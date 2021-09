Qu’est-ce qu’Algorand et pourquoi peut-il être une bonne crypto-monnaie dans laquelle investir ?

in

Cela vaut toujours la peine de vérifier d’autres projets au-delà des plus populaires et des plus importants. Aujourd’hui nous allons passer en revue de manière générale ce qu’est Algorand, pour découvrir si c’est une bonne opportunité d’investir.

Au moment d’écrire ces lignes, ALGO se négocie à 1,68 $, accumulant une perte de 7,68% au cours des dernières 24 heures. Grâce à une capitalisation boursière de 9,945 millions de dollars, il est classé 17e dans le classement CoinMarketCap.

Qu’est-ce qu’Algorand ?

Bien qu’il s’agisse d’un réseau relativement jeune (lancé en juin 2020), sa grande capacité à traiter les transactions l’a amené de plus en plus haut dans l’écosystème crypto.

Nous pouvons définir Algorand comme une blockchain décentralisée et autonome, capable d’héberger une large gamme d’applications évolutives, efficaces et sécurisées.

Ce qui rend ce projet unique, c’est que son objectif principal est de résoudre le problème des temps de transaction lents observés dans d’autres blockchains.

De plus, il offre des frais de transaction très bas. C’est en partie grâce au fait que le réseau n’est pas validé avec le minage, mais avec un protocole de preuve de participation totalement pur.

Grâce à la capacité et aux avantages qu’elle offre en termes de transactions, sa vitesse de croissance s’est accélérée ces derniers temps. Aujourd’hui, nous voyons déjà comment il compte plus de 13,5 millions de portefeuilles au total et près de 500 000 portefeuilles actifs au cours des 7 derniers jours.

El Salvador utilisera Algorand pour lancer une infrastructure au niveau gouvernemental

Le plus grand vote de confiance que cette blockchain a reçu jusqu’à présent est celui du gouvernement d’El Salvador, qui a récemment annoncé que Bitcoin serait la nouvelle monnaie légale dans le pays d’Amérique centrale.

Après que le BTC a été reconnu comme monnaie légale dans le pays, Koibanx, une société latino-américaine de tokenisation d’actifs et d’infrastructure financière, a approché le gouvernement en supposant qu’il serait disposé à tirer parti de la technologie blockchain d’autres manières.

Et en effet, le Centre d’enregistrement national d’El Salvador a approuvé le projet présenté, et ils ont déjà commencé à travailler avec Koibanx.

Selon le PDG de la société, chaque personne physique ou morale aura son adresse unique dans le réseau Algorand pour stocker des tokens ou des hashs avec documentation. En outre, les transactions effectuées par des entreprises avec différentes entités gouvernementales seront enregistrées dans ledit réseau.

L’annonce a eu un effet immédiat sur le prix d’ALGO (le jeton natif du réseau Algorand), atteignant un sommet pluriannuel de 2,55 $, et créant un scénario encourageant comme nous le verrons ci-dessous.

Analyse technique de la crypto-monnaie ALGO

Lorsque nous examinons le graphique hebdomadaire, nous notons que la récente dynamique haussière a fortement repris la tendance haussière à moyen terme.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA sont maintenant croisées à la hausse et pourraient désormais fonctionner comme des supports dynamiques.

Nous voyons que le prix d’Algorand recule, mais la force est sans aucun doute bien inférieure à la force haussière précédente, ce qui est considéré comme un bon signe pour investir.

Maintenant, le prix semble être prêt à démarrer bientôt un nouvel élan, ce qui pourrait peut-être remettre en cause le maximum observé dans le graphique ALGO vs USDT, à 3,4 $.

A court terme, la tendance se poursuit à la baisse

Sur le graphique journalier, nous notons que la tendance à court terme est toujours baissière, en raison de hauts et de bas de plus en plus bas.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 jours SMA sont croisées à la baisse, attendre qu’elles passent à la hausse peut être un bon moyen de confirmer une reprise de la tendance plus large.

Le récent plus bas plus haut laissé au-dessus de 1,57 $ est un bon premier signe qu’un renversement pourrait être à venir.

Cependant, rien n’est encore confirmé, il est encore plus probable que nous verrons 1,45$ être atteint dans les prochains jours.

Un signe clair que les taureaux ont repris le contrôle franchit la résistance à 2,00 $.

Nous terminons donc cette revue de ce qu’est Algorand et pourquoi il peut être une bonne idée d’y investir. Faites-nous savoir ce que vous pensez, et si vous pensez ou non qu’il peut y avoir un potentiel intéressant dans ce réseau.

