Querétaro a battu Chivas Guadalajara 1-0 au stade La Corregidora de Querétaro

30/09/2021 à 7h31 CEST

Les Querétaro a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-0 contre lui Chivas Guadalajara ce jeudi dans le Stade La Corregidora à Querétaro. Les Querétaro Il a affronté le match en voulant surmonter son score en championnat après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Croix Bleue. Pour sa part, Chivas Guadalajara a dû se contenter d’un nul contre le Amérique. Avec ce résultat, l’équipe de Querétaro est seizième, tandis que le Chivas Guadalajara il est neuvième après la fin du match.

Pendant la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième partie de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Jonathan Dos Santos quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 48, terminant le match avec un score final de 1-0.

Pendant le duel, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Querétaro qui sont entrés dans le jeu étaient David Cabrera, Raul Torres, Jefferson Montero, Nicolas Sosa et Alexis doldan remplacement Bryan Olivera Calvo, Jonathan Dos Santos, Kevin Escamilla, Kévin Ramirez et Maximilien Perg, tandis que les changements dans le Chivas Guadalajara Ils étaient Ange Zaldivar, Alain Torres, Carlos Cisneros, Miguel Ponce et César Huerta, qui est entré pour fournir Image de balise Manuel Mayorga, Sergio Flores, Image de balise Gilberto Sepulveda, Cristian Yonathan Calderon et Jésus Angulo.

L’arbitre a décidé de mettre en garde sept joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Kevin Escamilla, Omar Mendoza, Raul Torres et Washington Aguerre et par le Chivas Guadalajara admonesté Image de balise Manuel Mayorga, Image de balise Gilberto Sepulveda et Carlos Cisneros.

Avec cette victoire, le Querétaro il monte à neuf points et se place à la seizième place du classement. Pour sa part, Chivas Guadalajara il reste avec 14 points avec lesquels il a atteint cette onzième journée de compétition.

Le lendemain de la compétition affrontera le Querétaro à domicile contre Toluca, Pendant ce temps, il Chivas Guadalajara affrontera à domicile contre Atlas Guadalajara.