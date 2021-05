Wear OS n’a peut-être pas été le succès espéré par Google, mais cela n’a pas empêché l’entreprise d’essayer. L’année dernière, Google a lancé la mise à jour H-MR2 pour améliorer les performances de la plate-forme et améliorer la durée de vie de la batterie. Le Qualcomm Snapdragon Wear 4100 a également été lancé pour aider à faire passer la plate-forme au niveau supérieur. Jusqu’à présent, le nouveau chipset a été limité au GPS Mobvoi TicWatch Pro 3, mais cela laisse espérer que la plate-forme fonctionne toujours.

Récemment, il y a eu beaucoup de spéculations sur la destination de Wear OS cette année. Google a acquis Fitbit, qui fabrique certains des meilleurs trackers de fitness et les meilleures smartwatches de fitness, et laisse à Google pas mal de possibilités. Il y a également eu des rumeurs sur une présumée Pixel Watch et une Samsung Galaxy Watch 4 exécutant Wear OS, qui pourraient toutes deux aider à stimuler l’adoption de la plate-forme.

On s’attend à ce que Google parle de Wear OS à Google I / O 2021, nous n’aurons donc peut-être pas à attendre longtemps pour en savoir plus sur les projets de l’entreprise. Cela dit, nous voulons savoir ce que vous attendez le plus avec Wear OS cette année?

Qu’espérez-vous voir cette année avec Wear OS?

Les avantages de posséder Fitbit

Lorsque Google a annoncé l’acquisition de Fitbit, le but de l’acquisition n’était pas vraiment clair, et cela reste largement vrai aujourd’hui. Fitbit semble fonctionner plus ou moins comme avant, et Google n’a pas vraiment indiqué ce qu’il envisage de faire avec l’entreprise.

On pense que Google utiliserait l’expertise de Fitbit pour booster ses efforts avec Wear OS. Les trackers et les montres intelligentes Fitbit sont très efficaces sur la batterie malgré le suivi constant de diverses mesures de santé, ce avec quoi Wear OS a toujours eu du mal. Il serait logique que Google utilise ce qu’il apprend d’appareils comme le Fitbit Sense pour améliorer sa propre plate-forme, en particulier en ce qui concerne le suivi de la santé et les fonctionnalités de remise en forme.

Les rumeurs de la Pixel Watch sont de retour

Une autre possibilité pour laquelle Google a acquis Fitbit est de pouvoir créer son propre matériel de montre. Les rumeurs d’une Pixel Watch ont tourné pendant des années, mais chaque année, cela n’est jamais venu. Maintenant que Google possède un OEM portable, les rumeurs d’une Pixel Watch se sont naturellement multipliées.

Les rendus de la Pixel Watch sont apparus récemment, suggérant que Google se prépare en fait à lancer bientôt sa propre smartwatch. On ne sait pas grand-chose sur l’appareil à part son rond et pourrait avoir un système de verrouillage de bande similaire à celui de l’Apple Watch. Pour l’instant, nous devrons peut-être attendre plus tard cet été avant que la prétendue montre n’arrive.

Wear OS sur la Galaxy Watch 4

Samsung a abandonné Wear OS (puis Android Wear) il y a de nombreuses années pour sa propre plate-forme de smartwatch basée sur Tizen, mais il y a des signes que la société se prépare à la ramener. De nombreux rapports ont indiqué que Samsung faisait son retour avec Wear OS avec les prochaines Galaxy Watch 4 et Active 4.

On ne sait pas grand-chose sur les appareils, à part la capacité présumée de la batterie et comment ils n’incluront apparemment pas le capteur de glycémie que Samsung avait prévu d’inclure.

On ne sait pas non plus pourquoi Samsung aurait choisi d’abandonner Tizen puisque la plate-forme alimente certaines des meilleures montres intelligentes Android sur le marché à l’heure actuelle, mais apparemment, Tizen a atteint sa limite en tant qu’écosystème. Il a été dit que Samsung souhaitait ajouter plus d’applications à ses montres intelligentes, et opter pour Google serait la meilleure façon de le faire. Avec le partenariat croissant entre les deux sociétés, il semble probable que les deux sociétés puissent faire décoller Wear OS.

