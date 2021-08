Quentin Tarantino a une idée pour un film Rambo, et il a la star parfaite en tête

Le casting de Kurt Russell dans le rôle du shérif (qui est allé à Brian Dennehey dans le film de 1982) a du sens. Russell collabore tout le temps avec Tarantino, pas plus tard que dans le dernier film du réalisateur, Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver semble être l’un de ces artistes ouverts à tout, et entrer dans un rôle de Stallone vintage correspond à sa facture. Curieusement, Stallone a dit qui il aimerait voir jouer le rôle, et sa voix était Ryan Gosling. Une fois, j’ai pu le dire à Gosling, et sa réaction était inestimable.