Queralt Castellet mène les qualifications et jouera la finale samedi

09/12/2021 à 23:33 CET

.

L’Espagnol Queralt Castellet a mené avec autorité ce jeudi les premières qualifications de la saison de la Coupe du monde de Halffpipe FIS, qui se déroule à Cooper Mountain (Colorado, États-Unis),assurant ainsi sa place en finale ce samedi 11 décembre.

L’athlète de Sabadell, en vue des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 -les cinquièmes auxquels elle participe-, a débuté le parcours en beauté avec un score au test sélectif de 94,33, suivie de très loin par la Canadienne Elizabeth Hosking (81,00) et par la Japonaise Haruna Matsumoto (78,00).

Les conditions ont accompagné Cooper Mountain, qui a récupéré cet arrêt de la Coupe du monde FIS après avoir été contraint d’annuler celui de l’année précédente en raison de la pandémie de coronavirus et où La cavalière catalane est revenue concourir dans le halfpipe qui lui a valu l’or lors de sa précédente participation en 2020.

Les 34 participants ont disputé deux tours avec deux jurys différents et seulement quatre de chaque tour se sont qualifiés pour la finale avec Queralt Castellet en tête des deux.

Après le test, le Castellet a montré « Très heureux et super heureux d’avoir réussi à repasser le premier tour. Nous sommes allés à un tour très sûr qui au final m’a donné beaucoup de points et je suis très heureux de passer en première position et de pouvoir être samedi en finale en donnant tout & rdquor ;.