Qu’est-ce qu’Allblk ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le service de streaming

Table des matières

01Qu’est-ce qu’Allblk ?02Combien coûte Allblk ?03Puis-je l’obtenir gratuitement ?04Est-ce qu’Allblk en vaut la peine ?05Prise en charge des appareils et des plates-formes06Autres fonctionnalités07Qu’y a-t-il sur Allblk ?08Alternatives Allblk09Autres FAQ

Il semble que les services de streaming remplacent les chaînes de télévision par câble de niche en tant que programmation alternative non seulement pour les téléviseurs, mais également pour les appareils mobiles. Une fois un tel service de niche est le récemment renommé Allblk (anciennement Urban Movie Channel). Le service existe depuis quelques années, mais a lentement gagné une clientèle fidèle. Allblk a également élargi sa bibliothèque de contenu d’origine pour inclure de nombreuses séries et films exclusifs.

Voici ce que vous devez savoir sur Allblk et si vous devriez le vérifier par vous-même. Vous pouvez vous inscrire au service sur le lien ci-dessous :

ALLBLK

ALLBLK est un service de streaming d’AMC Networks qui propose des films et des émissions de télévision conçus pour un public afro-américain.

Qu’est-ce qu’Allblk ?

Allblk est un service de streaming premium conçu principalement pour un public afro-américain. Elle a été lancée à l’origine en 2014 sous le nom de Urban Movie Channel par RLJ Entertainment et a été fondée par Robert L. Johnson, qui a précédemment créé la chaîne câblée BET. En 2018, AMC Networks a acquis RLJ Entertainment, y compris Urban Movie Channel. En janvier 2021, le nom du service a été changé pour Allblk.

Où Allblk est-il disponible ?

À l’heure actuelle, Allblk est disponible aux États-Unis en tant que service en ligne autonome et en tant que module complémentaire pour plusieurs services par câble, satellite et en ligne. Allblk est également disponible au Canada en tant que chaîne complémentaire via Apple TV et Amazon Prime Video.

Combien coûte le service ?

Allblk coûte 4,99 $ par mois, ou vous pouvez également acheter un abonnement annuel pour 49,99 $

Puis-je regarder Allblk gratuitement ?

Oui, Allblk propose un essai gratuit de sept jours où vous pouvez accéder à tout son contenu sans aucune restriction. Vous pouvez annuler votre essai avant la fin des sept jours pour éviter d’être facturé.

Est-ce qu’Allblk en vaut la peine ?

Le public afro-américain trouvera beaucoup à regarder sur le service. Des films dramatiques et d’action récents aux documentaires, en passant par les pièces de théâtre filmées et plus encore, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Le fait que le prix d’Allblk soit très bas à seulement 4,99 $ par mois devrait être une grande incitation à regarder le contenu. Allblk développe son contenu original avec un certain nombre de séries télévisées, de comédies et de séries télé-réalité exclusives. La seule chose qui manque à ce service est un contenu conçu pour les plus jeunes.

Quelles plateformes et quels appareils sont disponibles pour Allblk ?

Les applications Allblk pour appareils mobiles Android et iOS sont disponibles au téléchargement. Vous pouvez également obtenir l’application pour le décodeur Apple TV. Allblk est également disponible pour les clés de diffusion en continu Roku, les décodeurs et les téléviseurs sur lesquels le système d’exploitation Roku est installé. Les clés, les décodeurs et les téléviseurs basés sur Amazon Fire TV ont leur propre application distincte pour le service. Il est également disponible pour les clients Amazon Prime Video, Apple TV et Roku via leur sélection de chaînes.

De plus, vous pouvez regarder Allblk sur votre PC via un navigateur Web sur allblk.tv. Vous pouvez diffuser les applications iOS et Android sur votre téléviseur compatible AirPlay et/ou Chromecast. Pour le moment, il ne semble pas y avoir d’application Android TV dédiée pour Allblk.

Allblk est également accessible en tant que module complémentaire pour Sling TV et YouTube TV. Il est disponible en tant que module complémentaire pour le service de télévision par satellite Dish. Enfin, les abonnés à la télévision par câble Cox, Comcast et Spectrum peuvent regarder le contenu du service à la demande.

Autres caractéristiques

Allblk n’est pas si riche en fonctionnalités dans les départements techniques. Il n’y a pas de support pour regarder du contenu en 4K, et il n’y a pas de support pour télécharger du contenu sur les applications mobiles du service pour une visualisation hors ligne. L’interface utilisateur affiche une liste des films et émissions de télévision actuellement présentés, en mettant l’accent sur son contenu original. Vous pouvez parcourir un certain nombre de catégories de contenu différentes, notamment des pièces de théâtre, des séries originales, etc.

Que puis-je regarder sur le service ?

Allblk propose non seulement des centaines de films et d’émissions de télévision récents provenant d’une variété de studios, mais c’est également le foyer d’un nombre croissant de films et d’émissions originaux exclusifs disponibles uniquement sur le service de streaming. Voici un aperçu de certaines des émissions exclusives disponibles sur Allblk.

Allblk – Émissions de télévision originales exclusives

Une maison divisée – Un feuilleton sur la riche famille Sanders traitant de nombreux secrets, trahisons et plus encore. Vous pouvez regarder trois saisons de la série, et une quatrième est en préparation.

Trahison – Un drame avec un frère et une sœur qui combattent le crime en tant que justiciers connus sous le nom de « Wonder Twins ». Deux saisons sont disponibles dès maintenant et une troisième arrive en 2022.

Pour l’amour de Jason – Une comédie dramatique qui se concentre sur le personnage principal Jason et sa vie amoureuse.

Engagement – Une série d’anthologies qui réinvente les histoires classiques de la Bible dans le monde moderne.

Dentelle – Un drame juridique sur une avocate qui défend des clients riches à LA.

Alternatives Allblk

Il existe quelques services de streaming qui offrent une programmation similaire à Allblk. Voyons-les maintenant :

PARI Plus

BET Plus est le concurrent le plus récemment lancé d’Allblk. Il a l’avantage de pouvoir accéder à une grande quantité de contenu de sa société mère ViacomCBS pour accéder à une variété de contenus de bibliothèque. Il a également un partenariat avec le réalisateur de films et de télévision Tyler Perry, qui a lancé des séries classiques et originales pour le service.

Netflix

Netflix a ajouté un certain nombre de séries et de films originaux adaptés au public noir. Cela inclut le film acclamé de Spike Lee Da 5 Bloods, ainsi que des films plus récents comme The Harder They Fall et la série limitée de docudrame Colin Kaepernick Colin en noir et blanc.

Autres FAQ

Question : Combien de personnes peuvent diffuser en même temps sur Allblk ?

UNE: Il ne semble pas y avoir de limite au nombre d’utilisateurs pouvant diffuser sur un compte pour le moment.

Question : Le service peut-il être partagé avec des amis et la famille?

UNE: Oui. Le service peut être partagé sans se soucier des flux interrompus.

Question : Allblk propose-t-il des flux en 4K ?

UNE: Pour le moment, il n’y a pas de contenu avec le support 4K sur le service.

Question : Allblk a-t-il un plan gratuit ?

UNE: Actuellement, le service n’a pas de plan gratuit, mais il propose un essai gratuit de 7 jours.

Question : Le service comporte-t-il des publicités ?

UNE: Allblk ne propose pas d’annonces.

Question : Le service fonctionne-t-il avec un VPN ?

UNE: Bien qu’il ne soit pas officiellement pris en charge, de nombreux services VPN fonctionnent avec Allblk. En savoir plus sur les meilleurs services VPN.

Question : Puis-je télécharger des émissions à partir du service et les regarder hors ligne ?

UNE: Pour le moment, Allblk ne prend pas en charge les téléchargements pour une visualisation hors ligne.

C’est tout ce que vous devez savoir sur Allblk. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations sur ce service de streaming seront annoncées.

