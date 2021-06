Quentin Tarantino fait ses débuts en tant que romancier – El Sol de México

in

Quentin Tarantino a fait ses débuts en tant que romancier avec “Once Upon a Time in Hollywood”, une nouvelle vision de son dernier film se déroulant dans les années dorées de la Mecque du cinéma à la fin des années 1960 et qui est aujourd’hui en vente en parallèle dans 16 pays.

Le roman modifie la structure de l’histoire avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt -qui a remporté son premier Oscar- et plonge à la fois dans les personnages et dans la reconstitution de l’atmosphère de l’époque.

El propio director de cintas de culto como Pulp fiction y Reservoir dogs ha confesado en alguna ocasión su afición por la antigua costumbre de la industria cinematográfica de publicar novelas en paralelo al lanzamiento de sus películas más taquilleras, que él solía comprar de pequeño en cuanto salía du cinema.

L’intrigue du roman, mélange de réalité et de fiction, est similaire à celle du film, qui a reçu un total de dix nominations aux Oscars en 2020. Acteur hollywoodien, Rick Dalton (DiCaprio) vit ses heures creuses, après une décennie à la crête de la vague.

A ses côtés se trouve toujours Cliff Booth (Pitt), un vétéran de la guerre qui travaillait comme son cascadeur, mais maintenant, compte tenu de la pénurie d’emplois, est devenu son messager.

Contrairement au film, dans le roman, les deux apparaissent continuellement dans des “flashbacks”, révélant de nouveaux aspects de sa personnalité, tels que la possible bipolarité de Dalton – une maladie dont on savait peu à l’époque – et des détails sur le passé militaire de Dalton. les morts derrière lui.

Parallèlement à l’histoire de ces deux anti-héros, Tarantino se penche sur la “famille Manson” et la transformation qu’a connue le mouvement hippie dans les affres des années 1960.

L’auteur raconte les origines de Charles Manson – quelque chose qu’il omet dans le film – et la formation de la secte qu’il a dirigée, en accordant une attention particulière au ranch où ses acolytes se sont installés et où ils ont planifié ce qui allait devenir le crime le plus célèbre de l’histoire de cinéma.

Tarantino se penche également sur la relation du couple formé par le réalisateur Roman Polanski et l’actrice Sharon Tate, montre l’importance que le Polonais avait à Hollywood à l’époque et, à propos de Tate, fille d’une famille de militaires, révèle son parcours faisant de l’auto-stop de sa ville natale à Los Angeles pour devenir actrice.

“Once Upon a Time in Hollywood” regorge d’informations et de noms tirés de l’histoire du cinéma, des producteurs du moment (NBS, Universal, Columbia), des réalisateurs (William Witney, John English, George Cukor) et des acteurs (Paul Newman, Rock Hudson, Bruce Lee).

Sont également incluses quelques pages consacrées au « western spaghetti » tourné à Almería (sud-est de l’Espagne) et plus particulièrement à ceux avec Aldo Ray.

PLUS DE LIVRES À VENIR

Mais ce sera le premier d’au moins deux livres que publiera le célèbre réalisateur, puisqu’il a signé un contrat avec la maison d’édition Harper Collins.

En plus du travail de fiction narrative susmentionné, un autre livre intitulé Cinema Speculation, dans le genre de la « littérature non-fictionnelle » et basé en partie sur l’admiration de Tarantino pour Pauline Kael, la célèbre critique new-yorkaise, sera également publié. .York.

Ce deuxième livre sera un mélange diversifié de critiques, d’essais et de notes personnelles, avec lesquelles les lecteurs auront l’occasion de s’immerger dans les réflexions de l’auteur.

Ils se familiariseront également avec les « et si » alléchants de l’un des cinéastes les plus connus. Bref, ce livre, dont la date de parution n’est pas encore connue, sera un délice pour les cinéphiles des années soixante-dix.

