Qu’est-ce qu’Android d’origine ? Tout ce que vous devez savoir sur le système d’exploitation principal

Les chances sont très bonnes que votre smartphone Android n’ait pas Android de stock. La plupart des fabricants superposent leur propre logiciel sur le système d’exploitation Android de base, un processus connu sous le nom de « skinning ». Si vous avez un téléphone récent de Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi ou même Google, vous utilisez un skin Android.

Vous avez peut-être lu en ligne quelque part que la version pure d’Android est supérieure à ces skins. C’est une opinion très subjective, mais cela aurait pu vous rendre curieux. Qu’est-ce qu’Android d’origine exactement ? Est-ce vraiment mieux que d’avoir un skin Android ? Comment obtenir un téléphone Android d’origine ?

Nous allons répondre à toutes ces questions et plus encore dans cet article !

Note de l’éditeur: Cet article est mis à jour à partir de septembre 2021. Nous ajouterons/supprimons du contenu au fur et à mesure que Google lancera de nouvelles mises à jour et variantes du système d’exploitation.

Qu’est-ce qu’Android d’origine ? Stock Android en un coup d’œil

La version la plus pure d’Android est familièrement connue sous le nom d’AOSP, qui fait référence au projet Android Open-Source. Cette version du système d’exploitation est son état “par défaut”, sans applications Google, sans personnalisations et sans fonctionnalités supplémentaires. Généralement, toutes les versions d’Android sont basées sur cette version.

Maintenant, vous pouvez installer la version AOSP d’Android sur un téléphone et l’appeler “stock”. Cependant, dans la plupart des cas réels, Android stock est un cran au-dessus. Il comprend généralement l’inclusion d’applications Google, y compris le toujours important Google Play Store. Cependant, comme la version AOSP, Android stock ne comporte généralement aucune personnalisation supplémentaire (ou du moins une quantité très limitée).

Chaque année, Google sort une nouvelle version d’Android. Toutes les nouvelles fonctionnalités, correctifs et améliorations du système d’exploitation sont disponibles sur Android. Cependant, vous devrez vérifier auprès du fabricant de votre téléphone si et quand vous verrez cette mise à jour sur votre appareil.

Il y a beaucoup de gens qui pensent qu’Android stock est supérieur aux autres versions en raison de sa simplicité. En règle générale, les versions skinnées d’Android sont livrées avec des « bloatwares » (des applications préinstallées que vous souhaitez ou non) et sont « lourdes » (ce qui signifie qu’elles contiennent de nombreux codes supplémentaires susceptibles de ralentir le système d’exploitation). Ces problèmes font que certains utilisateurs aspirent à une version plus simple et plus légère d’Android, fournie par la variante d’origine. Cependant, les versions skinnées d’Android ont souvent beaucoup plus de fonctionnalités disponibles. Par exemple, un mode sombre natif n’a pas atterri sur Android stock jusqu’à Android 10, tandis que les variantes à peau avaient cette fonctionnalité depuis des années.

La dernière version d’Android d’origine

Le lancement stable le plus récent d’Android est Android 11, lancé en 2020. En 2021, nous verrons le lancement d’Android 12.

En règle générale, un téléphone avec Android stock peut voir rapidement les mises à jour des dernières versions d’Android, car le fabricant du téléphone n’a pas besoin d’apporter de nombreuses modifications logicielles. Cependant, cela ne garantit pas que chaque téléphone disposera toujours de la dernière version. Les fabricants ne mettent à jour le logiciel du téléphone que pendant un certain temps, de sorte que les téléphones finissent par vieillir. Vous devrez vérifier auprès de votre fabricant spécifique pour voir combien de temps votre téléphone verra les mises à jour.

Notez qu’il existe quelques programmes qui utilisent ce qui est essentiellement Android stock sans utiliser cette terminologie. Les téléphones du programme Android One utilisent une version légèrement modifiée d’Android stock, par exemple. Les téléphones Android Go utilisent également un logiciel qui fonctionne sur Android d’origine. Nous expliquons cela en détail dans l’article ci-dessous.

Comment vérifier votre version et les mises à jour

Il est très facile de vérifier quelle version d’Android vous utilisez. Sur votre téléphone Android d’origine, suivez les étapes ci-dessous :

Dirigez-vous vers les paramètres Android en appuyant sur l’icône d’engrenage dans la nuance de notification ou sur l’application Paramètres dans le tiroir des applications. Une fois là-bas, faites défiler vers le bas et appuyez sur À propos du téléphone. Faites défiler un peu jusqu’à ce que vous trouviez votre version Android.

Si vous constatez que vous utilisez une ancienne version d’Android, une mise à jour est peut-être disponible pour vous. Pour rechercher les mises à jour Android à l’aide d’Android stock, procédez comme suit :

Dirigez-vous vers les paramètres Android en appuyant sur l’icône d’engrenage dans la nuance de notification ou sur l’application Paramètres dans le tiroir des applications. Une fois là-bas, faites défiler vers le bas et appuyez sur Système. Sur la page Système, appuyez sur Avancé en bas de la liste. Cela élargira la liste pour afficher plus d’options. Au bas de la liste, vous verrez maintenant System Update. Appuyez dessus. Appuyez sur le bouton « Rechercher une mise à jour » pour voir si une mise à jour est disponible.

S’il n’y a pas de mise à jour disponible mais que vous utilisez une ancienne version d’Android, il se peut que votre téléphone soit trop ancien pour les nouvelles mises à jour. Il est également possible que la dernière mise à jour ne soit pas encore disponible pour votre téléphone. Consultez le fabricant de votre téléphone pour plus d’informations.

Pouvez-vous obtenir un stock Android sur n’importe quel téléphone ?

Disons que vous achetez le dernier téléphone Samsung, fourni avec le logiciel One UI. Existe-t-il un moyen de supprimer le skin One UI et d’avoir une expérience de stock à la place ?

La réponse courte à cette question est « non ». Il n’y a pas de moyen simple de supprimer un skin Android d’un smartphone et de laisser Android stock derrière. Cependant, il existe des moyens de supprimer complètement tous les logiciels du téléphone et d’installer une nouvelle version d’Android d’origine. La nouvelle version d’Android est appelée « ROM » (mémoire en lecture seule) et la procédure d’installation est familièrement appelée « flashage ». Il existe de nombreuses communautés en ligne robustes qui tournent autour du flashage de différentes ROM sur tous les types de téléphones et autres appareils.

Il n’est pas facile d’obtenir du stock Android sur certains téléphones. En général, vous êtes coincé avec la peau qui l’accompagne.

Étant donné qu’Android est un logiciel open source, n’importe qui peut télécharger le code source, le modifier et le mettre en ligne pour que les gens puissent l’utiliser. En flashant différents types de ROM des communautés de passionnés d’Android, vous pouvez non seulement obtenir une expérience vraiment stockée, mais aussi essayer de tout nouveaux skins Android.

Gardez à l’esprit, cependant, que les ROM clignotantes annulent généralement la garantie de votre téléphone. Dans certains cas limités, un mauvais flash peut « briquer » votre appareil, ce qui le rend inutilisable. Nous recommandons que seules les personnes ayant des compétences techniques essaient de flasher des ROM sur leurs appareils, car cela peut être délicat. Pour tous les autres, nous vous recommandons de trouver un téléphone à vendre qui a déjà une expérience Android stock.

À quoi ressemble le stock d’Android

Voici une galerie de captures d’écran qui devraient vous donner une idée de ce à quoi s’attendre d’Android d’origine.

Quelles marques/téléphones proposent Android en stock ?

Peu d’entreprises proposent désormais une expérience Android standard. Même les entreprises qui l’ont fait une fois, comme Xiaomi, se sont depuis arrêtées. Ci-dessous, vous trouverez quelques entreprises de premier plan qui proposent une version sans peau d’Android.

Nokia

Il n’y a aucune autre entreprise aussi engagée à stocker Android que HMD Global, la société propriétaire de la marque de smartphones Nokia. Chaque smartphone Nokia est livré avec Android One intégré, ce qui est aussi proche que possible du stock réel de nos jours.

Le gros problème, cependant, est que HMD Global ne fabrique que des téléphones Nokia économiques et de milieu de gamme. Si vous voulez un appareil de calibre phare comparable à un Samsung Galaxy S21 Ultra, vous n’en trouverez pas avec un logo Nokia. C’est un sacrifice malheureux que les fans d’Android devront faire.

La plupart des téléphones Motorola sont livrés avec My UX, qui est le skin Android propriétaire de la société. Il y en a quelques-uns, cependant, qui viennent avec Android One. Le Motorola One Action semi-récent est l’un de ces appareils. Même s’il est sorti en 2019, il est toujours à vendre et reste le téléphone Android One le plus important de Moto.

Comme pour les appareils de marque Nokia, cependant, vous ne trouverez pas de matériel puissant avec le Motorola One Action. Pour en savoir plus sur ce téléphone, consultez notre examen complet.

Google (en quelque sorte)

À l’époque, Google a co-créé la gamme de smartphones Nexus. Ces téléphones sont tous livrés avec Android d’origine. En 2016, cependant, Google a commencé à fabriquer des téléphones par lui-même et les a renommés en téléphones Pixel. Ces appareils sont livrés avec Pixel UI à bord, qui est techniquement un skin Android.

Certes, Pixel UI est très, très proche du stock. Cependant, il n’est techniquement pas en stock, car Google ajoute des tonnes de fonctionnalités exclusives à Pixel et pré-installe des applications ici et là. L’essentiel ici, cependant, est que si vous n’êtes pas satisfait de ce que HMD Global et Motorola ont à offrir, un téléphone Google Pixel pourrait être votre meilleure option.

Téléphones avec chargeurs de démarrage déverrouillables

Enfin, le meilleur téléphone Android d’origine pourrait être un téléphone que vous possédez déjà. Si votre téléphone est livré avec un chargeur de démarrage déverrouillable, il y a de fortes chances qu’il existe une communauté de moddeurs partageant des ROM de stock que vous pouvez flasher.

Cependant, tous les téléphones ne sont pas livrés avec un chargeur de démarrage déverrouillable. Certains téléphones, tels que les appareils Pixel, sont faciles à déverrouiller. D’autres téléphones sont difficiles voire impossibles. Notre meilleur conseil est de visiter les forums de XDA-Developers et de parcourir pour voir quels téléphones ont des chargeurs de démarrage déverrouillables. Cela nécessitera un peu de travail de votre part, mais c’est probablement le seul moyen d’obtenir un téléphone avec un matériel stellaire et un stock Android.

C’est tout ce que vous devez savoir sur Android stock ! Assurez-vous de mettre cette page en signet car nous la mettrons à jour au fur et à mesure que les informations changent au fil du temps.