commençons la liste avec six appareils Samsung, à commencer par le Galaxy S9+ ne détenant que 32% de sa valeur, suivi du Galaxy S8 à 30%. À égalité à la troisième place sont les Galaxies S9, S10 5G et S8+ à 29%, avec le Galaxy Z Flip original atterrissant à 28%.

Après la moitié inférieure de la liste de frustration d’amortissement, le Pixel 2XL de Google est lié au Z Flip à 28%. Viennent ensuite les Pixel 3 et 3 XL, qui ne conservent tous deux que 27% de leur valeur après la première année. Enfin, au dernier rang se trouve le Pixel 2, qui conserve un dérisoire 23% de sa valeur après 12 mois.

Pour lire le rapport complet de dépréciation du téléphone de Decluttr pour 2021, consultez-le ici.

Que pouvez-vous faire au sujet de votre téléphone qui se déprécie ?

Ce n’est pas parce que votre téléphone ne vaut plus autant qu’avant qu’il ne vaut plus rien du tout. Vous pouvez en fait gagner pas mal d’argent en le vendant, tant que vous savez où aller.

Coupure à nos nouveaux partenaires, Decluttr. Ils prennent de vieux appareils électroniques – y compris des téléphones, des tablettes, des appareils portables et bien d’autres – en échange d’argent sonnant et trébuchant. Vous ne trouverez ici aucun crédit de magasin ou coupon de réduction inutile; juste de l’argent réel que vous pouvez dépenser pour des choses amusantes, comme votre prochain téléphone, des cours de yoga chaud ou une machine à shawarma. De plus, Decluttr paie jusqu’à 33% de plus que ce que proposent les programmes de rachat d’opérateurs, ce qui, à moins que vous ne détestiez plus d’argent dans votre poche, est une affaire assez solide.

Pour commencer, rendez-vous sur le site Web de Decluttr et entrez quelques informations sur le téléphone que vous souhaitez vendre. Decluttr vous présentera ensuite le montant qu’il est prêt à payer pour votre téléphone et bloquera ce prix pour les 28 prochains jours, vous donnant le temps de décider et/ou d’acheter un nouvel appareil. Mieux encore, les lecteurs Android Police peuvent ajouter 10 % d’argent en plus (jusqu’à 30 $) à la valeur de leur téléphone en utilisant le code POLICE10 à la caisse. Lorsque vous êtes prêt, expédiez simplement votre téléphone à l’entrepôt de Decluttr et vous serez payé un jour après son arrivée. C’est si facile.

Pour en savoir plus sur Decluttr, y compris comment vous pouvez verrouiller la valeur de votre téléphone actuel pour les 28 prochains jours, consultez le site Web de Decluttr ici.

Noter: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

