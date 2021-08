Quentin Tarantino veut faire un film Rambo avec Adam Driver

John Rambo, l’un des personnages les plus connus des années 1980, a contribué à faire de Sylvester Stallone la méga-star qu’il est aujourd’hui. Quentin Tarantino voit un nouvel avenir pour Rambo, cependant, dans Adam Driver, a déclaré le réalisateur sur The Big Picture Podcast.

Tarantino est connu pour ses films d’auteur comme Once Upon a Time in Hollywood, Kill Bill Vol. 1 et 2, et Pulp Fiction, mais il semble envisager, ne serait-ce que pour le plaisir, une adaptation comme son prochain projet.

“Si je voulais juste faire un bon film, que je savais être bon, je prendrais le roman de David Morrell pour First Blood et je ferais le roman. Pas le film qui a été fait à partir de First Blood. Je ferais le roman. Et Kurt Russell jouerait le shérif, et [Adam Driver] jouerait Rambo. Chaque fois que je le lis, le dialogue est tellement fantastique dans le roman de David Morrell que vous le lisez à haute voix. Ce serait si bon. Mais maintenant, je veux faire plus que ça. Mais si c’était juste sur le point de faire un bon film, c’est là-bas.”

Ces jours-ci, Rambo est en quelque sorte une blague dans la culture pop américaine, se souvient d’une relique du chauvinisme de l’ère Reagan et, plus récemment, d’un acteur jouant un personnage pour lequel il est un peu trop vieux. Mais Rambo a pris vie pour la première fois dans les pages du roman de David Morrell, First Blood.

Alors que le film est bon en soi et met l’accent sur les façons dont la guerre peut détruire la vie d’un soldat même après son retour à la maison – c’est un exemple assez précoce d’un soldat confronté à un trouble de stress post-traumatique à l’écran – le livre est bien différent. Situé dans le Kentucky plutôt que dans le nord-ouest du Pacifique, la police locale est beaucoup moins sadique que dans le film, avec une coupe de cheveux de prison standard déclenchant les flashbacks et la réaction de Rambo, plutôt que la torture brutale qu’il subit dans le film. Rambo et son adversaire, Will Teasle (chef de la police au lieu de Sherriff), se révèlent également tout aussi déterminés et dangereux. Après que Rambo ait tué de nombreux policiers locaux – il ne les blesse que dans le film – Teasle prend le dessus et tire sur Rambo dans l’estomac. L’histoire se termine avec le mentor de Rambo, Trautman, le tuant. Dans le film, Rambo s’éloigne dans une couverture. Il n’est pas présenté comme un héros dans les deux cas, mais plutôt comme un homme troublé laissé par son pays après la guerre.

Les films qui ont suivi First Blood se sont éloignés de plus en plus du personnage original et sont devenus une parodie involontaire dans les deux films suivants. Tarantino veut faire quelque chose de beaucoup plus proche du livre. Adam Driver vient probablement à l’esprit de Tarantino à la fois pour ses performances très appréciées dans des films comme BlacKkKlansman et Marriage Story et pour son passage dans le Corps des Marines des États-Unis (bien qu’il n’ait jamais vu de combat).

Ce film est-il probable ? Il semble que Tarantino réfléchisse simplement à ce qu’il ferait s’il avait tout le temps du monde – sa version de la menuiserie ou d’un autre passe-temps chronophage. Cela dit, Adam Driver pourrait faire un Rambo tueur dans les deux sens, et nous regarderions certainement.