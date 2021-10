Qu’est-ce qu’Alexa Together et en quoi est-il différent d’Alexa Care Hub ?

Meilleure réponse: Alexa Together est un abonnement de 20 $ par mois (avec un essai gratuit de six mois) qui utilise des appareils Echo pour surveiller et enregistrer les personnes âgées chères, y compris l’accès à une équipe d’intervention urgente 24h/24 et 7j/7. Il remplace et intègre Alexa Care Hub, un service gratuit avec une surveillance basée sur Alexa mais moins d’outils professionnels.

Alexa Care Hub : (anciennement) tranquillité d’esprit gratuite

En novembre 2020, Amazon a lancé Alexa Care Hub, un service destiné « à aider les clients vieillissants à conserver leur indépendance et à rassurer les membres de leur famille ». Essentiellement, il a lié deux Echo Dots, Echo Shows ou autres Echos ensemble afin que les enfants de parents âgés puissent les surveiller à tout moment.

Une fois connecté, l’appareil Echo des parents suivrait leurs activités pendant la journée, alertant le soignant à distance lorsqu’il reçoit une demande pour la première fois ou s’il ne détecte aucune action à un certain moment. Lorsqu’un proche utilise Alexa, le soignant aura accès à son fil d’activité, mais pas à des demandes spécifiques. Par exemple, vous verriez que vos parents ont utilisé l’Echo for Entertainment à 13h32, mais pas la chanson ou la vidéo qu’ils ont lue.

Étant donné que les personnes âgées n’utilisent peut-être pas Alexa tous les jours, vous pouvez également coupler une technologie de maison intelligente compatible avec Alexa comme Echo Flex ou des capteurs de contact sur une armoire à pharmacie pour déterminer quand ils sont actifs dans la maison. Ou vous pouvez recevoir des notifications des sonnettes intelligentes compatibles Alexa chaque fois que quelqu’un passe ou que le parent quitte la maison.

Si vous craigniez que quelque chose n’allait pas, vous pouviez accéder à l’écho de ce membre de la famille à tout moment. Et il a ajouté une nouvelle fonctionnalité de contact d’urgence : si votre parent disait « Alexa, appelez à l’aide », son Echo vous appellerait, vous enverrait un SMS et vous avertirait via une alerte pour vous contacter. Cependant, il ne prenait pas en charge les appels au 911.

Toutes ces fonctionnalités étaient disponibles gratuitement. Et des outils tels que Drop In et Emergency Contact sont toujours gratuits aujourd’hui pour tous, quel que soit leur âge. Mais les autres fonctionnalités sont désormais regroupées dans Alexa Together, ce qui signifie que vous devrez les payer. Heureusement, si vous configurez Care Hub avant la transition, Amazon vous offrira un an d’abonnement gratuit au service, tandis que les nouveaux abonnés n’auront que six mois.

Alexa Together : Payer pour les soins à distance

Le 28 septembre, Amazon a annoncé son nouveau service Alexa Together. Il reprend la surveillance basée sur l’écho d’Alexa Care Hub et ajoute de nouvelles fonctionnalités pour rendre la sécurité de la personne surveillée moins dépendante d’une seule personne.

Un problème avec Care Hub était qu’un seul membre de la famille pouvait être le contact d’assistance en cas d’urgence. En 2022, Alexa Together permettra à plusieurs personnes de surveiller un parent ou un aîné, afin que tout le monde soit informé et que rien ne passe entre les mailles du filet. Pour autant que nous sachions, un seul soignant ne peut toujours pas être le contact pour plusieurs personnes, malheureusement.

Un autre problème était que Care Hub dépendait entièrement de la mise en place de l’Echo par les personnes âgées, puis de son utilisation dans la vie quotidienne. Avec Alexa Together, vous pouvez activer l’accès à distance afin qu’une personne plus jeune puisse définir des rappels ou modifier les paramètres pour elle, juste au cas où elle ne comprendrait pas quelque chose.

La raison la plus importante pour s’abonner est la réponse urgente 24h/24 et 7j/7. Désormais, lorsqu’une personne âgée dit : « Alexa, appelle à l’aide », elle sera mise en relation avec un professionnel qui pourra lui apporter de l’aide ou appeler une ambulance.

Alexa Together ajoute la prise en charge des dispositifs de détection de chute tiers de Vayyar et SkyAngelCare. S’ils tombent en le portant, l’appareil enverra un message via l’écho à l’équipe d’intervention d’urgence. Un opérateur appellera spontanément pour demander si la personne va bien ou a besoin d’aide. Les membres de la famille seront informés que quelque chose ne va pas, mais ils peuvent être assurés que quelqu’un d’autre gère l’urgence.

Alexa Together coûtera 20 $ par mois ou 200 $ par an, sans compter l’appareil de détection de chute ou les autres appareils Alexa qu’Amazon veut que vous achetiez pour construire un système de surveillance passive. Comme mentionné précédemment, vous bénéficierez d’un essai gratuit de six mois avant de devoir payer. Il n’est pas disponible actuellement, mais vous pouvez accéder à la page Amazon Together et vous inscrire pour recevoir un e-mail lors de sa mise en ligne.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.