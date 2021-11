Quentin Tarantino sur scène à NFT.NYC a annoncé le lancement de sa collection de NFT basée sur « Pulp Fiction »

Du 01 au 04 novembre, le NFT.NYC se déroulera à New York. L’événement le plus important de l’industrie du NFT avait dans ses rangs le réalisateur Quentin Tarantino qui a annoncé le lancement de sept NFT basés sur son film à succès « Pulp Fiction » de 1994. Au cours de l’annonce, il a expliqué que la collection sera vendue aux enchères via OpenSea, le plus grand Marché NFT dans le monde.

Tarantino, a commencé son discours en mentionnant qu’il y a deux ans, il a commencé dans le monde des NFT auquel il a été très attiré. Il a également partagé une petite histoire qui, selon ses propres mots, était la raison pour laquelle il partageait sur la scène NFT.NYC aujourd’hui.

Il a déclaré avoir conservé pendant 24 ans le manuscrit du scénario du film Pulp Fiction. Cependant, ce n’est que récemment que son équipe, impliquée dans tout le récent boom du NFT, lui a demandé s’il avait quelque chose d’intéressant qui pourrait être transformé en NFT. Il a déclaré qu’il avait immédiatement pensé au script mentionné ci-dessus qui avait été entièrement écrit à la main.

Quentin Tarantino sur scène à NFT.NYC

NFT de sept scènes secrètes de Pulp Fiction

Après quelques conversations liées au sujet et à la lecture du scénario original, son équipe est arrivée à la conclusion qu’il s’agissait de quelque chose d’assez intéressant et d’inédit. Ainsi, ils ont convenu que les gens pourraient effectivement s’intéresser à ce matériel, en particulier au sein de la communauté NFT. Ils ont donc sélectionné sept scènes du manuscrit original de Pulp Fiction et ont pris les pages originales, les numérisant plus tard pour préparer une version NFT complète.

Lors de sa participation à l’événement, Quentin Tarantino a déclaré:

«Ce sont des dialogues complets qui ont été modifiés. De nouvelles choses, des choses que j’ai laissées tomber plus tard, comme par exemple le personnage que joue John Travolta, Vincent, ce n’était pas Vincent à l’origine », a-t-il révélé.

Il a également souligné qu’il y a beaucoup de choses dans le manuscrit original qui n’ont jamais été publiées ou partagées avec qui que ce soit. Des choses avec tout le bien et le mal à venir, toutes les fautes d’orthographe « les gribouillis bizarres », c’est-à-dire tout. Sept scènes qui seront disponibles dans « un secret NFT ».

Lancement du NFT en un mois via enchères

Il a également mentionné que le lancement aura lieu dans environ un mois. Ils offriront la première scène à travers une vente aux enchères et ce sera, (réitéré encore) un NFT secret. Ce qui signifie que lorsque l’utilisateur réussit, il peut décider d’en faire ce qu’il veut.

Mentionné:

« Vous pouvez en faire ce que vous voulez… donc si vous ne voulez pas le montrer ou le partager avec qui que ce soit, vous voulez juste le garder pour vous, vous pouvez… Si vous voulez le montrer au monde, vous le pouvez. »

Ce sont sept scènes secrètes de ce film à succès qui seront créées sans aucun montage. En d’autres termes, chaque utilisateur qui accède à ces NFT aura une scène « secrète » qui ne pourra être vue que par le seul propriétaire du NFT en question.

Basé sur le réseau secret

De même, il a été appris que les NFT sont basés sur Secret Network, la première blockchain de couche 1 avec une confidentialité par défaut pour les applications. SCRT Labs, la principale société de développement derrière Secret Network, prendra en charge cette suppression NFT, présentant certains des contrôles d’accès et de confidentialité natifs révolutionnaires du réseau.

Les NFT créés contiendront du contenu bonus tel que des pages de script originales, une écriture manuscrite, de nouveaux commentaires du réalisateur lui-même et d’autres détails sur le film et Tarantino. De plus, selon ce qui a été annoncé, ils pourront révéler du contenu inédit tant de l’artiste que du créateur du film.

De nombreux films de Tarantino sont devenus cultes, mais Pulp Fiction se distingue par un hit de 213,9 millions de dollars conçu avec un modeste budget de 10 millions de dollars. Le film est acclamé par la critique, a remporté la Palme d’or au Festival de Cannes et a remporté sept nominations aux Oscars. Y compris le meilleur film. Tarantino a également remporté l’Oscar du meilleur scénario.

Quentin Tarantino a terminé son discours à NFT.NYC, se souvenant qu’il y a un an et demi, il ne savait pas comment fonctionnaient les NFT. Mais plus ses amis lui en parlaient, plus il s’intéressait à l’apprentissage. En ce sens, il a souligné à quel point il lui semble formidable de pouvoir faire de l’art un accès exclusif, mais en même temps de pouvoir le partager avec la communauté. Et, à leur tour, ils veulent le partager avec plus de gens, si c’est ce qu’ils veulent. Il aime juste l’idée que l’acheteur a le pouvoir de décider et de faire ce qu’il veut avec lui.

