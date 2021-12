Qu’en est-il du plafond de la dette ?

Le Sénat supprime enfin l’obstruction systématique – pour une voix.

Afin de sortir de l’impasse sur le plafond de la dette, les dirigeants démocrates et républicains ont convenu d’une mesure qui relève le plafond de la dette avec seulement 51 voix, au lieu des 60 nécessaires en cas d’obstruction systématique d’un projet de loi. La Chambre a déjà adopté la mesure mardi soir et le Sénat devrait l’examiner plus tard cette semaine.

Empêcher une minorité de sénateurs de bloquer l’adoption du projet de loi est une solution intéressante à un désaccord de longue date entre les deux parties concernant la manière de gérer le plafond de la dette (un plafond légal sur le montant que les États-Unis peuvent emprunter). Chaque année à deux ans, les législateurs doivent augmenter ou suspendre le plafond de la dette pour s’assurer que les États-Unis sont en mesure de couvrir leurs dépenses, un vote que les républicains utilisent actuellement comme une opportunité de messagerie.

Pendant des mois, les républicains ont essayé de pousser les démocrates à augmenter eux-mêmes le plafond de la dette afin de présenter les démocrates comme de gros dépensiers. Les démocrates, quant à eux, ont fait valoir que ce vote devrait être bipartite, car les deux parties sont responsables de la dette accumulée. De plus, les démocrates se sont abstenus d’augmenter unilatéralement la limite de la dette via la réconciliation budgétaire – un processus qui permet à une mesure d’être adoptée par le Sénat à la majorité simple – en raison de la difficulté et de la lenteur probable de cette approche.

Les contours de cet argument sont restés cohérents depuis octobre. Mais l’échéance du 15 décembre pour le plafond de la dette approche à grands pas (selon les estimations de la secrétaire au Trésor Janet Yellen) et les craintes concernant les retombées d’un éventuel défaut de paiement ont conduit le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le chef de la minorité Mitch McConnell à trouver une solution commune cette fois-ci. . Bien que chaque chef ait voulu forcer l’autre parti à se soumettre, aucun d’eux ne voulait risquer les effets économiques potentiellement catastrophiques que le dépassement de cette échéance pourrait avoir.

Les deux dirigeants ont tous deux soutenu un accord qui implique l’adoption d’un projet de loi autorisant les démocrates du Sénat à approuver une augmentation du plafond de la dette avec 51 voix. Cette décision permettrait aux démocrates de régler eux-mêmes le plafond de la dette, tout en évitant de recourir à la réconciliation budgétaire pour le faire. De plus, cela oblige les démocrates à énumérer un nombre spécifique dont le plafond de la dette sera augmenté, une disposition que les républicains ont voulue afin qu’ils puissent utiliser ce chiffre pour présenter le parti comme un groupe de dépensiers téméraires. Essentiellement, il s’agit d’une suspension unique de l’obstruction systématique, qui exige que la législation ait 60 votes au Sénat à adopter si elle est bloquée.

Les républicains ont choisi d’emprunter cette voie détournée parce qu’ils ont longtemps voulu affirmer qu’ils n’avaient pas voté en faveur d’une augmentation du plafond de la dette. Cependant, ne pas augmenter la limite d’endettement n’a pas été considéré comme une option par les dirigeants, en raison des conséquences économiques négatives que cela aurait.

Cela a mis les républicains dans l’impasse, notamment parce que certains membres auraient pu à nouveau faire de l’obstruction à une augmentation du plafond de la dette, comme ils l’ont fait en octobre. Cela aurait forcé les membres de la conférence à voter en faveur de la levée du blocus, comme certains devaient le faire auparavant. Dans ce cas, ils votent techniquement pour approuver un autre projet de loi qui permet aux démocrates de faire passer unilatéralement l’augmentation du plafond de la dette, et peuvent désormais dire qu’ils n’ont pas voté en faveur de l’augmentation.

« Nous voulons une majorité simple sans processus compliqué, risqué et long et il semble que les républicains aideront à faciliter cela », a déclaré Schumer lors d’une conférence de presse mardi.

Schumer et McConnell ont tous deux annoncé leur soutien à la proposition mardi. Pour passer au Sénat, il aura besoin du soutien de 10 républicains pour surmonter toute tentative potentielle d’obstruction, des votes que les dirigeants du GOP ont déclaré être convaincus qu’ils auront.

Une fois approuvé par les deux chambres, les démocrates pourront effectivement faire avancer la suspension du plafond de la dette sans avoir à se soucier du seuil de 60 voix pour surmonter une obstruction.

Auparavant, les législateurs avaient discuté de l’association d’une augmentation de la limite d’endettement à la National Defense Authorization Act (NDAA), un projet de loi annuel qui énonce des plans de financement militaire, afin d’obtenir le soutien du GOP. Ils ont depuis abandonné cette approche, cependant, en raison d’un recul bipartite. Après des semaines de négociation sur ce projet de loi, les dirigeants du Congrès ont annoncé mardi une version de compromis ; qui, aussi, a dégagé la Chambre cette semaine et devrait passer le Sénat avant la fin de cette année.

Séparer la limite d’endettement et la NDAA, et créer une exclusion ponctuelle pour obstruction obstructive est une solution qui permet aux deux parties de revendiquer une sorte de victoire. Les républicains peuvent dire qu’ils ont obligé les démocrates à augmenter le plafond de la dette et à les enregistrer pour un montant spécifique (qui pourrait atteindre 2 500 milliards de dollars, selon le New York Times). Les démocrates, quant à eux, sont en mesure d’éviter d’utiliser la réconciliation budgétaire, ce qui leur donne plus de temps pour se concentrer sur l’adoption d’un autre projet de loi qu’ils ont eu du mal à faire voter : le Build Back Better Act, un vaste programme de dépenses sociales et climatiques. L’accord garantit également probablement que les États-Unis ne feront pas défaut sur leurs dettes.

Pourquoi le Congrès se bat pour le plafond de la dette

L’augmentation ou la suspension du plafond de la dette, quelque chose que les législateurs doivent faire pour s’assurer que le pays dispose de suffisamment d’argent pour couvrir ses dépenses passées, a longtemps été politisée.

Dans le passé, les deux partis ont utilisé des votes pour l’augmenter ou le suspendre comme une occasion d’accuser l’autre parti de dépenses irresponsables, les républicains le faisant plus fréquemment ces dernières années. En réalité, des ajouts à la dette – y compris les plus récents – ont eu lieu sous les présidents démocrate et républicain. Et pendant l’administration Trump, les augmentations de la limite de la dette ont reçu un soutien bipartite : au cours de cette période, 8 000 milliards de dollars ont été ajoutés à la dette nationale, et les législateurs ont voté pour suspendre la limite de la dette à trois reprises.

Cette année, cependant, les républicains ont été particulièrement désireux d’utiliser la limite de la dette pour envoyer un message politique, alors que les élections de mi-mandat se profilent en 2022.

Parce que les démocrates tentent d’adopter eux-mêmes un projet de loi de dépenses sociales et climatiques de 1,85 billion de dollars via la réconciliation budgétaire, les dirigeants républicains ont fait valoir qu’ils devraient également trouver un moyen de relever le plafond de la dette par eux-mêmes. Les républicains espèrent utiliser un vote sur la limite de la dette du parti démocrate dans les campagnes pour accuser l’autre parti d’augmenter la dette. Ils impliquent que les projets de loi de dépenses des démocrates ont nécessité l’augmentation du plafond de la dette, même si les dépenses couvertes par l’augmentation ont déjà eu lieu, dont une grande partie sous Trump.

Les parties ont déjà eu ce combat cette année. La date de défaut de la dette était à l’origine en octobre, et les républicains ont initialement refusé d’aider à augmenter la limite de la dette. Ils ont finalement cédé à l’approche de la date limite par défaut. À cette époque, les législateurs l’ont relevé de 480 milliards de dollars, suffisamment pour repousser la date limite de quelques mois et porter la dette nationale à environ 29 000 milliards de dollars.

Le dernier accord devrait mettre fin à ce combat, au moins temporairement. Cela augmenterait suffisamment la limite de la dette pour couvrir les dépenses jusqu’à environ l’automne prochain, date à laquelle cette bataille sera répétée. Étant donné que le relèvement ou la suspension du plafond de la dette est une législation incontournable, cela devrait être une question de routine que le Congrès coche, et non une question controversée. Parce qu’il doit être adopté, cependant, il a souvent été utilisé comme une opportunité pour le parti minoritaire d’obtenir des concessions politiques ou de faire valoir un point politique (par exemple, que son opposition dépense trop librement).

Les retombées d’un défaut seraient probablement désastreuses

Bien qu’il y ait eu une résistance importante à une exception à l’obstruction systématique dans le passé – que ce soit pour les droits de vote ou pour l’immigration – les dirigeants des deux partis étaient prêts à faire une exception aux règles cette fois parce qu’aucun des deux ne veut réellement faire défaut sur la dette. (Pour établir une exception similaire pour d’autres politiques de cette manière, les démocrates auraient également besoin de 10 votes républicains.) Bien qu’il soit difficile de dire avec certitude ce qui se passerait, puisque les États-Unis n’ont jamais fait défaut, de nombreux économistes pensent qu’un défaut entraînerait retombées économiques massives.

«Nous avons fréquemment des drames associés à cette décision. Mais je peux vous assurer que le pays ne fera jamais défaut », a déclaré McConnell.

Si les États-Unis faisaient défaut, ils seraient effectivement incapables de payer leurs factures, obligeant le gouvernement à retarder les paiements qu’il effectue généralement, y compris les paiements de la sécurité sociale et les salaires des employés fédéraux. Et en raison de l’interconnexion des marchés financiers mondiaux et du fait que tant de pays et d’institutions dépendent des paiements des États-Unis, cela pourrait déclencher une crise financière nationale et mondiale. Moody’s Analytics a précédemment estimé qu’un défaut entraînerait la perte de 6 millions d’emplois et une forte baisse des cours des actions.

Ces enjeux sont encore plus élevés compte tenu des coups que l’économie a subis en raison des fermetures généralisées pendant la pandémie, et parce que les États-Unis ont eu les taux de chômage les plus élevés qu’ils aient vu depuis des années. « L’Amérique doit payer ses factures à temps et en totalité », a déclaré Yellen auparavant. « Si nous ne le faisons pas, nous éviscérerons notre reprise actuelle. »

En raison de l’accord qui a été conclu, le Congrès est sur la bonne voie pour augmenter bientôt le plafond de la dette, le réduisant assez près de l’échéance du 15 décembre fixée par Yellen. Si les législateurs maintiennent leur intention de prolonger ce plafond à mi-parcours, ils devront à nouveau faire face à une autre bataille pour le plafond de la dette l’automne prochain.