Querelle d’Amazon: Future demande à la Cour suprême de suspendre la décision du tribunal

Il a également demandé à CCI de révoquer l’approbation qu’il avait donnée à l’accord Amazon-Future Coupons (FCPL) en novembre 2019.

Future Retail (FRL) a déplacé lundi la Cour suprême contre l’ordonnance de la Haute Cour de Delhi qui refusait de suspendre la décision du tribunal d’arbitrage de Singapour du 21 octobre, qui refusait à l’entreprise l’autorisation de poursuivre son accord de fusion de 24 713 crores avec Reliance Retail.

Contestant l’ordonnance de HC qui rejetait sa demande de suspension de l’ordonnance provisoire du Centre d’arbitrage international de Singapour, FRL, dans son plaidoyer, a exhorté le SC à lui permettre de tenir une assemblée des actionnaires et des créanciers pour approbation de la vente de ses actifs de vente au détail à Reliance Retail conformément à la instructions données par NCLT, Mumbai, le 28 septembre.

Pendant ce temps, le plaidoyer d’Amazon contre l’ordonnance du National Company Law Tribunal (NCLT) qui a permis à FRL de convoquer des réunions de ses actionnaires et créanciers pour obtenir l’approbation de sa décision de vendre ses actifs de vente au détail à Reliance Retail est susceptible d’être entendu par le SC le 11 novembre.

Le juge unique « en ne délivrant qu’un avis et en refusant l’octroi de mesures provisoires » n’a pas compris qu’en conséquence de l’ordonnance provisoire du tribunal, un préjudice grave et irréparable serait causé au Future Group s’il n’était pas en mesure de procéder. avec la transaction contestée », a déclaré la pétition, ajoutant que le HC aurait pu rendre l’ordonnance sur le modèle de l’ordonnance du tribunal suprême du 9 septembre qui a permis à NCLT d’aller de l’avant avec la procédure d’approbation de l’accord à la condition qu’il ne pas passer de commandes définitives au cours des quatre prochaines semaines.

Selon FRL, cela aurait empêché Amazon d’interférer avec les assemblées d’actionnaires et de créanciers ordonnées péremptoirement par le NCLT, a déclaré FRL, plaidant que « l’intérêt public grave et la prépondérance des inconvénients » jouaient en sa faveur alors que les ordonnances provisoires rendues par le tribunal arbitral ont des conséquences de grande envergure au-delà des investissements et des droits d’Amazon.

Alléguant que l’objectif d’Amazon est de se mettre dans une position où il peut tirer parti des mesures provisoires pour extraire à tort un résultat commercial d’une manière sous-estimée, FRL a déclaré que la société de commerce électronique, sur la base de seulement 9,82 % des actions détenues par FCPL dans FRL porte atteinte aux intérêts de ses actionnaires, y compris les actionnaires publics, qui subiront l’anéantissement complet de la valeur de leur action en raison de l’insolvabilité de FRL.

En outre, « les IF et les banques qui ont prêté de l’argent à FRL seront rendues sans recours et sans recours en ce qui concerne leurs impayés et les créanciers opérationnels perdraient tous leurs impayés », indique la pétition.

Plus tôt, les administrateurs indépendants de FRL dans une lettre à la bourse ont déclaré qu’Amazon avait enfreint les règles de change en faisant de fausses déclarations à la Commission indienne de la concurrence pour demander l’approbation de son investissement dans Future Coupons, une société holding de promotion. Il a également demandé à CCI de révoquer l’approbation qu’il avait donnée à l’accord Amazon-Future Coupons (FCPL) en novembre 2019.

Le Centre d’arbitrage international de Singapour, tout en rejetant la demande de FRL d’annuler la suspension provisoire de l’accord de la société avec Reliance Retail, avait également jugé que FRL était partie à l’accord de fusion. À la suite de l’ordonnance de la SIAC, FRL avait alors proposé au HC de demander une suspension de l’ordonnance provisoire ainsi qu’un hochement de tête pour procéder à l’assemblée des actionnaires et des créanciers pour son projet de vente d’actifs à Reliance Retail, pour lequel il a déjà reçu l’autorisation de la NCLT. .

Le différend entre FRL et Amazon dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’arbitre d’urgence de Singapour a rendu une ordonnance provisoire interdisant à FRL de poursuivre son accord avec Reliance Retail. Amazon, qui avait acquis une participation minoritaire indirecte dans Future Group en 2019, a allégué que la vente par Future de ses activités de vente au détail, de gros, de logistique et d’entreposage à Reliance Retail avait violé son contrat préexistant, qui comprenait un droit de première offre et un clause de non-concurrence.

