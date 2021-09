Querrey et Johnson obtiennent leur place en demi-finale de l’US Open

09/08/2021

Le à 07:15 CEST

joueurs américains Sam querrey et Steve Johnson, numéro 166 de l’ATP et numéro 96 de l’ATP respectivement remportés en quarts de finale de l’US Open par 6-2 et 7 (7) -6 (5) en une heure et onze minutes en roumain Horia Tecau et le joueur allemand Kévin Krawietz, numéros 18 et 13 de l’ATP. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de l’US Open, les demi-finales.

Les données recueillies sur le match montrent que Querrey et Johnson, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs rivaux à deux reprises, tandis que la paire vaincue, pour sa part, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De plus, au premier service, Querrey et Johnson ont été efficaces à 98% et ont atteint 82% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu un premier service de 84%, réussissant à remporter 61% des points de service. Enfin, dans la section des pénalités, les vainqueurs n’ont commis aucune double faute et les joueurs éliminés ont commis 8 doubles fautes.

Lors des demi-finales, Querrey et Johnson affronteront les vainqueurs du match qui affronteront bélier Rajeev et Joe Salisbury contre Matthieu ebden et Max purcell.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court en dur en plein air. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.