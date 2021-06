Tarantino a même laissé entendre au cours de l’interview qu’il pourrait simplement s’en aller maintenant et ne même plus faire un film de plus. Il semble plutôt content de l’idée de prendre sa retraite. De nombreux créateurs, acteurs, écrivains et réalisateurs ont prévu de prendre leur retraite et se sont ensuite retrouvés attirés par le désir de recommencer, mais à entendre Tarantino le dire, il n’aura aucun problème à l’appeler un jour, chaque fois que cela le jour arrive.