WhatsApp : quels téléphones portables seront sans l’application en 2022 ?

Nous ne sommes qu’à une semaine de dire au revoir à 2021 et c’est pourquoi nous annoncerons la liste des téléphones portables qu’ils seront laissés sans le application WhatsApp en 2022 au 1er janvier.

Récemment, la célèbre application WhatsApp a signalé quels téléphones portables seront sans l’application en 2022 car ils ne pourront pas recevoir les nouveaux mises à jour.

No cabe duda que WhatsApp se ha convertido en el medio de comunicación más utilizado en México, por medio del cual sus usuarios mandan y reciben mensajes, imágenes y videos, por lo que es muy común que casi todas las personas que conocemos tengan una cuenta en application.

Cependant, la mauvaise nouvelle est que l’application de messagerie a signalé qu’au cours de 2022, l’interface cessera de fonctionner sur certains téléphones portables car ils ne pourront pas recevoir de nouvelles mises à jour.

Selon WhatsApp, les téléphones portables qui seront laissés sans service seront ceux avec les systèmes d’exploitation Android 4.04 et iOS 9 ou les versions précédentes.

Liste complète des téléphones portables qui manqueront de WhatsApp en 2022

Samsung :

Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2.

Sony :

Xperia M.

Huawei :

Ascend G740, Ascend Mate et Ascend D2.

LG

Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3 , Optimus L4 II, Optimus L2 II et Optimus F3Q.

ZTE :

Grand S Flex. ZTE V956. Grand X Quad V987 et Grand Mémo.

Autres:

Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.

Manzana :

iPhone 6S, 6S Plus et iPhone SE.

D’autre part, il convient de mentionner qu’actuellement, l’application WhatsApp est compatible avec ces téléphones portables :

Téléphones avec Android OS 4.1 et versions ultérieures Téléphones avec iOS 10 et versions ultérieures Téléphones avec KaiOS 2.5.0 et versions ultérieures, y compris les appareils JioPhone et JioPhone 2

Il est important de mentionner que la première recommandation est de vous assurer que votre appareil est à jour.

Si vous avez effectué cette étape et que vous ne pouvez toujours pas utiliser votre WhatsApp, nous vous suggérons d’envoyer un e-mail à : smb_web@support.whatsapp.com ou android_web@support.whatsapp.com.

Vous pouvez également faire la même demande depuis votre iPhone via le service exclusif pour iOS.