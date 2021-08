Quentin Halys a battu le joueur de tennis Kacper Zuk au tour de qualification de l’US Open

27/08/2021

Le à 03:30 CEST

Le joueur français Quentin Halys, numéro 184 de l’ATP, remporté par 7 (8) -6 (6) et 6-4 en une heure et trente et une minutes en polonais Kacper zuk, numéro 173 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase de l’US Open.

Les données du match montrent que le Français a réussi à briser le service de son adversaire à deux reprises, au premier service, il a été efficace à 89%, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 72% des points de service. Quant au joueur de tennis polonais, il a réussi à casser le service une fois, obtenu une efficacité de 85 %, commis 6 doubles fautes et réussi à remporter 64 % des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open), il existe une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Concrètement, à ce stade de la compétition, un total de 239 joueurs de tennis s’affrontent. Au total, ce sont 111 joueurs au total qui arrivent en phase finale, parmi ceux directement classés, ceux qui ont réussi à s’imposer lors des tours précédents du championnat et les invités. De plus, il se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur.