Querelle d’Amazon: Future exhorte HC à annuler l’arbitrage

Future Retail a demandé lundi à la Haute Cour de Delhi de déclarer la procédure d’arbitrage en cours à Singapour avec Amazon au sujet de son accord de fusion de 24 500 crores avec Reliance Retail comme « illégale » et « contraire à la loi ».

Il a fait valoir que l’accord de 2019 par lequel la société de commerce électronique a acquis une participation de 49 % dans Future Coupons (FCPL) et qui lui a permis de faire valoir ses droits sur Future Retail avait été suspendu par la Commission indienne de la concurrence. (CCI) le mois dernier. Par conséquent, Amazon ne peut plus s’opposer à son accord de fusion avec Reliance Retail. Future Retail a déclaré que « la poursuite de l’intégralité de la procédure d’arbitrage est une perpétuation de l’illégalité en permettant à Amazon de faire valoir des droits contraires à la loi indienne ».

Après une audience de trois heures, le juge Amit Bansal a réservé l’ordonnance et a déclaré que la même chose serait prononcée mardi à 16h30.

Comme indiqué précédemment, la CCI avait suspendu le 17 décembre l’approbation accordée il y a plus de deux ans à la société de commerce électronique pour acquérir une participation de 49 % dans Future Coupons (FCPL) à la suite d’un examen d’allégations de dissimulation d’informations tout en sollicitant un feu vert réglementaire. pour l’affaire. Le régulateur antitrust avait également imposé une amende de 202 crores, qu’Amazon est tenu de payer d’ici la mi-février.

Armé de l’ordonnance de la CCI qui suspendait son autorisation donnée à l’accord d’Amazon en 2019 avec Future, cette dernière avait déposé une demande de clôture de la procédure d’arbitrage devant le Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Cependant, le tribunal a refusé le 30 décembre d’examiner la demande avant d’ouvrir l’audience finale le 5 janvier, incitant ainsi les sociétés Future à déplacer le HC pour suspendre la procédure.

« … le tribunal a maintenant abandonné l’audition des demandes de résiliation des arbitrages, pour des raisons qui ne supporteraient pas un examen minutieux. Il s’agit du premier élément qui crée un préjudice grave pour Future Group, puisqu’il doit maintenant se battre contre un recours en dommages-intérêts lorsque la base même de la relation juridique a été sérieusement assombrie par les constatations de la CCI », FRL a déclaré dans sa requête, ajoutant que le calendrier fixé pour l’audition du contre-interrogatoire des témoins experts, fixé par le tribunal du 5 au 8 janvier, est « une parodie complète ».

« L’arrêté de la CCI détruit l’accord. Si rien en vertu de l’accord ne peut continuer, alors aucun arbitrage n’existe. Comment pouvons-nous fermer les yeux là-dessus », ont soutenu les avocats de Future Retail devant le HC.

L’avocat principal Gopal Subramanium, comparaissant pour Amazon, a déclaré que les clauses et accords d’arbitrage sont indépendants des principaux contrats et « ne périraient pas » simplement parce qu’une approbation réglementaire avait été suspendue.

Les deux parties sont impliquées dans une bataille juridique depuis plus d’un an maintenant à propos de la décision de Future Retail de vendre ses actifs de vente au détail à Reliance Retail pour 24 500 crore.

Pendant ce temps, FRL a récemment manqué la date d’échéance pour le paiement de 3 494,56 crores aux banques et aux prêteurs car il ne pouvait pas vendre d’actifs en raison de son litige en cours avec Amazon, ce qui a une incidence sur ses plans de monétisation. L’année dernière, la société avait conclu un programme de restructuration unique (OTR) pour les entreprises touchées par Covid-19 avec un consortium de banques et de prêteurs et devait acquitter « un montant total de 3 494,56 crore » au plus tard le 31 décembre 2021.

Le mois dernier, Amazon avait déplacé le HC contestant l’enquête initiée par la Direction de l’application (ED) dans l’accord. La société avait qualifié l’enquête d’enquête de « pêche et d’itinérance », ajoutant que l’ED avait recherché des informations détaillées non liées à l’accord de Future Group.

En novembre, des administrateurs indépendants de FRL avaient allégué qu’Amazon avait induit CCI en erreur car il était plus tôt dans les pourparlers pour investir directement dans la société de vente au détail, mais n’a changé ses plans qu’après que le gouvernement a proposé les règles de la note de presse 2 qui ont resserré les normes pour les e-étrangers. entités commerciales opérant en Inde.

