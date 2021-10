Quels vaccins doivent être administrés avant, pendant et après la grossesse ? Et contre le Covid ?

14/10/2021 à 13:56 CEST

Cet été, en pleine cinquième vague, les gynécologues ont observé avec une grande inquiétude le nombre de femmes enceintes admis aux soins intensifs en raison de Covid-19.

À ce moment-là, toutes les alarmes se sont déclenchées et les agents de santé ont commencé à demander aux femmes enceintes de se faire vacciner contre le coronavirus.

Et est-ce que la grossesse est une période de peur, où les doutes se multiplient, surtout si l’on parle de prendre des médicaments, certains traitements ou des vaccinations.

Concernant les vaccins en particulier, ne pas inoculer les vaccins obligatoires pendant la gestation, suppose que « des opportunités sont gâchées pour protéger la mère, le fœtus et le futur nouveau-né contre des maladies graves », expliquent-ils du Comité consultatif des vaccins de l’Association espagnole de pédiatrie.

« Il y a très peu de vaccins que, par précaution, une femme enceinte ne devrait pas recevoir », expliquent-ils. Par conséquent, les experts en vaccination expliquent quel type de vaccins et quand les administrer pour assurer la santé des mères et des bébés.

Vaccinations avant la grossesse

Lorsqu’elle envisage la possibilité de devenir enceinte, la patiente doit s’assurer qu’elle a couverture vaccinale complète selon leur âge.

Du Vaccine Advisory Committee (CAV) ils rappellent que « la vaccination contre la rougeole, la rubéole, les oreillons (oreillons), la varicelle, l’hépatite B et le tétanos est particulièrement importante.

En cas d’absence d’un vaccin spécifique, ou d’une dose de rappel, les experts soulignent que les femmes peuvent recevoir n’importe quel vaccin avant la grossesse.

Mais, par précaution, s’il s’agit de vaccins vivants atténués, comme la fièvre jaune, la fièvre typhoïde orale, la grippe intranasale, le triple virus (rougeole, rubéole et oreillons), la varicelle, le zona et le BCG (tuberculose), il faut suivre certaines règles.

Et c’est que « la grossesse doit être évitée pendant les 28 jours suivant la vaccination ».

La pandémie nous a fait ajouter un vaccin de plus au calendrier, le vaccin contre le Covid-19. Le CAV recommande son administration et rappelle qu’il n’a pas d’incompatibilité avec la recherche de grossesse.

Vaccinations pendant la grossesse

Une fois la grossesse confirmée, les experts en vaccins mettent en avant deux vaccins essentiels pendant la grossesse : la grippe et la coqueluche.

Dans le cas de la grippe, ce vaccin sera administré si la grossesse survient pendant la saison grippale. Le type de vaccin antigrippal qui peut être administré à tout moment pendant la grossesse sera le type inactivé.

L’autre piqûre d’épingle essentielle pendant la grossesse est la coqueluche. Du CAV ils indiquent qu’il sera administré dans tous les cas, avec le vaccin Tdpa (tétanos, diphtérie et coqueluche) « à partir de la 27e semaine de gestation, de préférence entre la 27e et la 32e, bien qu’il soit admis de l’avancer si il y a un risque d’accouchement prématuré«.

Et pourquoi ces vaccins sont-ils recommandés ? Dans le cas de la grippe, les changements que subit le corps d’une femme pendant la grossesse peuvent entraîner de graves complications si la patiente attrape la grippe.

L’infection grippale pendant la grossesse a également été liée à des problèmes de le développement du fœtus, travail prématuré et faible poids à la naissance, expliquent les experts.

Dans le cas de la coqueluche, les experts en vaccins rappellent que cette infection « au cours des 3 premiers mois de la vie, est une maladie grave et même, dans certains cas, mortelle ».

Lorsque la mère est vaccinée, les anticorps atteignent le fœtus par le placenta, ce qui assure la protection du bébé à sa naissance.

Et enfin, le vaccin Covid-19. Il doit toujours être administré car les bénéfices sont bien supérieurs à « Des risques théoriques non prouvés à ce jour ». Seuls les vaccins à ARN messager doivent être administrés, c’est-à-dire Pfizer ou Moderna.

Vaccinations post-partum

Une fois que l’accouchement a eu lieu, il est également temps de revoir le calendrier de vaccination si cela n’a pas été fait auparavant.

Ainsi, la coqueluche et la grippe restent fondamentales car, comme l’explique le CAV, ce sont généralement les mères « qui infectent le plus fréquemment leurs nouveau-nés avec des maladies infectieuses respiratoires ».

De plus, la vaccination contre la varicelle et le ROR (rougeole, rubéole et oreillons) est recommandée, s’ils n’ont pas été vaccinés ou n’ont pas transmis ces maladies.

Et la l’allaitement maternel Ce n’est pas un obstacle pour se faire vacciner, bien au contraire. Par le lait maternel, les défenses passent au bébé, protégeant les deux.

Si vous allaitez, il est également possible de se faire vacciner contre le Covid, c’est-à-dire de préférence avec des vaccins à ARN messager.