Querelle entre le prince Harry et William : un expert repère un pacificateur inattendu – et ce n’est pas Kate | Royale | Nouvelles

Harry et William se sont rencontrés publiquement pour la première fois hier depuis le 17 avril, lorsqu’ils ont dévoilé une statue de la princesse Diana qu’ils ont commandée il y a quatre ans. Parmi les personnes qui ont assisté au rassemblement fraternel se trouvait Jamie Lowther-Pinkerton.

M. Lowther-Pinkerton était l’ancien secrétaire privé des ducs.

La confiance de William et Harry en leur ancien assistant s’est manifestée en 2017, lorsqu’ils l’ont nommé président du comité de la statue.

M. Lowther-Pinkerton a également joué un rôle clé dans la vie privée du duc de Cambridge, car il est l’un des parrains et marraines du prince George.

De plus, son fils Billy était un pageboy au mariage du duc et de la duchesse de Cambridge en avril 2011.

Et hier, il a été aperçu en train de suivre le couple hors de l’Orangerie et dans le Sunken Garden, où la statue de la princesse Diana a été placée.

Cette vue a incité l’ancien correspondant royal de la BBC, Peter Hunt, à noter le “rôle pivot” joué par l’ancien major du SAS avant le dévoilement.

Il a écrit sur Twitter : “Le pacificateur princier.

“L’ancien secrétaire privé de William et Harry, Jamie Lowther-Pinkerton, a joué un rôle central dans la préparation du dévoilement de la statue de Diana. #Diana60”

Le rédacteur en chef royal d’ITV, Chris Ship, a également noté la présence de M. Lowther-Pinkerton – et comment il aurait pu aider les frères à se réunir.

Il a écrit sur Twitter: “Avec tous les discours sur la #DianaStatue étant une chance de réconciliation, il convient de souligner que l’ancien secrétaire privé de William & Harry, Jamie Lowther-Pinkerton, était là dans son rôle de président du comité de la statue.

“Quelqu’un qui tirerait le meilleur parti d’avoir des frères dans la même pièce.”

À l’approche des retrouvailles d’hier, le rôle de pacificateur entre le prince Harry et le prince William a été attribué par de nombreux commentateurs et sources royaux à Kate.

La commentatrice royale Camilla Tominey a rapporté avoir appris que la duchesse de Cambridge avait dit à ses amis avant l’interview des Sussex avec Oprah Winfrey en mars “qu’elle ne pensait pas qu’il était trop tard pour” les ramener “”.

Kate a également été félicitée par les observateurs royaux pour avoir aidé les frères à briser la glace après les funérailles du prince Philip.

Sur le chemin du retour au château de Windsor, Kate a commencé à parler au duc de Sussex avant de se lancer dans la conversation avec son mari.

Elle les a ensuite rapidement laissés parler seuls, rejoignant la comtesse de Wessex qui marchait derrière elle.

Écrivant dans le Sunday Telegraph, Mme Tominey a déclaré: “Sa gestion habile des crises royales au cours des derniers mois suggère qu’elle est en train de devenir rapidement le joyau de la couronne de la monarchie.”

Kate était absente de l’événement d’hier – un peu comme tout autre membre de la famille royale.

Le dévoilement de la statue a été considéré comme un événement privé, auquel n’ont assisté que les ducs de Cambridge et de Sussex et 11 autres personnes.

Les frères et sœurs de la princesse Diana étaient tous présents – et même des fans royaux stupéfaits se sont rassemblés devant le palais de Kensington alors qu’ils arrivaient à pied et ont jeté un coup d’œil à certains des hommages laissés à leur sœur.

Parmi les autres participants figuraient Julia Samuel, une amie proche de la princesse Diana et marraine du prince George.

Après le dévoilement, qui a eu lieu à huis clos, les ducs ont publié une déclaration commune.

Ils ont déclaré: “Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies.

“Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit encore avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.

“Merci à Ian Rank-Broadley, Pip Morrison et leurs équipes pour leur travail exceptionnel, aux amis et aux donateurs qui ont contribué à ce que cela se produise, et à tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante.”