Quema calorías con esta bicicleta estática a precio de locos

Ya sea por falta de tiempo, por incompatibilidad de horarios o por pereza a la hora de desplazarse, hay veces que encajar el deporte en el día a día puede ser un auténtico quebradero de cabeza. Sin embargo, dejar de hacer ejercicio por no encontrar el momento será cosa del pasado con la bicicleta estática Tour XP de Bluefin Fitness, una auténtica máquina de quemar calorías sin necesidad alguna de moverse de casa.

No hace falta ser un experto en la materia para saber que Bluefin Fitness es una de las casas de maquinaria deportiva más extendidas en el mundo. Avalada por años de experiencia y productos que han mejorado la linea de millones de personas, la marca cuenta con algunos productos especialmente buscados por los amantes del ejercicio. Es el caso de la bicicleta estática Tour XP, una máquina que combina todas las características necesarias para hacer deporte de una forma eficiente a la vez que amena. Con una figura tan estilizada como la de quienes la utilicen y una estructura resistente de acero reforzada, esta bicicleta de poco más de un metro de alto es una auténtica eliminadora de grasa para todos los públicos gracias a los de resisten us ocho nivel según régulier considère. Además, gracias a su tecnología de última generación, la máquina garantiza un pedaleo suave que protege las articulaciones para evitar lesiones al mismo tiempo que minimiza el ruido.

App compatible Kinomap et console LCD

Pese a su multifuncionalidad, la Tour XP ofrece grandes ventajas en cuanto a espacio se refiere, puesto que se trata de una bicicleta complétement plegable, algo que facilitará su recogida una vez terminado el ejercicio. De esta manera, podrás disfrutar de tener un auténtico gimnasio desmontable en casa.

Otra de las ventajas que ofrece esta bicicleta estática es su compatibilidad con la application mobile Kinomap, lo cual dará un mayor dinamismo a tus entrenamientos al poder simular entrenamientos por todo el mundo, participar en competiciones con otros usuarios y registrar tus propios progresos. A través de esta aplicación siempre te sentirás motivado y podrás marcarte nuevos retos con los que continuar quemando calorías contribuyendo a tu salud.

Por su parte, y de forma totalmente complementaria, también podrás mejorar tus indices a través of the increíble consola LCD que trae incorporada esta bicicleta. Mide la distance, el pulso et las calorías o registra tus latidos gracias a este dispositivo que hará que nada se escape de tu control.

Descuento del 30% en la tienda Amazon

Normalement, esta bicicleta de última generación suele tener un precio de mercado de 229 euros. Sin embargo, ahora podrás hacerte con ella a través de la tienda de Amazon y disfrutar así de un descuento del 30% que reduce el coste de una forma escandalosa hasta los 159,99€.

Por funcionalidad y las ventajas que ofrece esta máquina, se trata sin lugar a dudas de una auténtica ganga de la que podrás sacar rendimiento tanto en el corto como en el largo plazo, dada su contrastada durabilité y vigencia tecnológica.