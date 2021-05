Qu’est-ce qu’Android Automotive et comment cela vous affecte-t-il si vous êtes un utilisateur d’Android Auto? La technologie

Google veut conquérir tous nos véhicules, et en plus d’Android Auto, ils travaillent également sur Android Automotive, et nous vous disons quelles sont les différences entre les deux.

Sûrement dans votre véhicule, vous profitez déjà d’Android Auto, ou du moins vous l’avez vu dans les véhicules de la famille ou des amis, mais peut-être le moins connu est le dernier projet de Google, appelé Android Automotive, et qui vise à faire fonctionner le système. à l’intérieur du véhicule beaucoup plus loin.

Et il y a beaucoup de doutes à ce sujet sur les différences entre Android Auto et le nouvel Android Automotive, et aussi comment l’introduction du nouveau système d’exploitation affecterait l’avenir d’Android Auto, dans lequel il existe déjà des constructeurs automobiles qui ont confirmé leur participation, et cela pourrait vous intéresser.

Pour résumer le tout en une phrase: les deux sont des systèmes d’exploitation de voiture, mais ils ne sont pas exactement les mêmes. Android Auto est un système d’exploitation pour notre véhicule qui nécessite de connecter le téléphone mobile à la voiture. Cependant, Android Automotive c’est un système d’exploitation intégré au véhicule lui-même, avec une interface utilisateur créée par le constructeur automobile lui-même, permettant de mieux adapter chacune des applications.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture en tant que mains libres est très utile, mais cela dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

Les deux sont open source et contrairement à Android Auto, avec l’Automobile, rien qu’en démarrant la voiture, nous aurions déjà une interface sans avoir à connecter le téléphone portable, et être capable de configurer différents aspects internes de la voiture.

L’avantage est qu’Android Auto nous permet de synchroniser nos applications, contacts et notifications, alors que Automotive n’offre pas une synchronisation aussi complète, du moins pour le moment.

Mais le fait que l’Automobile soit intégré à la voiture elle-même, cela nous permettra de contrôler différents aspects et fonctions du véhicule comme la climatisation, les sièges et tout autre mode de conduite, entre autres.

Android Automotive, étant un système d’exploitation intégré, les constructeurs automobiles pourraient le personnaliser au maximum. De cette façon, bien qu’Android Auto soit basé sur Google et soit pratiquement le même d’un véhicule à l’autre, avec Android Automotive, il n’y aurait pratiquement pas deux systèmes d’exploitation identiques.

Utilisez-vous Android Auto dans votre voiture? Si la réponse est oui, notez les applications à ne pas manquer pour en tirer le meilleur parti.

Cela affecterait également les applications, qui aurait une interface adaptée au véhicule et non basé sur une adaptation directe du design mobile qui parfois ne semble pas tout à fait correct, comme cela se produit avec Android Auto.

Peut-être le principal avantage d’Android Auto est la question de la synchronisation, car cela nous permettrait de continuer les tâches que nous avions commencées sur le mobile en les transférant sur Android Auto lui-même.

Il semble peu probable que Google finisse par se passer d’Android Auto puisqu’il est facile d’être présent dans n’importe quelle voiture, alors que l’Automobile est un peu plus exclusive aux constructeurs qui veulent l’adapter, et peut-être s’adressant d’abord aux haut de gamme.

Des constructeurs automobiles tels que Volvo et Polestar sont déjà à bord, et GM, Ford, Nissan et Renault sont également prêts à faire de même.