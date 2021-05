Querétaro se rend au stade de León pour conclure le championnat

05/01/2021

Allumé à 00h30 CEST

le Lion disputera son dix-septième affrontement en Liga MX de Clausura contre Queretaro, qui aura lieu ce dimanche à 0h00 dans le Stade de Léon.

le Lion arrive au dix-septième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Mazatlan lors du match précédent par un résultat de 4-3. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept des 16 matchs disputés jusqu’à présent.

Pour sa part, le Queretaro a réussi à vaincre le FC Juarez 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Hugo Silveira, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade Lion. À ce jour, sur les 16 matchs que l’équipe a disputés en MX Clausura League, elle en a remporté six.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Lion Il a un bilan de quatre victoires, trois défaites et un nul en huit matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Queretaro Il a un record de six défaites et un nul en sept matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Lion, les chiffres montrent une défaite et trois nuls pour les hôtes. À leur tour, les locaux ont un total de sept matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Liga MX de Clausura. La dernière fois qu’ils ont affronté le Lion et le Queretaro Dans ce concours c’était en septembre 2020 et la réunion s’est conclue avec un résultat de 2-3 favorables à la Lion.