Quentin Halys passe à la phase suivante de l’US Open

28/08/2021

Le à 12:00 CEST

Le joueur de tennis français Quentin Halys, numéro 184 de l’ATP, a remporté le tour de qualification de l’US Open par 6-4 et 7-5 au joueur letton Ernests Gulbis, numéro 195 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur ajoute de nouveaux points à son classement pour entrer à l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent qu’Halys a réussi à casser le service de son rival 3 fois, a réalisé 65% sur le premier service, a commis 3 doubles fautes et a remporté 71% des points au service. Quant au joueur letton, il a réussi à casser une fois le service de son adversaire, son efficacité était de 41%, il a commis 9 doubles fautes et réalisé 57% des points de service.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible pour pouvoir participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition notamment, 239 joueurs de tennis participent et un total de 111 accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à remporter les manches précédant le championnat et ceux qui sont invités. De même, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.