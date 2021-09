Querelle avec Chase Elliott “comme parler à un enfant de 9 ans”

Bienvenue dans le NASCAR Feud of the Week de FTW, où nous fournissons une ventilation détaillée des dernières controverses et problèmes absurdes, drôles et parfois légitimes dans le monde de la course.

Alors que Chase Elliott a déclaré qu’il était passé du drame du week-end dernier à Bristol Motor Speedway, Kevin Harvick avait beaucoup à dire sur sa querelle avec le champion en titre de la NASCAR Cup Series.

Lors de la première course éliminatoire des séries éliminatoires de samedi dernier, les deux prétendants au titre se sont affrontés sur la piste, puis ont eu de multiples confrontations houleuses à la fin. Avec 35 tours à faire à Bristol, Harvick et Elliott ont pris contact tandis que Harvick a dépassé la voiture n ° 9 pour la tête, et Elliott a dû se retirer pour un pneu coupé, perdant quelques tours dans le processus. Lorsque Elliott est revenu sur la piste, il est passé devant Harvick dans la voiture n ° 4, ce qui a aidé le futur vainqueur et coéquipier d’Elliott, Kyle Larson, à passer pour la tête.

Elliott a déchargé sur Harvick sur la radio de son équipe pendant la course, et par la suite, les deux ont eu des mots tendus et animés avec Harvick qualifiant plus tard les tactiques de fin de course d’Elliott de “poulet-[expletive] mouvement.”

S’adressant aux médias avant le South Point 400 de dimanche au Las Vegas Motor Speedway, Harvick a décrit ses conversations d’après-course avec Elliott comme une conversation avec son fils de 9 ans, Keelan.

Kevin Harvick dit que sa conversation avec Chase Elliott la semaine dernière était comme parler à son fils de 9 ans, Keelan : pic.twitter.com/5Wj5VDUAMd – Bob Pockrass (@bobpockrass) 26 septembre 2021

Harvick a déclaré, via Bob Pockrass de FOX Sports :

« C’était comme si je parlais à Keelan, c’est identique. Comme si c’était à 100% le même scénario. Ils s’accrochent à une chose, et vous ne pouvez pas leur parler de l’image plus large de la façon dont tout cela fonctionne. C’était comme parler à un enfant de 9 ans, donc j’ai un peu d’expérience avec ça.

Après la course de Bristol le week-end dernier, Elliott a accusé Harvick de heurter son côté gauche tout le temps sur les pistes, ce qui peut entraîner une coupure de pneu, et a cité un incident plus tôt ce mois-ci au Darlington Raceway. Et à l’époque, Harvick a déclaré qu’il était si furieux qu’il était “prêt à arracher la tête de quelqu’un”.

Dimanche, Harvick a déclaré qu’Elliott voulait se battre pour une huitième place tout en étant furieux que d’autres le battent pour cette place. Elliott ne peut pas jouer sur les deux tableaux, a ajouté Harvick.

« Je me fiche que vous soyez le pilote le plus populaire ou non, vous ne pouvez pas faire la course avec tout le monde, en tirant sur le côté, en rebondissant sur leurs portes et en les claquant ensuite. Tout cela boucle la boucle dans cet accord. “- Kevin Harvick (Oh, et les lunettes ont survécu) pic.twitter.com/Nostp7P2r6 – Bob Pockrass (@bobpockrass) 26 septembre 2021

Harivck a poursuivi dimanche à Las Vegas :

« Je ne sais pas si j’ai jamais été aussi fou, pour être honnête avec vous. C’était probablement le plus fou que j’aie jamais été. … “C’était juste comme je l’ai dit, c’était un poulet-[expletive] mouvement. Je préfère être anéanti que d’avoir un taureau-[expletive] comme ça arrive. C’était une crise de colère de 9 ans sur une situation qui a été mise en place par l’autre véhicule qui vous a anéanti, a tenté votre chance de gagner la course. Comme je l’ai dit, vous ne pouvez pas avoir les deux. Ça ne peut pas aller dans les deux sens. Ce n’est pas ainsi que fonctionne cet accord. « Je me fiche que vous soyez le conducteur le plus populaire ou non. Vous ne pouvez pas faire la course contre tout le monde, en tirant sur le côté, en rebondissant sur leurs portes et en leur claquant ensuite dedans. Ces trucs sont tous bouclés dans cette affaire et ont une drôle de façon de vous enseigner.

Quand il s’agit d’Elliott enlevant la ligne de Harvick pour aider Larson, Harvick a ajouté, via NBC Sports: “Écoutez, je n’ai jamais dépassé le stade de la manipulation de la course.”

Plus de Harvick :

Kevin Harvick décrit la course avec Chase Elliott et pourquoi il espère que NASCAR ne changera pas la façon dont il gère des situations similaires à l’avenir. Il a également dit qu’il ne parlait pas à beaucoup de jeunes pilotes. pic.twitter.com/OPi3wCYHOM – Bob Pockrass (@bobpockrass) 26 septembre 2021

Du point de vue d’Elliott, il a dit : « Je l’espère », lorsqu’on lui a demandé si la paire en conflit l’avait laissée comme une situation d’accord ou de désaccord. Le pilote n ° 9 a expliqué qu’il était beaucoup plus concentré sur la course de Las Vegas – la première des trois des séries éliminatoires des 12 avant que le champ des séries éliminatoires ne se rétrécisse à huit pilotes – et qu’il préservait ses espoirs de remporter un deuxième championnat consécutif.

Lorsque les commentaires de Harvick comparant Elliott à son fils et critiquant son style de course ont été relayés, Elliott a répondu :

« Je n’ai pas grand-chose à dire pour être vraiment honnête. Tout le monde a son opinion, et il a droit à la sienne, tout comme moi [with] Mien. C’est pourquoi nous vivons en Amérique, nous y avons droit. … « J’ai droit à son avis et c’est super. Pour moi, j’attends avec impatience aujourd’hui et même si je pense que tout le monde essaie de laisser cela et la semaine dernière peser, je pense que vous devez avoir les yeux tournés vers l’avant, et c’est à ces gars-là de décider comment ils veulent être et agir. mais pour moi, je n’ai plus vraiment grand chose à dire à ce sujet. J’ai en quelque sorte dit mon morceau.

Chase Elliott en réponse aux commentaires de Harvick aujourd’hui (nous avons résumé pour lui) : « Je n’ai pas grand-chose à dire pour être vraiment honnête. Tout le monde a son opinion. … Profitez-en. pic.twitter.com/t2lshHqjAd – Bob Pockrass (@bobpockrass) 26 septembre 2021

Apparemment indifférent au drame de Bristol plus d’une semaine plus tard, Elliott a ajouté qu’il ne se souciait pas de la confrontation et se concentrait uniquement sur la progression des séries éliminatoires.

Elliott a continué :

“Je me soucie moins de cette confrontation que jamais [in] aucun autre dans le passé, je ne sais pas si c’est juste le temps, étant plus présent, vous vous concentrez un peu plus sur les bonnes choses au fil des semaines.

Chase Elliott sur les retombées de la confrontation avec Harvick et s’il y aura une course similaire à celle qu’il a courue à la fin de Bristol: “Je me soucie moins de cette confrontation que je n’en ai jamais eu d’autre dans le passé.” pic.twitter.com/qwkTdp0yh1 – Bob Pockrass (@bobpockrass) 26 septembre 2021

Et interrogé sur la possibilité de représailles de Harvick ou de l’un de ses coéquipiers de Stewart-Haas Racing, Elliott a déclaré :

« Je ne sais pas, demandez-leur. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Rien de ce que je vais dire ou faire n’arrêtera ça, alors oui, tout ce qu’ils veulent faire me convient, et nous y remédierons au fur et à mesure.

Avant la course de dimanche à Las Vegas, Elliott est sixième au classement des séries éliminatoires, tandis que Harvick est 12e et 12 points en dessous du prochain seuil.

