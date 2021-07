Qu’est-ce qu’Amazon Kids sur Alexa et comment l’activer ?

in

Les meilleurs haut-parleurs intelligents peuvent être un outil pratique pour les enfants, qu’il s’agisse de les aider à faire leurs devoirs, de les laisser discuter avec leur famille et leurs amis et même d’écouter leur musique et leurs livres audio préférés.

Les assistants vocaux intégrés sont parfaits pour l’éducation et pour amuser les enfants, mais on craint que les enfants ne tombent sur quelque chose d’inapproprié s’ils sont laissés à eux-mêmes avec l’assistant vocal d’Amazon.

Vous ne pouvez pas les superviser 24h/24 et 7j/7, alors comment trouver le bon équilibre entre leur sécurité et leur faire bénéficier de l’expertise d’Alexa ?

C’est là qu’intervient Amazon Kids sur Alexa. Le service gratuit vous permet de restreindre l’accès à Alexa, les compétences Alexa pouvant être utilisées et même de bloquer les paroles explicites lors de l’écoute d’Amazon Music, Apple Music ou Spotify.

Initialement lancé aux États-Unis en septembre 2020, Amazon Kids sur Alexa est désormais également disponible au Royaume-Uni.

Qu’est-ce qu’Amazon Kids sur Alexa ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, Amazon Kids sur Alexa est un service de contrôle parental gratuit qui, lorsqu’il est allumé, vous permet de définir des limites de temps sur le moment et la durée d’utilisation du haut-parleur intelligent.

Il permet également de suspendre l’accès à l’appareil à tout moment – idéal si vous souhaitez que les enfants se concentrent sur le dîner plutôt que d’interagir avec un assistant vocal.

Il est intégré au nouveau haut-parleur intelligent Echo Dot Kids, au prix de 59,99 $ / 59,99 £ (environ 80 $ AU), et est disponible avec un thème tigre ou panda. Cependant, si vous avez un haut-parleur intelligent Echo existant dans votre maison, y compris un Amazon Echo (2020), Amazon Echo Dot (2020) et même l’Amazon Echo 1ère génération, vous pouvez activer Amazon Kids sur Alexa via l’application Alexa.

Si votre enfant a un abonnement à Amazon Kids+, qui offre un accès illimité à des livres audio, des applications, des jeux et des émissions de télévision adaptés aux enfants, il peut désormais également être utilisé sur n’importe quel haut-parleur intelligent Amazon Echo – bien que seul le contenu audible plutôt que visuel soit disponible.

Nous avons parlé à Amazon et un représentant a confirmé qu’Amazon Kids sur Alexa et Amazon Kids+ ne fonctionnaient pas sur la gamme d’écrans intelligents d’Amazon, tels que l’Echo Show 5 (2e génération) et l’Echo Show 10. Amazon a dit à TechRadar que ce n’était pas le cas. en mesure de révéler si cela changera à l’avenir.

Amazon Kids sur Alexa offre plus que la simple possibilité de définir des limites d’utilisation. Lorsque nous avons activé Amazon Kids, nous avons remarqué que le ton d’Alexa s’était adouci et que le langage utilisé était plus adapté aux enfants.

Par exemple, lorsque nous avons demandé à Alexa de raconter une blague lorsque Amazon Kids était activé, elle a répondu par une blague qui « chatouillerait votre drôle d’os ».

Il y avait beaucoup d’histoires et de blagues adaptées à l’âge proposées, et Alexa était également en mesure de fournir l’orthographe, les définitions et même de répondre à quelques questions mathématiques pour nous lorsque Amazon Kids sur Alexa était allumé, bien qu’il puisse également le faire en mode normal.

Mais surtout, l’achat vocal a été désactivé par défaut – vous n’avez donc plus à vous souvenir de basculer cette option dans l’application Alexa lorsque les enfants sont là.

Amazon Kids sur Alexa fait également un travail efficace pour empêcher la lecture de morceaux avec des paroles explicites. Nous avons demandé un morceau chargé de jurons de l’album “We’ve Come A Long Way Baby” de Fatboy Slim et avons été impressionnés de constater que ce n’était pas possible.

Cependant, nous avons pu jouer de nombreux morceaux conviviaux gratuits en langage explicite de Kylie Minogue, Justin Timberlake et même certains disques Disney.

Les appels vocaux sont activés pour que les enfants puissent utiliser un haut-parleur intelligent Echo pour communiquer avec d’autres haut-parleurs intelligents Amazon à la maison ou appeler leurs amis qui ont un haut-parleur Echo (tant que leur ami est désigné comme contact approuvé par vous via l’application Alexa)

Enfin, en utilisant le tableau de bord des parents, accessible via l’application Alexa ou sur le site Web d’Amazon, nous avons pu restreindre les applications et les compétences Alexa qui pouvaient être utilisées lorsque Amazon Kids était activé, garantissant ainsi que les enfants ne peuvent pas jouer avec les gadgets pour la maison intelligente. ou , ainsi que passer en revue les compétences qui avaient été utilisées pendant l’activation d’Amazon Kids sur Alexa.

Comment activer Amazon Kids sur Alexa ?

Pour activer Amazon Kids sur Alexa, ouvrez l’application Alexa sur votre téléphone ou votre table et sélectionnez l’onglet « Appareils ». Appuyez sur Echo & Alexa, puis sélectionnez les appareils sur lesquels vous souhaitez installer le contrôle parental.

Choisissez l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Amazon Kids » parmi les options affichées. Déplacez le curseur en position marche.

À partir de là, vous pouvez ajouter un profil pour chaque enfant de votre foyer, s’il ne possède pas déjà d’appareils Amazon. En plus d’ajouter le nom et de sélectionner une icône, vous devrez également ajouter leur date de naissance, afin de fournir un contenu et des réponses adaptés à l’âge.

S’ils “possèdent” (enfin, contrôlent) des appareils Amazon, le profil s’affichera automatiquement, il vous suffit donc de le sélectionner dans la liste donnée.

Un seul enfant peut utiliser un Echo avec Amazon Kids activé à la fois, mais vous pouvez facilement changer de profil dans le tableau de bord parent.

Une fois qu’Amazon Kids est activé dans l’application Alexa, vous devrez toujours demander à Alexa sur l’appareil lui-même d’ouvrir Amazon Kids, sinon il se comportera comme s’il n’y avait pas de contrôle parental.

Nous avons également essayé de demander à Alexa sur l’appareil d’éteindre Amazon Kids et de revenir au mode normal, juste au cas où des enfants effrontés penseraient qu’ils ne pourraient pas contourner les contrôles parentaux, mais Alexa dit simplement que cela ne peut pas aider et demander à un adulte

Si vous êtes un adulte et que vous souhaitez rétablir votre haut-parleur intelligent Amazon Echo dans son état complet et non adapté aux enfants, vous devrez le désactiver dans l’application.

