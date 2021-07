La légende Quentin Tarantino revient. Cette fois, nous avons rencontré le cinéaste lors du lancement de sa novélisation de Once Upon a Time in Hollywood devant une foule formidable au New Beverly Cinema à Los Angeles.

Nous discutons des moments et des scènes du livre qui ont été exclus du film, pourquoi il nous donne plus de détails sur le passé ambigu de Cliff Booth, certaines des réserves d’Uma Thurman sur son survêtement emblématique Kill Bill, son 10e et dernier film et plus encore.