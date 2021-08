Quentin Tarantino admet qu’il a juré de ne jamais donner sa fortune à sa mère pour cette raison

(Crédit : Chelsea Guglielmino / .)

(CNN espagnol) – Dans une récente interview sur le podcast “The Moment with Brian Koppelman”, le cinéaste Quentin Tarantino a déclaré qu’il tenait une promesse d’enfance contre sa mère.

Au cours de sa conversation avec Koppelman, le lauréat de deux Oscars a admis que sa mère n’était pas une grande fan de sa carrière et qu’en tant que jeune homme, il avait constamment des problèmes avec elle pour avoir écrit des scénarios de films au lieu de faire ses devoirs.

C’est alors que Tarantino a mentionné un épisode dans lequel sa mère, le réprimandant pour ses mauvais résultats scolaires, lui a dit que sa carrière d’écrivain était terminée.

“Quand il m’a dit cela de cette manière sarcastique, je me suis dit : ‘D’accord, madame, quand je deviendrai un écrivain à succès, vous ne verrez jamais un centime de mon succès. Il n’y a pas de maison pour vous. Il n’y a pas de vacances pour toi, ni Elvis Cadillac. pour maman. Tu n’obtiens rien. Parce que tu as dit ça, ‘”, a déclaré Tarantino sur le podcast.

Interrogé par l’animateur du podcast s’il tenait sa promesse, le réalisateur de “Django Unchained” a répondu : “Oui. Oui. Je l’ai aidée avec un problème avec l’Internal Revenue Service. Mais pas de maison. Pas de Cadillac, pas de maison. “.

Quentin Tarantino est l’auteur de plusieurs succès au box-office tels que “Pulp Fiction”, “Kill Bill” et “Inglorious Basterds”. Ce dernier titre à lui seul a rapporté plus de 320 millions de dollars de ventes mondiales, selon les données de Box Office Mojo. En plus des succès au box-office, le réalisateur a également accumulé plusieurs distinctions au cours de sa carrière. Il est lauréat de deux Oscars et de trois Golden Globes, entre autres récompenses.