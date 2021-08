Qu’est-ce qu’Apple AirPower, et est-il définitivement annulé ?

L’annulation d’AirPower est une situation rare où Apple a dévoilé un nouveau produit sur scène, mais l’a annulé avant même qu’il ne soit disponible dans les rayons des magasins.

AirPower était un tapis de charge sans fil qu’Apple a annoncé aux côtés de l’iPhone 8, de l’iPhone 8 Plus et de l’iPhone X – les premiers iPhones à prendre en charge la charge sans fil – mais il n’est jamais sorti.

En fait, Apple a annulé le projet et vous ne pourrez jamais acheter l’AirPower. Du moins, c’est ce que nous pensions jusqu’à juste avant la WWDC 2020, puis une fuite a suggéré que le tapis de chargement à trois appareils d’Apple pourrait être de retour en développement.

Ci-dessous, nous explorerons tout ce que nous savons sur AirPower et discuterons de son potentiel de retour.

En bref, ne vous attendez pas à une date de sortie Apple AirPower de si tôt – ou jamais.

Qu’est-il arrivé à Apple AirPower ?

Ce qui est arrivé exactement à AirPower n’a pas été confirmé par Apple, mais cela a confirmé que le projet avait été annulé. En mars 2019, le vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple, Dan Riccio, a fait une déclaration sur le projet.

Riccio a déclaré : « Après beaucoup d’efforts, nous avons conclu qu’AirPower n’atteindrait pas nos normes élevées et nous avons annulé le projet.

“Nous nous excusons auprès des clients qui attendaient ce lancement avec impatience. Nous continuons de croire que l’avenir est sans fil et nous nous engageons à faire progresser l’expérience sans fil.”

C’est assez définitif qu’AirPower n’allait pas se produire, non? Mais un rapport de juin 2020, du leaker en série Jon Prosser, a affirmé avoir des images du chargeur en cours de développement.

Eh bien, vous vouliez une meilleure image de “C68″… Rappelez-vous comment j’ai dit que le principal problème était que les prototypes actuels ne supportaient pas Apple Watch ?Ouais.Eh bien.Ils ont fait fonctionner la montre… 👀 photo. twitter.com/LvBeNAAtt318 juin 2020

Prosser a fourni des informations précises provenant de sources sur l’iPhone SE et d’autres annonces, mais la fuite d’Apple AirPower s’est avérée inexacte.

En fait, la source d’origine a partagé des images du produit et a prouvé qu’elles étaient falsifiées. Ceci, associé à la déclaration officielle d’Apple, est une preuve assez définitive que le tapis AirPower n’est pas en développement pour le moment.

Ces images « prototypes » d’AirPower qui flottent ? Faux confirmé par la source originale. Continuer. https://t.co/9G57cgO2xf23 juin 2020

L’AirPower annoncé par Apple en 2017 semble officiellement mort. Bien sûr, il se peut que l’entreprise travaille sur un autre produit similaire, mais il ne reviendra pas de la même manière.

Pourquoi n’avons-nous pas eu AirPower ? Selon TechCrunch, les prototypes d’origine AirPower chauffent trop, et c’est parce qu’il devait avoir plus de 20 bobines de charge dans un petit endroit.

On pense qu’Apple n’a pas pu trouver un moyen de gérer cette chaleur, donc le projet a finalement été annulé. Cela n’a pas été directement confirmé par Apple, mais c’est probablement le cas, selon diverses sources.

En octobre 2020, cependant, Prosser a affirmé que l’AirPower avait été retiré du calendrier des appareils d’Apple pour 2021, ce qui signifie que le chargeur a été plus ou moins annulé. Compte tenu de la technologie de chargement sans fil MagSafe sur l’iPhone 12, il semblait qu’Apple allait simplement dans une direction différente.

Cela rend encore plus doux-amer de voir un prototype très probable acquis par un collectionneur Apple d’appareils de pré-version, qui a mis en ligne une vidéo de lui chargeant un iPhone (également prototype) avec le tapis :

Il y a de nombreuses raisons de croire qu’il s’agissait d’un authentique tapis de chargement AirPower, d’autant plus que sa face inférieure correspondait à la conception d’un autre prototype supposé révélé il y a un an. De plus, ce modèle récemment découvert nous a montré comment l’appareil était censé fonctionner – et quelles touches soignées, comme l’animation sur l’iPhone lorsqu’il était en charge, auraient été présentées dans un AirPower conforme aux normes d’Apple.

Qu’est-ce qu’Apple AirPower ?

Avez-vous besoin de quelque chose pour charger sans fil tous vos gadgets Apple en même temps ? C’est pourquoi Apple a créé AirPower. L’objectif du tapis de chargement sans fil était d’offrir une expérience permettant de charger un iPhone, une Apple Watch et des AirPods.

Ce sont trois appareils qui se chargent sans fil à la fois, un exploit qu’Apple, ni aucune autre entreprise, n’avait réalisé auparavant. Au CES 2018 (des mois après la première présentation d’AirPower), les entreprises n’avaient qu’à dévoiler des tapis capables de charger sans fil deux appareils simultanément.

Bien sûr, Apple n’avait pas inventé la recharge sans fil ici (elle existe sur Android depuis des années), mais Apple essayait d’apporter sa propre touche à la technologie et de la personnaliser pour ses propres produits.

Comment fonctionnait AirPower

Le cœur du système AirPower comportait un coussinet mince de forme ovale. Et, alors que seuls les AirPod (dans leur étui en option) s’adaptent parfaitement à sa surface, votre Apple Watch et votre iPhone auraient eu amplement d’espace pour les coudes.

AirPower a fonctionné grâce à la technologie de charge Qi, qui reste la principale norme de charge sans fil sur le marché. Alors que Qi est disponible dans des tapis de recharge tiers comme Belkin et d’autres, AirPower est la solution exclusive d’Apple à vos nouveaux besoins de recharge sans fil.

Apple Watch utilisait auparavant le chargement sans fil Qi, inclus dans un pad conçu par Apple. Cependant, AirPower a permis de charger jusqu’à trois appareils différents à la fois, ce qui le rend plus ouvert que l’effort précédent d’Apple.

AirPower a été conçu pour être plus qu’un simple tapis de plus. C’était tout un système de charge sans fil qui permettait aux appareils de communiquer et de gérer la consommation d’énergie entre eux.

Comme l’a déclaré Phil Schiller, responsable du marketing mondial d’Apple sur scène en 2017, cela n’est pas possible avec les autres systèmes de recharge sans fil actuellement disponibles.

Schiller a déclaré: “Nous espérons que les gens l’adoreront, qu’il encouragera les autres à créer des solutions plus avancées basées sur des technologies comme celle-ci.”

Apple prévoyait de travailler avec l’équipe des normes Qi pour apporter les fonctionnalités d’AirPower à d’autres solutions de charge à l’avenir. Cela s’est-il déjà produit malgré l’annulation d’AirPower ? Ce n’est pas clair, et nous ne le saurons peut-être jamais.

