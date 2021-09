. Aleyda Ortiz a été couronnée « Nuestra Belleza Latina » en 2014.

En el año 2014 se celebró la octava temporada del concurso de belleza televisivo Nuestra Belleza Latina, en donde resultó ganadora la deslumbrante boricua Aleyda Ortíz, quien contaba en ese entonces con 25 años y destacó desde el primer momento en el que la audiencia puso sus ojos en elle.

Et c’est que non seulement son attitude et son sourire sont tombés amoureux du jury, l’intelligence de la jeune fille a toujours été affirmée, en fait, lorsque le comité de qualification a interrogé Ortiz sur ce qui le différenciait des autres participants, Aleyda a déclaré: “S’il y a quelque chose qui me différencie des autres, ce serait qu’à tout moment je suis moi-même, et j’essaie de le vivre pleinement. Profite de chaque opportunité et de tout ce que je ressens ».

Et elle l’a fait dans le concours, non en vain, elle a été couronnée reine de cette saison et depuis lors, elle a été un visage fixe dans le mannequinat international, la télévision et les campagnes publicitaires de différentes marques commerciales.

Parmi les participations d’Aleyda Ortiz en tant que présentatrice à la télévision espagnole figurent : Sábado Gigante, Despierta América, où d’autres reines gagnantes ont continué à apparaître, Nights with Platanito, le concours Mira Who Baila et bien d’autres.

Qu’est-ce qu’Aleyda Ortíz remercie Nuestra Belleza Latina ?

Le 26 septembre à 20h / 19h, le Centro Nuestra Belleza Latina revient sur les écrans d’Univision avec un visage familier dans le concours ; Giselle Blondet, animatrice de l’émission de 2007 à 2013 et juge en 2018. En revanche, Adal Ramones, pilote et acteur mexicain, rejoindra les noms déjà annoncés de Jomari Goyso, expert mode et animateur de Sal y Pimienta et Daniella Álvarez, animatrice, mannequin et ancienne miss de Colombie.

Il y aura également Amara La Negra, chanteuse, mannequin et actrice, en tant qu’hôte du manoir, qui présentera de nombreuses surprises chaque semaine et Migbelis Castellanos, l’actuelle reine de Nuestra Belleza Latina, qui sera la journaliste numérique officielle et partagera également tous les détails à Sal et Pimienta, le spectacle après chaque gala.

Pour préparer la route vers l’émission de télé-réalité à succès sur la beauté sur Univision, qui a le record d’être l’un des programmes télévisés espagnols les plus anciens, le réseau a fait de petits micros avec des reines et des participants du programme, où bien sûr, il ne pouvait pas manquer la belle et talentueuse Aleyda Ortíz, qui ne s’est pas mesurée à l’éloge lorsqu’elle a souligné comment cette opportunité a changé sa vie.

Aleyda Ortiz a pu réaliser ses rêves grâce à Nuestra Belleza Latina La Portoricaine considère que la plus haute distinction qu'elle a obtenue pour avoir remporté Nuestra Belleza Latina était une carrière dans le show business. Ne manquez pas la première de la nouvelle saison de cette émission de téléréalité, le dimanche 26 septembre à 8P/7C sur Univision.

« J’ai toujours rêvé de la scène, du show business. Notre Beauté Latina m’en a donné l’opportunité, elle a cru en moi. C’est ainsi que je l’ai ressenti, et cela m’a donné cette force, cette sécurité dont j’avais besoin. Le jackpot, je l’ai toujours dit, c’est la carrière que l’on peut construire.” Aleyda a assuré dans la vidéo.

Les commentaires des fans n’ont pas attendu : “Elle est belle et avec Nabila, ils ont été les meilleurs de la saison.” “Très jolie et sympathique, j’aime sa personnalité, que Dieu la bénisse”, étaient quelques-uns des compliments adressés à la belle portoricaine, qui a également la couronne convoitée.

Nous sommes prêts à rencontrer la nouvelle reine !