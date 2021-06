Querrey bat Mannarino et jouera le titre contre Medvedev

in

25/06/2021

.

Le joueur de tennis américain Sam querrey, 60e joueur mondial, affrontera le Russe Daniel Medvedev en finale de l’ATP de Majorque après avoir battu les Français ce vendredi Adrien Mannarino par 6-4 et 6-3 sur le court central du Country Club de Santa Ponsa.

Querrey, qui a éliminé les Espagnols en demi-finale Roberto Bautista, a connecté 18 as directs et a parfaitement résolu les deux seules balles de break de son service qu’il avait dans le jeu à battre Mannarino en une heure et dix minutes.

L’Américain, vainqueur de 10 titres ATP et demi-finaliste du tournoi de Stuttgart (perdu face au Canadien Félix Auger Aliassime), a montré à Majorque pourquoi il a battu de grands rivaux lors de matches sur gazon.

A Wimbledon 2016, il a battu le numéro 1 mondial Novak Djokovic, l’éliminant au troisième tour, et à Wimbledon les Britanniques Andy Murray, également numéro un mondial en 2017.

Les coups de Querrey, surtout son service puissant, détraqué Mannarino, qui, agacé, a jeté sa raquette au sol à deux reprises tout au long du match.

Le Français, en 42e position de l’ATP, avait atteint les demi-finales après avoir éliminé les Espagnols Feliciano López, mais ce vendredi son pied gauche puissant n’a pas suffi à neutraliser les coups du Californien.